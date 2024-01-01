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برامج إدارة الأسعار - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
يعد برنامج إدارة عروض الأسعار مكونًا محوريًا في دورة المبيعات، حيث يزود فرق المبيعات بالموارد اللازمة لإنشاء عروض أسعار دقيقة وذات مظهر احترافي ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لكل عميل محتمل أو عميل. وهو يشمل مجموعة من الميزات والوظائف التي تهدف إلى تبسيط عملية عرض الأسعار، وتحسين الدقة، وتعزيز الكفاءة الشاملة لعمليات المبيعات. الميزات الرئيسية: * إنشاء عروض الأسعار: يمكّن البرنامج مندوبي المبيعات من إنشاء عروض أسعار مخصصة بسرعة وسهولة. ويقدم عادةً قوالب وهياكل تسعير معتمدة مسبقًا وكتالوجات المنتجات لتسهيل إنشاء عروض أسعار دقيقة ومتسقة. * إدارة كتالوج المنتجات: يتيح برنامج إدارة الأسعار للشركات الاحتفاظ بمستودع مركزي للمنتجات والخدمات ومعلومات التسعير. يمكن لفرق المبيعات الوصول بسهولة إلى العناصر واختيارها من الكتالوج عند إنشاء عروض الأسعار، مما يضمن الاتساق والدقة في الأسعار وعروض المنتجات. * قواعد التكوين والتسعير: توفر حلول إدارة عروض الأسعار المتقدمة خيارات التكوين وقواعد التسعير لاستيعاب هياكل التسعير المعقدة والخصومات والعروض الترويجية. ويضمن ذلك أن تعكس عروض الأسعار بدقة الشروط والأحكام المتفق عليها، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات. * إدارة المستندات: يوفر البرنامج إمكانات إدارة المستندات، مما يسمح للمستخدمين بتخزين وتنظيم واسترجاع عروض الأسعار والمقترحات والمستندات ذات الصلة في موقع مركزي. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى البيانات التاريخية ويسهل الامتثال للمتطلبات التنظيمية. * سير عمل التعاون والموافقة: يسهل برنامج إدارة عروض الأسعار التعاون بين أعضاء فريق المبيعات وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في عملية عرض الأسعار. وهو يدعم سير عمل الموافقة والإشعارات والتنبيهات لضمان مراجعة عروض الأسعار والموافقة عليها في الوقت المناسب، مما يقلل الاختناقات ويسرع دورات المبيعات. * التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP): يتيح التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مزامنة البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل. ويضمن ذلك التقاط المعلومات المتعلقة بعروض الأسعار بدقة ومشاركتها عبر المؤسسة، مما يعزز الرؤية والمواءمة بين المبيعات والأقسام الأخرى. * التحليلات وإعداد التقارير: يوفر برنامج إدارة عروض الأسعار رؤى حول أداء عروض الأسعار واتجاهات المبيعات وتفضيلات العملاء من خلال ميزات التحليلات وإعداد التقارير. يمكن لمديري المبيعات تتبع المقاييس الرئيسية، مثل معدلات الفوز ونسب عرض الأسعار إلى الإغلاق ومتوسط حجم الصفقة، لتحديد مجالات التحسين وتحسين استراتيجيات المبيعات. فوائد: * زيادة الكفاءة: من خلال أتمتة المهام اليدوية وتبسيط سير العمل، يقلل برنامج إدارة عروض الأسعار من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء عروض الأسعار وإدارتها، مما يسمح لفرق المبيعات بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية. * تحسين الدقة: تضمن كتالوجات المنتجات المركزية وقواعد التسعير وخيارات التكوين أن تكون عروض الأسعار دقيقة ومتسقة، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات. * التعاون المحسن: تتيح ميزات التعاون لفرق المبيعات العمل معًا بسلاسة ومشاركة الأفكار والاستفادة من الخبرة الجماعية لإنشاء عروض أسعار مقنعة وكسب المزيد من الأعمال. * دورات مبيعات أسرع: يعمل برنامج إدارة عروض الأسعار على تسريع عملية عرض الأسعار، مما يمكّن مندوبي المبيعات من الرد على استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة، وبالتالي تسريع دورات المبيعات وزيادة فرص الإيرادات. باختصار، يعد برنامج إدارة عروض الأسعار أداة قيمة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية عرض الأسعار الخاصة بها وتحسين الدقة وتعزيز الكفاءة الإجمالية لعمليات المبيعات الخاصة بها. ومن خلال الاستفادة من ميزاتها وقدراتها القوية، يمكن للمؤسسات تقديم عروض أسعار مقنعة تلبي احتياجات العملاء وتحفز نمو المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Dropbox DocSend
docsend.com
يساعد Dropbox DocSend محترفي الأعمال مثلك على مشاركة المحتوى والتحكم فيه بشكل آمن، مما يدفع أعمالك إلى الأمام. يعمل نظام Dropbox DocSend القوي القائم على الارتباط على تسهيل تعيين تفضيلات الأمان لكل صاحب مصلحة، وتلقي الإشعارات في كل مرة يقوم فيها شخص ما بعرض ملفك، وتحليل أداء المحتوى على أساس كل صفحة...
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Better Proposals
betterproposals.io
تعمل الاقتراحات الأفضل على تبسيط عملية المبيعات بأكملها من خلال المستندات الرقمية الحديثة الخاصة بالعلامة التجارية. انسَ استخدام منصات متعددة بفضل عمليات التكامل والتتبع والتحليلات والتوقيعات الرقمية الملزمة قانونًا. مع أكثر من 200 قالب مكتوب مسبقًا ومصمم مسبقًا للمقترحات والعقود والتوقيعات والكتيبا...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالهم. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير ا...
