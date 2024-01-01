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برنامج دفع الإخطارات - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا
يعمل برنامج الإشعارات الفورية على تسهيل الاتصال المباشر بين الشركات والعملاء من خلال تسليم الرسائل إلى أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. تعمل هذه الإشعارات على تنبيه المستهلكين بشأن التحديثات أو المعلومات المهمة وتهدف إلى إعادة تفاعلهم مع تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. تتيح هذه الحلول، التي تستخدمها فرق التسويق بشكل أساسي، إنشاء ونشر عبارات محددة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والتي يمكن تخصيصها ضمن خدمة الإشعارات وإرسالها مباشرة إلى المستهلكين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات سطح المكتب أو متصفحات الويب. في حين أن بعض الأنظمة الأساسية تدعم الإشعارات الفورية عبر كل من التطبيقات ومتصفحات الويب، فإن البعض الآخر متخصص في نوع واحد. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من تخصيص محتوى الرسالة بشكل كامل، بما في ذلك النصوص والصور، مباشرة داخل النظام الأساسي. علاوة على ذلك، يجب أن توفر تحليلات شاملة، مما يسمح للشركات بتتبع المقاييس مثل معدلات التسليم ونسب النقر إلى الظهور. يمكن دمج برنامج الإشعارات الفورية كميزة ضمن أدوات التسويق عبر الهاتف المحمول أو دمج الوظائف الموجودة في برنامج اختبار A/B، مما يمكّن المستخدمين من تجربة أشكال مختلفة من الرسائل وتحليل فعاليتها في إشراك العملاء.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن أكثر من مليون شركة من تسليم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. يدعم نظام المراسلة متعدد القنوات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة والأنشطة المباشرة لـ Apple. تم تصميم OneSignal، المدعوم بهندسة معمارية فائقة، ل...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify عبارة عن إشعار دفع على الويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. يمكنك استخدام قناة تسويق العصر الجديد هذه من أجل: إعلان المنتج إعلان منشورات مدونة جديدة إرسال رسائل مخصصة تنبيهات الأحداث والبث المباشر تنبيهات الخصومات المستندة إلى الموقع يحتوي GoZen Notify على ...
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
UserWise
userwise.io
يعد UserWise هو محرك البث المباشر الأكثر تقدمًا المتاح للألعاب، مما يسمح للاستوديوهات بالاحتفاظ بلاعبيها مدى الحياة. يضع برنامج UserWise القوة بين يديك من خلال أدوات التجزئة المتقدمة، وتقويم Liveops البديهي، ومنشئ الحملات المرئية، والأطر القابلة للتخصيص.
Knock
knock.app
Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك. استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإشراك المستخدمين، وتعزيز سير العمل عبر القنوات، وإدارة تفضيلات الإشعارات. الميزات الرئيسية: - إدارة القالب - الإخطارات داخل التطبيق - إمكانية الملاحظة - محرك سير العمل - التفضيل...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI،...
Courier
courier.com
تم تصميم Courier للمطورين، وهو أسرع طريقة لإضافة إشعارات المنتج متعددة القنوات إلى تطبيق الويب أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول الخاص بك. اجعل حياة المطورين أسهل من خلال مجموعة من الميزات مثل التشغيل الآلي وإدارة التفضيلات وسجلات التدقيق ووضع العلامات البيضاء. تحظى بثقة الشركات الناشئة المبتكرة مثل ...
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا م...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثي...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
FoxPush
foxpush.com
أرسل إشعارات فورية على الويب إلى المشتركين لديك عندما يكونون متصلين بالإنترنت، أينما كانوا - حتى على هواتفهم المحمولة! إنه سهل الإعداد ولا يتطلب أي مهارات فنية. أرسل إشعارات الدفع إلى المستخدمين لديك لتعزيز تفاعلك. احصل على الإعداد في 3 دقائق لسطح المكتب والهاتف المحمول.
SmartSender
smartsender.io
انسَ كوابيس المزامنة * بيانات العملاء مركزية وقابلة للتنفيذ * تجزئة الجمهور السلوكي أرسل فقط رسائل شديدة التخصيص * محتوى مشروط * عناصر نائبة مخصصة * محتوى ديناميكي من 1 إلى 1 * التخصيص بناءً على البيانات الشخصية والسلوك أتمتة سهلة وقابلة للتخصيص * لدينا سحب- أدوات إنشاء وإسقاط لإنشاء قوالب مذهلة وسي...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء...
