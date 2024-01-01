برامج إدارة الخصم - التطبيقات الأكثر شعبية - كولومبيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يسهل برنامج إدارة الخصومات إنشاء وإدارة برامج الخصومات للموردين وشركاء الأعمال. الحسومات هي حوافز يقدمها الموردون أو المصنعون لعملائهم، مثل تجار التجزئة وتجار الجملة، لشراء الحد الأدنى من كمية المنتجات أو الوصول إلى أهداف شراء محددة. يساعد هذا البرنامج في تتبع المبيعات والمشتريات، وحساب الحسومات، وإدارة دفعات الخصم، وتوثيق اتفاقيات الخصم. يتم نشر برنامج إدارة الخصومات عادةً كمنتج مستقل، ويمكن أيضًا دمجه مع أنظمة CRM أو ERP. فهو يستفيد من بيانات العملاء من أنظمة المؤسسة ويقوم بأتمتة المهام اليدوية المتكررة المرتبطة بعملية الخصم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض برامج إدارة الخصومات ميزات للكشف عن الاحتيال والفواتير التلقائية.