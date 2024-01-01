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منصات تسويق التوظيف - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
تساعد منصات تسويق التوظيف فرق التوظيف الداخلية في جذب المرشحين المحتملين للوظائف وتحديد مصادرهم، بهدف تحويلهم إلى متقدمين. توفر هذه المنصات مجموعة من الأدوات المصممة لدعم جهود تسويق التوظيف، مثل إمكانات التوظيف الاجتماعي، ووظائف توزيع الوظائف، وميزات إدارة علاقات المرشحين (CRM). تعكس العديد من هذه الأدوات تلك المستخدمة في استراتيجيات التسويق الداخلي داخل أقسام التسويق. تستخدم المنظمات منصات تسويق التوظيف لتعزيز فرص العمل، والتفاعل مع المرشحين، وتعزيز اهتماماتهم، وتشجيع تقديم الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن هذه المنصات أدوات لتحديد المرشحين في أحداث مثل جلسات التوظيف في الحرم الجامعي. تعمل منصات تسويق التوظيف، التي يتم نشرها عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، على تمكين القائمين على التوظيف الداخلي من تنمية خطوط المواهب، ومعاملة المرشحين على نحو أقرب إلى "العملاء المتوقعين" وتقييمهم على نحو مماثل لعمليات المبيعات. ومن خلال الاستفادة من منصات تسويق التوظيف، يمكن للمؤسسات تعزيز عدد المتقدمين وكفاءتهم. يمكن أن تعمل هذه المنصات بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لإدارة الموارد البشرية، كما أنها تتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج الإعداد لتشكيل نظام بيئي متماسك لاكتساب المواهب. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوظائف الموجودة في منصات تسويق التوظيف تتداخل مع تلك الموجودة في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق عبر البحث العضوي.
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Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما ت...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف ...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكترون...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعي...
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني با...
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
GrabJobs
grabjobs.co
# 1 تطبيق الوظائف المصنف للوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل ابحث عن وظائف بالقرب منك: في البيع بالتجزئة، والمبيعات، والتسويق، وتعهيد العمليات التجارية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والفعاليات، والخدمات اللوجستية، والمحاسبة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والهندسة، والتخزين، والمزيد. GrabJobs متاح حا...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) من خلال منصة توظيف على مستوى المؤسسات مصممة للقوى العاملة الحديثة. توفر مجموعة Talent Acquisition Suite من SmartRecruiters كل ما يلزم لجذب المواهب الرائعة واختيارها وتوظيفها.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CS...
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، س...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) لشركات التوظيف وتوظيف المهنيين. منصة اكتساب المواهب السحابية وإدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تساعد شركات التوظيف والقائمين بالتوظيف على تحسين عملية التوظيف وتسهيل عملية التوظيف. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:...
eRecruiter
erecruiter.pl
التوظيف الفعال وسهل الاستخدام. تعد eRecruiter منصة إدارة التوظيف الأكثر شيوعًا في بولندا، ويستخدمها يوميًا الآلاف من مسؤولي التوظيف للحصول على طلبات التوظيف والاتصال بالمرشحين والتعاون مع الشركة من مكان واحد. ويساعد هذا النظام أيضًا في إدارة شروط موافقة المرشحين ومعالجة الحقوق الجديدة للمرشحين.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوع...
Appcast
appcast.io
Appcast هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا وخدمات تسويق التوظيف. في يوليو 2023، استحوذت Appcast على شركة Bayard Advertising، وهي شركة رائدة في مجال تسويق التوظيف. بفضل التكنولوجيا المتقدمة وبيانات السوق التي لا مثيل لها وفريق من أفضل مسوقي التوظيف في الصناعة، تعمل تكنولوجيا وخدمات Appcast ع...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
Alongside
alongside.com
Alongside عبارة عن منصة توظيف عبر الإنترنت تهدف إلى المساعدة في إنشاء اتصالات هادفة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حتى يتمكنوا من بذل قصارى جهدهم معًا. باستخدام Alongside، يمكن لأصحاب العمل إنشاء إعلانات الوظائف الخاصة بهم والترويج لها بسهولة، والتعاون مع فرق التوظيف الخاصة بهم، وفحص الطلبات الوا...