Aimtell
aimtell.com
تمكن Aimtell الزوار من الاشتراك في مواقع الويب دون الحاجة إلى جمع أي معلومات شخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. يمكن تقسيم المشتركين بناءً على معلومات الزائر التي يتم إنشاؤها تلقائيًا أو الأحداث/السمات المخصصة وإرسال إشعارات في الوقت الفعلي يتم تسليمها إلى الزائر بغض النظر عما إذا كان ...
Airship
airship.com
يعد عملاء تطبيقات الهاتف المحمول أكثر قيمة بثلاثة أضعاف من العملاء الذين لا يستخدمون التطبيقات في المتوسط. شركة Airship، شركة تجربة تطبيقات الهاتف المحمول، تمكن العلامات التجارية من الحصول على هذه القيمة. منصة تجربة تطبيق Airship توفر منصة Airship حلاً شاملاً للحصول على القيمة عبر دورة حياة تطبيق ال...
Push Monkey
getpushmonkey.com
إشعارات الدفع الأصلية للهاتف المحمول وسطح المكتب لمتصفح Chrome وSafari وFirefox. أسهل طريقة لإخطار القراء الأوفياء بالمحتوى الجديد
Pushify.com
pushify.com
يوفر Pushify لوحة تحكم يمكنك من خلالها استهداف المستخدمين عبر حدود مختلفة وفقًا لمناطقهم الزمنية. ومن ثم، استهدف المستخدمين من مناطق جغرافية مختلفة في الوقت الذي يكونون فيه أكثر نشاطًا.
Ocamba
ocamba.com
المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة المؤسسات لعرض الإعلانات ورسائل الدفع
FlareLane
flarelane.com
FlareLane هو حل تسويقي لإدارة علاقات العملاء (CRM) مخصص للغاية يعمل على الاستفادة من إشعارات الدفع التفاعلية لتحسين تجربة العملاء. نحن ملتزمون ببناء خدمة إشعارات فورية وتلقائية وسهلة الاستخدام وقائمة على الأحداث على مستوى عالمي تعمل على تحسين الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات. تعرف على المزيد على موقع Fl...
Subscribers
subscribers.com
تخطي الطابور الطويل من صندوق البريد الإلكتروني الذي يحتوي على الرسائل المرسلة مباشرة إلى زوار موقعك، حتى بعد مغادرتهم موقعك. يعد المشتركون أداة فعالة للغاية لإعادة جذب زوار موقع الويب الخاص بك وزيادة عمليات الشراء باستخدام إشعارات الويب المستهدفة. ما هو إشعار الدفع عبر الويب؟ إشعارات الويب هي رسائل ...
AutomateWoo
automatewoo.com
أتمتة تسويقية قوية لمتجر WooCommerce الخاص بك. قم بتحويل العملاء والاحتفاظ بهم من خلال التسويق الآلي الذي يقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك. يمتلك AutomateWoo الأدوات التي تحتاجها لتنمية متجرك وكسب المزيد من المال.
Larapush
larapush.com
LaraPush هو أحد الحلول ذاتية الاستضافة الرائدة في السوق لإشعارات الويب التي تتيح لك إرسال إشعارات الدفع القابلة للتتبع. يسمح لك LaraPush بالوصول إلى المستخدمين من خلال إشعارات الويب والجوال على متصفحات سطح المكتب وهواتف Android مجانًا*. 🌀 ما هو الفرق بين LaraPush والخدمات الأخرى؟ خدمات SaaS Push ال...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
indigitall
indigitall.com
indigitall هي شركة دولية تقدم خدمة SaaS Marketing Automation التي تتيح لعملائنا إرسال إشعارات دفعية غنية ومجزأة وتفاعلية ومعتمدة على الموقع إلى جمهورهم. نحن نغطي دورة حياة العميل الكاملة، ونقوم بتنشيط عدد متزايد من المستخدمين وتحويلهم والاحتفاظ بهم، وإعدادك للفوز بالمزيد من لحظات المشاركة من خلال تط...
WonderPush
wonderpush.com
الإخطارات والنوافذ المنبثقة تبدأ من 1 يورو شهريًا للويب والهاتف المحمول. WonderPush هو أسرع منصة تقدم إشعارات الدفع والنوافذ المنبثقة لنظام التشغيل iOS وAndroid ومواقع الويب. يتيح الحل القوي الذي نقدمه، والذي يتميز بسهولة الإعداد، لآلاف المطورين والمسوقين إرسال أكثر من 350000 إشعار في الثانية. تم تص...
