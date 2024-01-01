برنامج الضغط والتحدث (PTT). - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج الضغط والتحدث (PTT) على تحويل الأجهزة إلى قنوات اتصال فورية، على غرار أجهزة الاتصال اللاسلكي. مع تثبيت هذا البرنامج، يمكن للمستخدمين التواصل عن طريق الضغط على زر واحد والتحدث في أجهزتهم، ونقل رسالتهم على الفور إلى أعضاء الفريق المعنيين في الوقت الفعلي. تتيح أدوات الضغط والتحدث التواصل السريع والفعال للفرق في مواقع مختلفة دون الاعتماد على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية. وبالتالي، تحظى هذه الحلول بشعبية كبيرة بين الفرق في مختلف الصناعات مثل المبيعات الميدانية والبناء والتصنيع، حيث ينتشر الأعضاء غالبًا عبر مواقع مختلفة. في حين أن بعض خيارات الضغط والتحدث تتطلب أجهزة معينة من موفري الخدمة، فقد تطورت معظمها إلى حلول برمجية متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة. تتوفر بعض حلول الضغط والتحدث حصريًا كتطبيقات للهواتف المحمولة، بينما يمكن أيضًا تنزيل حلول أخرى على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.