ApplicantPro
applicantpro.com
نحن نساعد الشركات على التوظيف بشكل أفضل! في بيئة العمل التنافسية والفوضوية هذه، قد يمثل جذب أفضل الأشخاص وتوظيفهم تحديًا! يوفر ApplicantPro حلولاً قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات التوظيف الفريدة الخاصة بك!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter هو حل توظيف متطور وبديهي يساعدك على التوظيف بشكل أفضل. انشر على لوحات الوظائف، واحصل على المرشحين السلبيين، وقم بإدارة المتقدمين، وقم بتعيين المرشحين الأكثر صلة بوظائفك - دون أي تكلفة عليك. احصل على حساب مجاني هنا: https://www.mightyrecruiter.com/free-job-postings/
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...
Built In
builtin.com
المدمج في هو المجتمع عبر الإنترنت للشركات الناشئة الوطنية وشركات التكنولوجيا. ابحث عن وظائف الشركات الناشئة وأخبار التكنولوجيا والأحداث في المشهد التكنولوجي الوطني.
Jobylon
jobylon.com
التوظيف مبسط. اكسب قلوب المرشحين وحوّل إحباط التوظيف إلى عملية سلسة. Jobylon هو برنامج توظيف سهل الاستخدام مع التركيز بشكل فريد على إعلانات الوظائف المذهلة لعرض العلامة التجارية لصاحب العمل بشكل أفضل.
Hirebee
hirebee.ai
تقدم Hirebee حلاً للموارد البشرية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتوظيف العالمي. نحن نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع من 2 إلى آلاف الموظفين. تغطي Hirebee سلسلة القيمة الكاملة للتوظيف - بدءًا من إنشاء وظيفة شاغرة وحتى إرسال العرض إلى المرشح. نحن نقدم حلاً تكنول...
JobScore
jobscore.com
JobScore هو الحل الأصلي لبرنامج التوظيف عبر الإنترنت والمتكامل وسهل الاستخدام. تعمل خدمة ATS الحديثة والبديهية لدينا على التخلص من العمل المزدحم للمؤسسات التي تضم أكثر من 20 إلى 2000 موظف. يمنحك JobScore كل ما تحتاجه للعثور على أشخاص رائعين وجذبهم وتقييمهم وتوظيفهم: تقديم تجربة رائعة للمرشحين. انشر ...
Talroo
talroo.com
Talroo هي عبارة عن منصة مطابقة المواهب حائزة على جوائز تعمل على تمكين أصحاب العمل من خلال الأدوات المستندة إلى البيانات لتوفير الموارد بكفاءة للعاملين في الخطوط الأمامية والأساسيين والعاملين بالساعة على نطاق واسع. يقوم محركنا بتشغيل الملايين من عمليات البحث عن الوظائف عبر آلاف المواقع عبر الإنترنت ي...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat عبارة عن منصة لتوظيف الفيديو تساعد أصحاب العمل في العثور على المواهب وإشراكها وتوظيفها على نطاق واسع من خلال تقديم أتمتة التوظيف. على عكس الجيل الأول من ATS، فإننا نقوم بتبسيط عملية التوظيف بالكامل؛ مما يسمح لك بالتركيز بشكل أكبر على توظيف أفضل المرشحين من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل منش...
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
ViziRecruiter
vizirecruiter.com
حل إدارة وكالات التوظيف الذي يساعد على إنشاء تجربة جذابة للمرشحين من خلال الأوصاف الوظيفية المرئية، والمزيد.
