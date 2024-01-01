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برنامج مولد رمز الاستجابة السريعة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
تم تصميم برنامج منشئ رمز الاستجابة السريعة لإنتاج ملصقات QR بسرعة يمكنها تشفير أنواع مختلفة من المعلومات، مثل عناوين URL لمواقع الويب أو قوائم المطاعم أو القسائم. يتم بعد ذلك مسح هذه الملصقات ضوئيًا بواسطة العملاء باستخدام كاميرا هواتفهم، مما يسمح لهم بالوصول إلى المعلومات المشفرة من الإنترنت. أصبحت رموز QR ضرورية في العديد من الصناعات، بما في ذلك التسويق وتجارة التجزئة والمطاعم. على سبيل المثال، غالبًا ما تتضمن برامج التسويق عبر الهاتف المحمول رموز QR في الإعلانات الرقمية واستراتيجيات الحملات الأخرى. وبالمثل، تتيح بعض برامج المطاعم للعملاء تنزيل القوائم بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن برنامج مولد رمز الاستجابة السريعة يخدم غرضًا مميزًا، لأنه مخصص فقط لإنشاء ملصقات QR.
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Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة ...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
QR.io
qr.io
يتيح لك QR.io إنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، ومن أين وفي أي تاريخ. يقدم QR.io أيضًا رموز Qr الديناميكية التي تتيح لك إنشاء صفحة مقصودة مخصصة لرمز الاستجابة السريعة الخاص بك والتي يمكن تغييرها وتحديثها وقتما تشاء بغض النظر ع...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR هو منشئ رموز QR مجاني يسمح لك بإنشاء رموز QR وتخصيصها لأغراض مختلفة. إليك ما يجعلنا متميزين: • مجاني وقابل للتخصيص: قم بإنشاء رموز QR لمواقع الويب والنصوص وبطاقات vCard ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. قم بتخصيصها من خلال مجموعة واسعة من الإطارات المجانية التي تتناسب مع علامتك التجارية أو منا...
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة...
QR Code AI
qrcode-ai.com
QRCode AI هو تطبيق مولد رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت لإنشاء رمز QR قابل للتخصيص بشعارك وألوانك الخاصة. قم بإنشاء رموز QR الديناميكية لتتبع عمليات المسح وربط التحليلات.
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حاز على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Autonix
autonix.io
Autonix عبارة عن واجهة أمامية ديناميكية قابلة للتتبع لمولد رمز الاستجابة السريعة مع واجهة خلفية لحل إدارة الزوار. نحن نمكن الشركات من جمع وعرض نشاط الزيارة باستخدام لوحة معلومات قوية تقدم تقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. تتيح خيارات تسجيل وصول الزائر لدينا عبر رمز الاستجابة السريعة أو Kiosk ...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هو الحل الشامل لتتبع UTM السلس والفعال والتعاوني. استبدل جدول البيانات القديم الفوضوي بحل مبسط. يعمل تطبيقنا على تبسيط عملية إنشاء وإدارة روابط UTM، مما يضمن الاتساق والدقة عبر جميع حملاتك. بفضل الميزات المتقدمة مثل النطاقات ذات العلامات التجارية، وتتبع النقرات، والقواعد والتعاون الجماعي، تعد...
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
QRfy
qrfy.com
QRFY عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات SaaS QR Code Generator مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الشركات الكبيرة، مما يسهل تحولها الرقمي عبر رموز QR. تمكن هذه الأداة سهلة الاستخدام الشركات من التحول من وضع عدم الاتصال إلى وضع الاتصال بالإنترنت بسلاسة، مما يعزز تفاعل العملاء. الميزات الرئيسية: - ...
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink عبارة عن منصة تقدم مجموعة من الأدوات التي تتيح للمسوقين الرقميين تحقيق أقصى استفادة من عملهم. تقدم هذه المنصة أنواعًا مختلفة من أدوات التسويق الرقمي التي تعمل بالفعل. باستخدام برنامج التسويق الرقمي هذا، يمكنك الوصول إلى رموز QR غير محدودة وصفحات الملفات الشخصية الجميلة والكلمات الرئيسية...
