متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توظيف برامج الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
يعمل برنامج أتمتة التوظيف على تبسيط عملية تحديد المصادر اليدوية للمرشحين المؤهلين للشركات. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف في تشكيل مجموعات من المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تحدد حلول أتمتة التوظيف المرشحين المناسبين، وتتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وملفات التعريف الاجتماعية، وتنقل ملفات تعريف المرشحين الكاملة بسلاسة إلى الملفات أو تطبيقات البرامج ذات الصلة. تشمل هذه الحلول ميزات تسهل إدارة مسارات المرشحين، مع تقديم بعضها رؤى حول الصفات المحددة التي تتوافق مع أدوار أو مناصب معينة. يتم نشر حلول أتمتة التوظيف عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويتم دمجها بشكل متكرر مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة علاقات العملاء، مما يضمن عملية متماسكة بدءًا من تحديد مصادر المرشحين وحتى إدارة الموظفين.
إرسال تطبيق جديد
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما ت...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح لل...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني با...
Adway
adway.ai
طريقة أبسط. بطريقة أكثر ذكاءً. المزيد من المواهب. الوصول إلى القوى العاملة بأكملها من خلال تسويق التوظيف الاجتماعي الآلي. نحن نقوم بأتمتة عملية جذب المواهب، وأنت ترحب بهم على متن الطائرة.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
FinalScout
finalscout.com
البحث عن البريد الإلكتروني والتواصل عبر ChatGPT على نطاق واسع. استخرج عناوين البريد الإلكتروني الصالحة من LinkedIn وأنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على الملف الشخصي على LinkedIn باستخدام ChatGPT، مما يضمن إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بنسبة تصل إلى 98%. قم بتوسيع نطاق جهود التواصل الخاصة بك ...
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، س...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
Param.ai
param.ai
يساعد برنامج التوظيف الخاص بـ Param في أتمتة المهام اليدوية المملة والمتكررة مثل فحص السيرة الذاتية. فهو يزود مسؤولي التوظيف بالوسائل اللازمة لتلبية متطلبات التوظيف المتزايدة التعقيد بكفاءة.
HireHive
hirehive.com
HireHive أصبح التوظيف سهلاً. يتيح حل برنامج التوظيف البسيط الخاص بنا للشركات من جميع الأحجام إدارة عملية التوظيف بالكامل من البداية إلى النهاية، في مكان واحد. يمكنك إنشاء إعلانات وظائف ونشرها على لوحات الوظائف ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى صفحة الوظائف الخاصة بك. يمكنك إدارة المرشحين من خلال مسار ال...
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
eRecruiter
erecruiter.pl
التوظيف الفعال وسهل الاستخدام. تعد eRecruiter منصة إدارة التوظيف الأكثر شيوعًا في بولندا، ويستخدمها يوميًا الآلاف من مسؤولي التوظيف للحصول على طلبات التوظيف والاتصال بالمرشحين والتعاون مع الشركة من مكان واحد. ويساعد هذا النظام أيضًا في إدارة شروط موافقة المرشحين ومعالجة الحقوق الجديدة للمرشحين.
Apploi
apploi.com
Apploi هو حل لتتبع مقدمي الطلبات مصمم لمساعدة شركات الرعاية الصحية على مشاركة إعلانات الوظائف عبر لوحات الوظائف المتعددة للعثور على المرشحين وجذبهم. يمكّن النظام الأساسي المسؤولين من جدولة المقابلات وإنشاء الملاحظات وأتمتة الأعمال الورقية على واجهة موحدة. يسمح النظام للمديرين بتحديث خطابات العرض، وم...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوع...
Getro
getro.com
ساعد شبكتك على التوظيف بشكل أسرع. تقوم لوحة الوظائف الآلية وشبكة المواهب الخاصة في Getro بإخراج العمل اليدوي من ربط الأشخاص والشركات في شبكتك.
HeyJobs
heyjobs.co
مع HeyJobs، يمكنك العثور بسرعة وسهولة على الوظيفة التي تناسبك تمامًا. بفضل سهولة البحث وعملية التقديم السريعة، يمكنك التقدم للوظائف التي تتوافق تمامًا مع توقعاتك في أقصر وقت ممكن.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات ال...
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....
Jobylon
jobylon.com
التوظيف مبسط. اكسب قلوب المرشحين وحوّل إحباط التوظيف إلى عملية سلسة. Jobylon هو برنامج توظيف سهل الاستخدام مع التركيز بشكل فريد على إعلانات الوظائف المذهلة لعرض العلامة التجارية لصاحب العمل بشكل أفضل.
Hirebee
hirebee.ai
تقدم Hirebee حلاً للموارد البشرية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتوظيف العالمي. نحن نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع من 2 إلى آلاف الموظفين. تغطي Hirebee سلسلة القيمة الكاملة للتوظيف - بدءًا من إنشاء وظيفة شاغرة وحتى إرسال العرض إلى المرشح. نحن نقدم حلاً تكنول...
Emi
emilabs.ai
إزالة الاحتكاك من التوظيف في الخطوط الأمامية. Emi هي منصة أتمتة التوظيف في الخطوط الأمامية التي تساعد مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على شغل الأدوار الكبيرة الحجم بسرعة وتوفر تجربة مرشح سريعة الاستجابة.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العم...