Simplicant
simplicant.com
برامج التوظيف ونظام تتبع المتقدمين للمؤسسات الحديثة. توفر منصة برمجيات التوظيف ونظام تتبع مقدمي الطلبات من Simplicant طريقة حديثة وأبسط لتوظيف المواهب بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة. ابحث عن أفضل المواهب من مصادر متعددة، وقم بتنظيم المقابلات وجدولتها، وإدارة علاقات المواهب واتخاذ قرارات التوظيف المس...
Jobilla
jobilla.com
يوفر حل التوظيف الرقمي الخاص بـ Jobilla للشركات والمرشحين تجربة فعالة لاكتساب المواهب. نحن نقدم استراتيجية مخصصة لجذب المرشحين السلبيين، وتقليل تكاليف التوظيف، وتسريع عملية التوظيف مع تقديم طريقة للمرشحين للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم. باستخدام Jobilla، تحصل الشركات والمرشحو...
candidate.fyi
candidate.fyi
مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي ...
Recruiting.com
recruiting.com
يبدأ التوظيف الناجح في موقع حياتك المهنية. تجذب مواقع التوظيف الخاصة بشركتنا أفضل المرشحين وتشركهم حتى تتمكن من توظيف المواهب المناسبة.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
CareerArc
careerarc.com
CareerArc هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التوظيف الاجتماعي، حيث تساعد المؤسسات على جذب وتوظيف أفضل المرشحين في الأماكن التي يكثرون فيها - على وسائل التواصل الاجتماعي. باعتبارها منصة التوظيف الاجتماعي الوحيدة المصممة لاكتساب المواهب، تساعد CareerArc الشركات على جذب أفضل المرشحين والتواصل معهم في كثي...
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
SmartDreamers
smartdreamers.com
توفر SmartDreamers للمؤسسات أفضل برامج أتمتة تسويق التوظيف في فئتها، مما يوفر حلاً متكاملاً يعمل على دمج وتسريع الأنظمة البيئية المجزأة للغاية لاكتساب المواهب في منصة أعمال موحدة.
Shazamme
shazamme.com
تم إنشاء Shazamme لإحداث تغيير جذري في الصناعة وتزويد مسؤولي التوظيف في النهاية بمنصات تكنولوجيا التسويق التي يحتاجونها لتحقيق النجاح عبر الإنترنت. تتمثل مهمة Shazamme في تزويد كل مسئول توظيف بأحدث التقنيات والرؤى والخدمات المهنية سهلة الاستخدام لمساعدتك على تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع وأكثر نجاحًا و...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie هو برنامج توظيف (نظام تتبع المتقدمين (ATS)) يستخدم التعرف على طقطق اللغة والذكاء الاصطناعي. لوضع قائمة مختصرة للمرشحين تلقائيًا، وإعادة كتابة السيرة الذاتية وتتبع مواقعهم فيما يتعلق بموقع الوظيفة.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) عبارة عن منصة تساعد المطاعم والفنادق وتجار التجزئة على توظيف الموظفين وتعيينهم بشكل أسرع. نحن نساعد الشركات على تسريع عملية التوظيف بشكل كبير من خلال ربط المشغلين ومديري التوظيف بالمواهب المؤهلة في غضون دقائق.
Find Recruiter
findrecruiter.com
هل أنت صاحب عمل وتتطلع إلى الشراكة مع مسؤولي التوظيف؟ هناك أكثر من مليون مسؤول توظيف في جميع أنحاء العالم ويجد أصحاب العمل صعوبة متزايدة في العثور على مسؤولي توظيف مناسبين للعمل معهم. FindRecruiter عبارة عن منصة توظيف عبر الإنترنت تكسر حواجز التوظيف التقليدية وتمكن أصحاب العمل من العمل مباشرة مع مسؤ...
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...
Talentfy
talentify.io
برنامج لمسؤولي التوظيف للحصول على المزيد من المرشحين من المصادر المجانية والمدفوعة في ATS الخاصة بهم، والحفاظ على مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف.
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.