Hovercode
hovercode.com
أنشئ رموز QR ديناميكية مجانًا ولا تنتهي صلاحيتها - بما في ذلك التتبع والتحرير
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
حصل على التصنيف رقم 1 في مجال إنشاء رموز الاستجابة السريعة للأعمال والتسويق. قم بإنشاء رموز QR وإدارتها باستخدام الشعار والتحليلات المتقدمة والتحميل المجمع وواجهات برمجة التطبيقات والأشكال لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وبطاقات العمل الرقمية والنماذج وعنوان URL وvCard وFacebook وIn...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
Uplifter
uplifter.ai
قم بإنشاء روابط UTM مقاومة للرصاص لتتبع جميع حملاتك التسويقية. تقديم بيانات جديرة بالثقة إلى Google Analytics وAdobe Analytics. تحويل تلك البيانات إلى رؤية قابلة للتنفيذ. يأخذ Uplifter العمل الشاق من التحليلات ويساعد المسوقين على اتخاذ الإجراءات... بشكل أسرع. تم تطوير Uplifter بواسطة Mezzo La...
QRPlus
qrplus.com.br
مع QRPlus ليس لديك أي قيود. جميع رموز QR التي تم إنشاؤها هنا ستعمل إلى الأبد، ولا تنتهي صلاحيتها وليس لها حدود للقراءة مثل المولدات الأخرى على الويب. رموز QR التي تم إنشاؤها ثابتة، لذا سيكون لديك دائمًا نفس نتيجة القراءة. اطمئن، لا تشغل بالك! جميع رموز QR التي يتم إنشاؤها هنا مجانية بنسبة 100% ويمكن...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io هو أداة جديدة مخصصة لتقصير عناوين URL مع تحليلات مدمجة. يجب أن تفكر تمامًا في التبديل إليه لأنه: * سريع البرق، * يأتي مع أدوات إضافية مثل مولد رمز الاستجابة السريعة الديناميكي ومدير بطاقة العمل الافتراضية والمزيد، * يحافظ على خصوصية بياناتك، * يأتي مع تحليلات البيانات الدقيقة، * التكلفة...
Delivr
delivr.com
منذ عام 2008، أصبح مولد رمز QR الديناميكي الموثوق به والذي يولي الأولوية للخصوصية للتغليف المتصل والملصقات الذكية ووسائط الطباعة والبث وإعلانات DOOH. رموز QR الديناميكية ذات القوى العظمى وإمكانيات لا حدود لها تقريبًا. كل ما تحتاجه لإنشاء رموز QR والروابط الديناميكية وإدارتها وتتبعها في لوحة معلومات ...
Digital Link
digital-link.com
يعد Digital Link منصتك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
URL180
url180.com
أطلق العنان لقوة حضورك الرقمي. أعد جذب جمهورك واكتسب عملاء محتملين قيمين واستثمر المحتوى. قم بتقصير عناوين URL وإنشاء صفحات الارتباط الحيوي ورموز QR المخصصة وروابط vcard وروابط الملفات والمزيد.
ElkQR
elkqr.com
ElkQR هو حل رمز QR ديناميكي يقع مقره الرئيسي في كارناتاكا، الهند. بفضل تاريخه الغني في صناعة التسويق الرقمي، استفاد فريقنا من خبرته لإنشاء منصة متطورة تعمل على تبسيط إنشاء رمز الاستجابة السريعة وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم. نحن مجموعة متحمسة من المحترفين الذين يكرسون جهودهم لتقديم حلول استثنا...
QRCodeFox
controlnet-qrcode.web.app
QRCodeFox.com هي أداة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت لإنشاء رموز QR مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتيح لك إنشاء رموز QR مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة لأغراض مختلفة، مثل عناوين URL لمواقع الويب ومعلومات الاتصال والرسائل النصية والمزيد. مع QRCodeFox.com، يمكنك تخصيص رموز QR وفقًا لاحتياجاتك. فهو يوف...
Leaf.page
leaf.page
صفحة واحدة لحياتك المهنية
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT، المعروف سابقًا باسم uQR.me، هو أقدم مولد لرموز QR الديناميكية وحل شامل لجميع احتياجات QR.
