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برامج إدارة الأسعار - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي
يعد برنامج إدارة عروض الأسعار مكونًا محوريًا في دورة المبيعات، حيث يزود فرق المبيعات بالموارد اللازمة لإنشاء عروض أسعار دقيقة وذات مظهر احترافي ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لكل عميل محتمل أو عميل. وهو يشمل مجموعة من الميزات والوظائف التي تهدف إلى تبسيط عملية عرض الأسعار، وتحسين الدقة، وتعزيز الكفاءة الشاملة لعمليات المبيعات. دلائل الميزات: * إنشاء عروض الأسعار: يمكّن البرنامج مندوبي المبيعات من إنشاء عروض أسعار مخصصة بسرعة وسهولة. ويقدم عادةً قوالب وهياكل تسعير معتمدة مسبقًا وكتالوجات المنتجات لتسهيل إنشاء عروض أسعار دقيقة ومتسقة. * إدارة كتالوج المنتجات: يتيح برنامج إدارة الأسعار للشركات الاحتفاظ بمستودع مركزي للمنتجات والخدمات ومعلومات التسعير. يمكن لفرق المبيعات الوصول بسهولة إلى العناصر واختيارها من الكتالوج عند إنشاء عروض الأسعار، مما يضمن الاتساق والدقة في الأسعار وعروض المنتجات. * قواعد التكوين والتسعير: توفر حلول إدارة عروض الأسعار المتقدمة خيارات التكوين وقواعد التسعير لاستيعاب هياكل التسعير المعقدة والخصومات والعروض الترويجية. ويضمن ذلك أن تعكس عروض الأسعار بدقة الشروط والأحكام المتفق عليها، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات. * إدارة المستندات: يوفر البرنامج إمكانات إدارة المستندات، مما يسمح للمستخدمين بتخزين وتنظيم واسترجاع عروض الأسعار والمقترحات والمستندات ذات الصلة في موقع مركزي. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى البيانات التاريخية ويسهل الامتثال للمتطلبات التنظيمية. * سير عمل التعاون والموافقة: يسهل برنامج إدارة عروض الأسعار التعاون بين أعضاء فريق المبيعات وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في عملية عرض الأسعار. وهو يدعم سير عمل الموافقة والإشعارات والتنبيهات لضمان مراجعة عروض الأسعار والموافقة عليها في الوقت المناسب، مما يقلل الاختناقات ويسرع دورات المبيعات. * التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP): يتيح التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مزامنة البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل. ويضمن ذلك التقاط المعلومات المتعلقة بعروض الأسعار بدقة ومشاركتها عبر المؤسسة، مما يعزز الرؤية والمواءمة بين المبيعات والأقسام الأخرى. * التحليلات وإعداد التقارير: يوفر برنامج إدارة عروض الأسعار رؤى حول أداء عروض الأسعار واتجاهات المبيعات وتفضيلات العملاء من خلال ميزات التحليلات وإعداد التقارير. يمكن لمديري المبيعات تتبع المقاييس الرئيسية، مثل معدلات الفوز ونسب عرض الأسعار إلى الإغلاق ومتوسط حجم الصفقة، لتحديد مجالات التحسين وتحسين استراتيجيات المبيعات. فوائد: * زيادة الكفاءة: من خلال أتمتة المهام اليدوية وتبسيط سير العمل، يقلل برنامج إدارة عروض الأسعار من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء عروض الأسعار وإدارتها، مما يسمح لفرق المبيعات بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية. * تحسين الدقة: تضمن كتالوجات المنتجات المركزية وقواعد التسعير وخيارات التكوين أن تكون عروض الأسعار دقيقة ومتسقة، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات. * التعاون المحسن: تتيح ميزات التعاون لفرق المبيعات العمل معًا بسلاسة ومشاركة الأفكار والاستفادة من الخبرة الجماعية لإنشاء عروض أسعار مقنعة وكسب المزيد من الأعمال. * دورات مبيعات أسرع: يعمل برنامج إدارة عروض الأسعار على تسريع عملية عرض الأسعار، مما يمكّن مندوبي المبيعات من الرد على استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة، وبالتالي تسريع دورات المبيعات وزيادة فرص الإيرادات. باختصار، يعد برنامج إدارة عروض الأسعار أداة قيمة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية عرض الأسعار الخاصة بها وتحسين الدقة وتعزيز الكفاءة الإجمالية لعمليات المبيعات الخاصة بها. ومن خلال الاستفادة من ميزاتها وقدراتها القوية، يمكن للمؤسسات تقديم عروض أسعار مقنعة تلبي احتياجات العملاء وتحفز نمو المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