PushPad
pushpad.xyz
تعد Pushpad أسهل طريقة لإضافة إشعارات الدفع إلى مواقع الويب وتطبيقات الويب. يسلم الملايين من الإخطارات على شبكة الإنترنت يوميا. يعد Pushpad الحل الاحترافي لمطوري تطبيقات الويب ومواقع الويب من أي حجم والتي ترغب في إرسال إشعارات الدفع.
Feedify
feedify.net
توفر Feedify لوحة تحكم بسيطة يمكن من خلالها إدارة أدوات مشاركة العملاء باستخدام الأتمتة. يسمح Feedify بإنشاء الإشعارات والملوثات العضوية الثابتة والاستطلاعات وأدوات التعليقات (ما قبل وما بعد البيع) والتي يمكن تضييق نطاقها عبر الموقع الجغرافي والمتصفح والجهاز والبلد والمنطقة الزمنية وما إلى ذلك.
AdOperator
adoperator.com
يوفر AdOperator خدمات إعلانية للمسوقين التابعين والوكالات الإعلانية والمعلنين المباشرين لاكتساب نشاط المستخدم وبناء جماهير جديدة وزيادة التحويلات عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. توفر إشعارات الدفع الخاصة بمخزون الإعلانات الرئيسي والإعلانات المدمجة في الخلاصة (قريبًا!) تحويلات مذهلة في قطاعات...
Kumulos
kumulos.com
مع Kumulos، يمكن لفرق التسويق إنشاء رحلات مخصصة يحبها المستخدمون بسرعة، وتعزيز المشاركة في تطبيقات الهاتف المحمول وإنشاء مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية مدى الحياة. نحن نعيد فريقك إلى مقعد القيادة، ونزودهم بجميع أدوات التسويق القوية التي يحتاجونها لتحقيق قدر أكبر من التحكم والنمو الأسرع وتحقيق نتائج ...
Appgain.io
appgain.io
Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتق...
Vizury
vizury.com
يعد Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، أحد حلول Martech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطب...
Truepush
truepush.com
Truepush هي أفضل منصة في العالم لتقديم خدمات الإشعارات الفورية لكل من الويب والهاتف المحمول. تعمل Truepush مع أكثر من 30.000 مطور/مسوق على مستوى العالم. يتمتع Truepush بميزات غنية مثل RSS-to-Push، وتجزئة الجمهور، والمشغلات، وتكرار المشروع، وما إلى ذلك. ويتم الدفع بشكل عام على منصات تنافسية أخرى، ولك...
ngrow
ngrow.ai
NGrow عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون SDK لإشعارات الدفع المحمولة. نحن نساعد التطبيقات على زيادة إيراداتها، والاحتفاظ بالمستخدمين، والتحويلات بنسبة تزيد عن 20% من خلال التسويق الدفعي الذكي والفعال من حيث التكلفة. تستفيد NGrow من خوارزميات التعلم الآلي ونهج قطاع الطرق متعدد الأسلحة للمحتوى لتوفير ...
Ably
ably.com
يحل باقتدار الجوانب الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في هندسة الوقت الفعلي، مما يسهل على المطورين تشغيل تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها مثل الدردشة والألعاب متعددة اللاعبين وتحديثات موقع GPS في الوقت الفعلي والتحكم في جهاز إنترنت الأشياء والمزيد. وللقيام بذلك، نقدم البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة الت...
Leanplum
leanplum.com
بالنسبة للشركات التي تعتمد على التطبيقات أولاً، تُعد شركة Leanplum، إحدى شركات CleverTap، الحل الوحيد الذي يساعد على تخصيص جميع نقاط اتصال العملاء وتحسينها، سواء داخل التطبيق أو خارجه. يجمع Leanplum بين تسويق دورة الحياة متعدد القنوات والقدرة على اختبار A/B لتجربة المنتج للحصول على تخصيص كامل وشامل ...
Upsight
upsight.ai
يعمل Upsight على توحيد تحليلات القنوات الشاملة وأدوات التسويق المتكاملة وتحسين الإعلانات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد وتعزيز الأداء عبر محفظتك.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن المؤسسات من إسعاد العملاء بتجارب رائعة متعددة القنوات. فهو يعمل على تبسيط المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العميل من خلال توحيد قنوات الاتصال وتطبيقات المراسلة وروبوتات الدردشة. تعمل حلول Unifonic على دمج قنوات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك الرسائل النص...