AIQrArt
aiqrart.co
اكتشف عالم AIQrArt التحويلي، حيث يمتزج الفن بسلاسة مع التكنولوجيا. ارفع مستوى حضور علامتك التجارية من خلال رسومات الاستجابة السريعة المذهلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم رؤيتها فحسب، بل تذكرها أيضًا. يتيح لك AIQrArt إنشاء رموز QR فريدة وتفاعلية مملوءة بالذوق الفني، مما يعزز ت...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
QRCodeCreator.io
qr-code-creator.io
تعد هذه المنصة حلاً شاملاً لإنشاء وإدارة رموز QR لأغراض مختلفة بما في ذلك قنوات التوزيع والمنتجات والحملات وتطبيقات الويب. يمكن الوصول إليه بدون تسجيل، فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء رموز QR مخصصة بسرعة، حتى بدون خبرة سابقة. قد تكون رموز QR مشبعة بميزات مثل النصوص والصور وتصميم الشركة التي تشكل صفحة مق...
L2QR
l2qr.com
يعمل L2QR على سد الفجوة بين التجارب غير المتصلة بالإنترنت والتجارب عبر الإنترنت. من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور المستهدف للعملاء الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي أو مواقع الويب أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو معلومات المنتج أو العروض الترويجية أو أي موارد أخرى عبر الإنترنت. يس...
Keyri
keyri.com
Keyri هي شركة مصادقة رائدة، حيث تزود العملاء بنموذج بسيط وآمن من MFA بدون كلمة مرور. تعمل منصتنا على تحويل كل تسجيل دخول إلى عملية تعتمد على القياسات الحيوية من خطوة واحدة والتي توفر تجربة مستخدم سلسة مع تعزيز أمان الحساب. يقوم المستخدمون ببساطة بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على صفحة تسجيل الدخ...
Ringpin
ringpin.com
Ringpin هي أسهل أداة للمبيعات عن بعد. إنه مركز اتصال متعدد القنوات مزود بأداة واجهة أمامية لتمكين جميع قنوات الاتصال لموقعك أو عملك بسرعة.
Digiphy
digiphy.it
تقوم Digiphy بإعادة تعريف التسويق السياقي. من خلال ربط العلامات التجارية مباشرة بالعملاء، تقوم Digiphy ببناء وتقديم تجارب رقمية ديناميكية في اللحظات ذات الصلة بالسياق من أي منتج مادي ونقطة اتصال مع العميل. يعمل حل الخدمة الذاتية المرن الخاص بنا على رفع مستوى رواية العلامة التجارية وإنشاء قناة تسويق ...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER هو برنامج قائمة على الإنترنت بدون رمز. تم تصميم حل قائمة رمز الاستجابة السريعة لتحسين العمليات اليومية لشركتك. كل ما يتعين على ضيوفك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتقديم طلبهم والدفع باستخدام أجهزتهم المحمولة. صمم قائمتك عبر الإنترنت المُحسّنة للجوال، وموقع الويب للمطعم، وقوائم...
Scanova
scanova.io
Scanova هي أداة SaaS رائدة عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء رموز QR وتصميمها وإدارتها وتتبعها لحالات الاستخدام الترويجية والتشغيلية. يستخدم المسوقون والشركات عبر الصناعات وأحجام الشركات Scanova لتشغيل حملات رمز الاستجابة السريعة عالية الأداء الشاملة. باستخدام Scanova، يمكن للمسوقين إشراك العملاء...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR هو حل SaaS مبتكر للخدمة الذاتية بين الشركات، مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء رمز QR قابل للتخصيص وثابت وديناميكي مع إمكانات التتبع. يعالج حلنا الحاجة المتزايدة للتكامل الرقمي السلس في عمليات التسويق والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية.
Openscreen
openscreen.com
Openscreen هي طبقة التمكين الرقمي بدون تلامس للإنترنت. يتيح Openscreen إنشاء تطبيقات تفاعلية تعتمد على رمز الاستجابة السريعة عبر واجهات برمجة التطبيقات الشاملة ومجموعات SDK والحلول عبر سلسلة التوريد والتجارة وإشراك العملاء. تتيح Openscreen للمؤسسات الالتقاء والتفاعل والتعامل مع عملائها ومواردها أينم...
ViralQR
viralqr.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك من خلال منشئ رموز QR المبتكر من ViralQR! توفر منصتنا أدوات فريدة تسمح لك بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل تعكس هوية علامتك التجارية بشكل مثالي. تعمل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام لدينا على تسهيل تصميم رموز QR المرتبطة بصفحات صغيرة مذهلة. ...