برنامج الاقتباس إلى النقد - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يشرف برنامج عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) على رحلة المبيعات الكاملة، بما في ذلك عرض الأسعار وأوامر المبيعات وإدارة الإيرادات. تنشر المؤسسات حلول Q2C لتحسين سير عمل المبيعات، وتعزيز كفاءة فرق المبيعات، ورفع مستوى تجربة العملاء بشكل عام. على الرغم من أن برنامج Q2C يستخدم بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، إلا أنه يمتد فائدته إلى مجالات وظيفية أخرى، مثل الهندسة أو التصميم، مما يتيح إنشاء عروض مخصصة تتماشى مع احتياجات العملاء المحددة. يمكن للمحاسبين أيضًا الاستفادة من أدوات Q2C لرصد الإيرادات الناتجة عن معاملات المبيعات والإشراف عليها.