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. اقتباس إلى منصة نقدية تساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وزيادة الإيرادات. قم بترقية عملية عرض الأسعار إلى النقد اليوم. أرسل عروض أسعار المبيعات الفائزة في دقائق. Quoter هو برنامج اقتباس عبر الإنترنت لفرق المبيعات. من...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي أداة الفيديو المصممة للبيع الافتراضي. فهو يجعل من السهل تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو التي تضيف لمسة شخصية في جميع مراحل دورة المبيعات - بدءًا من التنقيب وحتى العروض. مدعومة بتحليلات وتكاملات فيديو قوية، تحظى Vidyard بثقة الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية في جميع أنحاء العالم لمساعد...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء ...
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Scaido.io
scaido.io
خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot
Minoa
minoa.io
Minoa هي عبارة عن منصة لتمكين القيمة مقرها سان فرانسيسكو تساعد فرق المبيعات على بناء حالات عمل تؤدي إلى زيادة كفاءة المبيعات وصفقات أكبر. في الأوقات التي تقوم فيها فرق المشتريات والتمويل بفحص المزيد من الصفقات، يصبح تقديم عائد الاستثمار ودراسة الجدوى التجارية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تستخدم ...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Apropo
apropo.io
Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.
uman.ai
uman.ai
ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
WBudget
wbudget.io
WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. كما تسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerP...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديد...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
EZLynx
ezlynx.com
حلول منصة واحدة رائدة لبرامج التأمين بما في ذلك محرك تصنيف EZLynx القائم على السحابة ونظام إدارة EZLynx.
Nusii
nusii.com
برنامج اقتراح للوكالات الإبداعية والشركات عبر الإنترنت. توقف عن القتال مع Word وGoogle Docs وملفات PDF الجامحة. Nusii هي أسرع طريقة لإغلاق صفقتك القادمة. من خلال قوالب العروض الاحترافية، ونظام الإشعارات، وتتبع العروض، والتوقيع عبر الإنترنت، نعلم أنه يمكننا مساعدة أعمالك على النمو.
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف وإنشاء المقترحات ومزامنة CRM.
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Loopio
loopio.com
تساعد Loopio الشركات على تعزيز عملية الاستجابة الخاصة بها وتوسيع نطاقها لطلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات واستبيانات الأمان والمزيد، مما يساعد على أتمتة وتبسيط هذه العملية اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. يبدأ كل شيء بنهجنا في إدارة المحتوى، والذي يمنح فريقك إمكانية الوصول عند الطلب إلى المعلوما...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster هو عبارة عن عرض أسعار فوري وحلول للتجارة الإلكترونية قائم على الاشتراك لمحلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي والتصنيع الإضافي. يسمح البرنامج المستند إلى السحابة بالاقتباس الفوري والدفع عبر الإنترنت، مع تحليل وإصلاح ملفات CAD وغيرها من الملفات القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يضمن توجيه...
Ansarada
ansarada.com
مزيد من النظام، ومخاطر أقل بكثير. برنامج Ansarada Board هو بوابة مجلس إدارة آمنة عبر الإنترنت لتنظيم وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة. ما عليك سوى تعيين جداول الأعمال وإنشاء حزم اللوحة والتصويت وتسجيل المحاضر وتعيين الإجراءات وتخزين الملفات. حافظ على الامتثال وخفف المخاطر وعزز الكفاءة حتى تتمكن من اتخاذ...
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع ال...
Quick FPA
quickfpa.com
ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.
ShapeDiver
shapediver.com
قم بتحويل ملفات Grasshopper الخاصة بك إلى تطبيقات عبر الإنترنت. شارك أدوات التصميم الخاصة بك بأمان مع الآخرين دون الكشف عن الكود الأصلي. قم بتضمينها بسهولة على أي موقع ويب عبر iframe أو دمجها مع منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API...
Togai
togai.com
إطلاق نماذج تسعير قائمة على الاستخدام من خلال منصة القياس والفوترة الموثوقة من Togai. بنية أساسية للفوترة قائمة على الاستخدام مصممة للتعامل مع أي حجم.
Clientary
clientary.com
Clientary هو تطبيق متكامل لفريقك لإدارة المشاريع وساعات العمل والمقترحات والعملاء المتوقعين والفواتير والمدفوعات والموظفين والعملاء. توقف عن الصراع مع ملفات المستندات والقوالب والتطبيقات غير المتصلة لمرة واحدة. يساعدك Clientary على تبسيط دورات حياة العميل بدءًا من المقترحات والتقديرات وحتى تتبع الوق...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Phasio
phas.io
امنح عملاء التصنيع لديك تجربة السجادة الحمراء قم بتوفير تجربة مخصصة لكل عميل من خلال اتصالات أقل احتكاكًا لتصميم المنتج وأوامر الإنتاج.
Expivi
expivi.com
قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...
Kickflip
gokickflip.com
تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء م...
Zakeke
zakeke.com
Zakeke عبارة عن منصة سحابية تعمل على تمكين أكثر من 10.000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية لتزويد عملائهم بمجموعة كاملة من الأدوات للتخصيص المرئي للطباعة على الويب والتكوين ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية والمزيد. أصبح العملاء مبدعين، حيث أصبحوا قادرين على تخصيص المنتجات بالنصوص و...