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برامج إدارة الخصم - التطبيقات الأكثر شعبية - أنتيغوا وبربودا
يسهل برنامج إدارة الخصومات إنشاء وإدارة برامج الخصومات للموردين وشركاء الأعمال. الحسومات هي حوافز يقدمها الموردون أو المصنعون لعملائهم، مثل تجار التجزئة وتجار الجملة، لشراء الحد الأدنى من كمية المنتجات أو الوصول إلى أهداف شراء محددة. يساعد هذا البرنامج في تتبع المبيعات والمشتريات، وحساب الحسومات، وإدارة دفعات الخصم، وتوثيق اتفاقيات الخصم. يتم نشر برنامج إدارة الخصومات عادةً كمنتج مستقل، ويمكن أيضًا دمجه مع أنظمة CRM أو ERP. فهو يستفيد من بيانات العملاء من أنظمة المؤسسة ويقوم بأتمتة المهام اليدوية المتكررة المرتبطة بعملية الخصم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض برامج إدارة الخصومات ميزات للكشف عن الاحتيال والفواتير التلقائية.
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Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...
Enable
enable.com
يساعد برنامج Enable المصنعين والموزعين وتجار التجزئة على تحويل الحسومات إلى محرك نمو استراتيجي. تسمح لك منصة إدارة الخصومات الشاملة الخاصة بنا بإدارة كل نوع من الصفقات بشكل فعال أثناء تتبع وتحليل وتحسين عملية إدارة الخصومات بأكملها. باستخدام الميزات التعاونية، يمكنك إنشاء الصفقات والتفاوض بشأنها وتن...