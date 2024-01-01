منصات تسويق التوظيف - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد منصات تسويق التوظيف فرق التوظيف الداخلية في جذب المرشحين المحتملين للوظائف وتحديد مصادرهم، بهدف تحويلهم إلى متقدمين. توفر هذه المنصات مجموعة من الأدوات المصممة لدعم جهود تسويق التوظيف، مثل إمكانات التوظيف الاجتماعي، ووظائف توزيع الوظائف، وميزات إدارة علاقات المرشحين (CRM). تعكس العديد من هذه الأدوات تلك المستخدمة في استراتيجيات التسويق الداخلي داخل أقسام التسويق. تستخدم المنظمات منصات تسويق التوظيف لتعزيز فرص العمل، والتفاعل مع المرشحين، وتعزيز اهتماماتهم، وتشجيع تقديم الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن هذه المنصات أدوات لتحديد المرشحين في أحداث مثل جلسات التوظيف في الحرم الجامعي. تعمل منصات تسويق التوظيف، التي يتم نشرها عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، على تمكين القائمين على التوظيف الداخلي من تنمية خطوط المواهب، ومعاملة المرشحين على نحو أقرب إلى "العملاء المتوقعين" وتقييمهم على نحو مماثل لعمليات المبيعات. ومن خلال الاستفادة من منصات تسويق التوظيف، يمكن للمؤسسات تعزيز عدد المتقدمين وكفاءتهم. يمكن أن تعمل هذه المنصات بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لإدارة الموارد البشرية، كما أنها تتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج الإعداد لتشكيل نظام بيئي متماسك لاكتساب المواهب. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوظائف الموجودة في منصات تسويق التوظيف تتداخل مع تلك الموجودة في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق عبر البحث العضوي.