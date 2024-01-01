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برنامج الضغط والتحدث (PTT). - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور
يعمل برنامج الضغط والتحدث (PTT) على تحويل الأجهزة إلى قنوات اتصال فورية، على غرار أجهزة الاتصال اللاسلكي. مع تثبيت هذا البرنامج، يمكن للمستخدمين التواصل عن طريق الضغط على زر واحد والتحدث في أجهزتهم، ونقل رسالتهم على الفور إلى أعضاء الفريق المعنيين في الوقت الفعلي. تتيح أدوات الضغط والتحدث التواصل السريع والفعال للفرق في مواقع مختلفة دون الاعتماد على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية. وبالتالي، تحظى هذه الحلول بشعبية كبيرة بين الفرق في مختلف الصناعات مثل المبيعات الميدانية والبناء والتصنيع، حيث ينتشر الأعضاء غالبًا عبر مواقع مختلفة. في حين أن بعض خيارات الضغط والتحدث تتطلب أجهزة معينة من موفري الخدمة، فقد تطورت معظمها إلى حلول برمجية متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة. تتوفر بعض حلول الضغط والتحدث حصريًا كتطبيقات للهواتف المحمولة، بينما يمكن أيضًا تنزيل حلول أخرى على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
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Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Voxer
voxer.com
Voxer هي شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول مقرها سان فرانسيسكو، وتشتهر بتطبيق Voxer Walkie Talkie المجاني للهواتف الذكية. تم تأسيس Voxer Walkie Talkie على يد توم كاتيس ومات راني، وهو عبارة عن نظام "اضغط لتتحدث" المباشر ونظام رسائل صوتية. يتم تسليم الرسائل على Voxer مباشرة أثناء تسجيلها ثم يتم تسلي...
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم ...
Yac
yac.com
Yac هي طريقة سريعة وسهلة للتعاون بشكل غير متزامن مع فريقك في الوقت الذي يناسبك. استبدل الاجتماعات بأكملها وشارك المعلومات بشكل أسرع بملاحظة صوتية واحدة أو مشاركة شاشة غنية بالسياق واستعد يومك.
Orion
orionlabs.io
الصوت هو مستقبل العمل في الخطوط الأمامية. تعمل منصة Orion PTT 2.0 الصوتية على تعزيز الإنتاجية وسلامة الموظفين وإشراك العملاء للقوى العاملة في الخطوط الأمامية بالمؤسسة. يقوم عملاؤنا العالميون بتحويل القوى العاملة لديهم من خلال الاتصالات الفورية الآمنة E2EE من Orion والأتمتة الصوتية وروبوتات الذكاء ال...