Minoa
minoa.io
Minoa هي عبارة عن منصة لتمكين القيمة مقرها سان فرانسيسكو تساعد فرق المبيعات على بناء حالات عمل تؤدي إلى زيادة كفاءة المبيعات وصفقات أكبر. في الأوقات التي تقوم فيها فرق المشتريات والتمويل بفحص المزيد من الصفقات، يصبح تقديم عائد الاستثمار ودراسة الجدوى التجارية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تستخدم ...
Scaido.io
scaido.io
خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
Apropo
apropo.io
Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.
uman.ai
uman.ai
ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...
WBudget
wbudget.io
WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. وتسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerPoin...
EZLynx
ezlynx.com
المقيم المقارن، أنظمة إدارة الوكالة (AMS)، تصميم موقع التأمين
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع ال...
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Quick FPA
quickfpa.com
ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.
ShapeDiver
shapediver.com
قم بتحويل ملفات Grasshopper الخاصة بك إلى تطبيقات عبر الإنترنت. شارك أدوات التصميم الخاصة بك بأمان مع الآخرين دون الكشف عن الكود الأصلي. قم بتضمينها بسهولة على أي موقع ويب عبر iframe أو دمجها مع منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API...
Clientary
clientary.com
Clientary هو تطبيق متكامل لفريقك لإدارة المشاريع وساعات العمل والمقترحات والعملاء المتوقعين والفواتير والمدفوعات والموظفين والعملاء. توقف عن الصراع مع ملفات المستندات والقوالب والتطبيقات غير المتصلة لمرة واحدة. يساعدك Clientary على تبسيط دورات حياة العميل بدءًا من المقترحات والتقديرات وحتى تتبع الوق...
Phasio
phas.io
امنح عملاء التصنيع لديك تجربة السجادة الحمراء قم بتوفير تجربة مخصصة لكل عميل من خلال اتصالات أقل احتكاكًا لتصميم المنتج وأوامر الإنتاج.
Kickflip
gokickflip.com
تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء م...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.
Propoze
propoze.app
Propoze هو برنامج لإدارة العروض سهل الاستخدام يتيح للمستخدمين إنشاء عروض المبيعات ومشاركتها بسرعة. ويتميز بين منافسيه بسبب بساطته وسهولة استخدامه. تساعد أداة إنشاء مقترحات السحب والإفلات المستخدمين على إنشاء مقترحات في دقائق معدودة فقط - ويبدو كل اقتراح مذهلًا بصريًا بشكل افتراضي. تم تصميم Propoze ف...
Storydoc
storydoc.com
يمكنك بسهولة إنشاء تشكيلات مذهلة وتفاعلية تزيد من التفاعل. انتقل من ملفات PDF الثابتة إلى ضمانات فعالة تضفي الحيوية على قصتك.
Tilkee
tilkee.com
تعمل Tilkee على تغذية أعمالك من خلال تمكين فرق المبيعات والتسويق لديك من خلال بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. تعمل Tilkee على زيادة كفاءة فرق المبيعات والتسويق وتوليد البيانات للمؤسسات من أجل التفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين والعملاء. باستخدام أدوات التتبع المبتكرة، وتحليلات المشاركة المدعومة با...