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap عبارة عن منصة توظيف خارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على ربط جميع المشاركين في عملية التوظيف بسلاسة. يمكن للجميع، بدءًا من مسؤولي التوظيف الداخليين ومديري التوظيف إلى شركات التوظيف والمقاولين وشركات رأس المال الاستثماري، الاتصال على Betterleap للحصول على المرشحين وإشراكهم وتحويلهم للأ...
LogicMelon
logicmelon.com
LogicMelon عبارة عن منصة برمجيات توظيف متطورة مصممة لتبسيط وتحسين عملية التوظيف للشركات من جميع الأحجام. بفضل مجموعتها المبتكرة من الأدوات والميزات، تعمل LogicMelon على تمكين المؤسسات من جذب أفضل المواهب وإدارتها وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة وفعالية من أي وقت مضى. تقدم LogicMelon في جوهرها نظامًا شاملاً...
HireMojo
hiremojo.com
HireMojo عبارة عن منصة لأتمتة التوظيف لا تغطي جميع وظائف ATS فحسب، بل تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات لأتمتة العديد من العمليات الإدارية اليدوية المرتبطة بالتوظيف، مما يسمح لك ولفريقك بالتركيز على الأجزاء البشرية من عملية التوظيف، مثل المقابلات. وتقديم العروض والتفاوض بشأن الاستئ...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب وال...
Outhire
outhire.ai
يمكنك الوصول إلى أفضل المواهب لأدوارك المفتوحة والعثور على الموظف الرائع التالي، مع Outhire. قم بإنشاء وتوزيع حملات المواهب المستهدفة ومحتوى العلامة التجارية لصاحب العمل في دقائق معدودة. باستخدام الخوارزميات المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية، يساعدك حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إنشاء حملات عبر ...
Shortlyst
shortlyst.ai
تساعد Shortlyst مؤسسات التوظيف في البحث عن المرشحين المناسبين وإشراكهم وتوظيفهم بشكل أسرع وبطريقة فعالة من حيث التكلفة حتى يتمكنوا من إغلاق المزيد من الوظائف وتحسين التكلفة والوقت للتوظيف وزيادة أرباحهم النهائية. توفر Shortlyst لموظفي التوظيف من كل حجم شركة قاعدة بيانات نظيفة ودقيقة للمرشحين تحتوي ع...
XOR
xor.ai
XOR هي شركة سريعة النمو في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التوظيف عالي الجودة. تعمل XOR على برامج ثورية ستستمر في تغيير كيفية عمل صناعة التوظيف عندما يتعلق الأمر باكتساب المواهب. تقدم XOR الأدوات والخدمات لتغطية عمليات التوظيف للشركات في الولايات المتحدة بشكل كام...
SourceWhale
sourcewhale.com
تم إنشاء SourceWhale لأتمتة الأمور المملة وتبسيط الأمور المملة والحفاظ على عقلانية مسؤولي التوظيف. نحن نساعد في أتمتة عملية تحديد المصادر والتواصل من خلال العمل على منصات مثل Linkedin (على الرغم من أننا نتعامل أيضًا مع Github وCrunchbase وAngel List وFacebook وTwitter والعديد من المواقع الأخرى) والت...
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
candidate.fyi
candidate.fyi
مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي ...
Humanly
humanly.io
#1 منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة للتوظيف بأعداد كبيرة. اجعل كل محادثة توظيف ذات أهمية على نطاق واسع. يتولى مساعد الطيار المدعم بالذكاء الاصطناعي عملية الفحص والجدولة وتدوين الملاحظات والمتابعة، مما يوفر لك رؤى طوال الوقت حتى تتمكن من التركيز على بناء فريق أحلامك.
Impress.ai
impress.ai
impress.ai، مزود برامج توظيف يركز على المؤسسات ويركز على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. تساعد برامجها المؤسسات الكبيرة على تبسيط عملية التوظيف الخاصة بها من خلال تمكينها من فحص المواهب وإشراكها وتقييمها وتوظيفها بدقة واتساق وكفاءة. لقد عقدنا شراكة مع الشركات الرائدة على مستوى العالم، ونوفر إمكانية ا...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
Covey
getcovey.com
منصة توظيف باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكنها تقييم المواهب بالطريقة التي تقوم بها أنت. من خلال الوصف، بكلماتك الخاصة، لكيفية تقييم ملف تعريف المرشح، إلى جانب أي مقايضات قد تقوم بها، سيقوم Scout بإنشاء روبوت لتنفيذ استراتيجيتك. فحص المرشحين الوافدين - يمكن تشغيله عبر آلاف الملف...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...
Laksie
laskie.com
انضم إلى آلاف الشركات والباحثين عن عمل للحصول على نتائج مطابقة عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. بالنسبة للمواهب: اطلب من الشركات الكبرى أن تتقدم إليك. تم تصميم أدوات Laskie المجانية لجعل عملية البحث عن وظيفة أسرع وأكثر كفاءة وأقل إرهاقًا. بالنسبة للشركات: ابحث عن المرشحين ذوي الجودة العالية بشكل ...