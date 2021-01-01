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برنامج دفع الإخطارات - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل
يعمل برنامج الإشعارات الفورية على تسهيل الاتصال المباشر بين الشركات والعملاء من خلال تسليم الرسائل إلى أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. تعمل هذه الإشعارات على تنبيه المستهلكين بشأن التحديثات أو المعلومات المهمة وتهدف إلى إعادة تفاعلهم مع تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. تتيح هذه الحلول، التي تستخدمها فرق التسويق بشكل أساسي، إنشاء ونشر عبارات محددة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والتي يمكن تخصيصها ضمن خدمة الإشعارات وإرسالها مباشرة إلى المستهلكين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات سطح المكتب أو متصفحات الويب. في حين أن بعض الأنظمة الأساسية تدعم الإشعارات الفورية عبر كل من التطبيقات ومتصفحات الويب، فإن البعض الآخر متخصص في نوع واحد. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من تخصيص محتوى الرسالة بشكل كامل، بما في ذلك النصوص والصور، مباشرة داخل النظام الأساسي. علاوة على ذلك، يجب أن توفر تحليلات شاملة، مما يسمح للشركات بتتبع المقاييس مثل معدلات التسليم ونسب النقر إلى الظهور. يمكن دمج برنامج الإشعارات الفورية كميزة ضمن أدوات التسويق عبر الهاتف المحمول أو دمج الوظائف الموجودة في برنامج اختبار A/B، مما يمكّن المستخدمين من تجربة أشكال مختلفة من الرسائل وتحليل فعاليتها في إشراك العملاء.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
GoZen
gozen.io
ضاعف مبيعاتك وإيراداتك 10 أضعاف باستخدام منصة النمو العضوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل عضوي بدون إعلانات من خلال إنشاء محتوى صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين، وبناء الجمهور، وأتمتة المشاركة والمبيعات.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Knock
knock.app
البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Courier
courier.com
البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
User.com
user.com
User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Aimtell
aimtell.com
أعد جذب زوار موقع الويب الخاص بك من خلال إشعارات الويب المحمولة وسطح المكتب شديدة الاستهداف.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
Pushify.com
pushify.com
يوفر Pushify لوحة تحكم يمكنك من خلالها استهداف المستخدمين عبر حدود مختلفة وفقًا لمناطقهم الزمنية. ومن ثم، استهدف المستخدمين من مناطق جغرافية مختلفة في الوقت الذي يكونون فيه أكثر نشاطًا.
Ocamba
ocamba.com
المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة المؤسسات لعرض الإعلانات ورسائل الدفع
FlareLane
flarelane.com
FlareLane هو حل تسويقي لإدارة علاقات العملاء (CRM) مخصص للغاية يعمل على الاستفادة من إشعارات الدفع التفاعلية لتحسين تجربة العملاء. نحن ملتزمون ببناء خدمة إشعارات فورية وتلقائية وسهلة الاستخدام وقائمة على الأحداث على مستوى عالمي تعمل على تحسين الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات. تعرف على المزيد على موقع Fl...
Subscribers
subscribers.com
تخطي الطابور الطويل من صندوق البريد الإلكتروني الذي يحتوي على الرسائل المرسلة مباشرة إلى زوار موقعك، حتى بعد مغادرتهم موقعك. يعد المشتركون أداة فعالة للغاية لإعادة جذب زوار موقع الويب الخاص بك وزيادة عمليات الشراء باستخدام إشعارات الويب المستهدفة. ما هو إشعار الدفع عبر الويب؟ إشعارات الويب هي رسائل ...
Larapush
larapush.com
LaraPush هو أحد الحلول ذاتية الاستضافة الرائدة في السوق لإشعارات الويب التي تتيح لك إرسال إشعارات الدفع القابلة للتتبع. يسمح لك LaraPush بالوصول إلى المستخدمين من خلال إشعارات الويب والجوال على متصفحات سطح المكتب وهواتف Android مجانًا*. 🌀 ما هو الفرق بين LaraPush والخدمات الأخرى؟ خدمات SaaS Push ال...
SmartSender
smartsender.io
انسَ كوابيس المزامنة * بيانات العملاء مركزية وقابلة للتنفيذ * تجزئة الجمهور السلوكي أرسل فقط رسائل شديدة التخصيص * محتوى مشروط * عناصر نائبة مخصصة * محتوى ديناميكي من 1 إلى 1 * التخصيص بناءً على البيانات الشخصية والسلوك أتمتة سهلة وقابلة للتخصيص * لدينا سحب- أدوات إنشاء وإسقاط لإنشاء قوالب مذهلة وسي...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Push Monkey
getpushmonkey.com
إشعارات الدفع الأصلية للهاتف المحمول وسطح المكتب لمتصفح Chrome وSafari وFirefox. أسهل طريقة لإخطار القراء الأوفياء بالمحتوى الجديد
indigitall
indigitall.com
indigitall هي شركة دولية تقدم خدمة SaaS Marketing Automation التي تتيح لعملائنا إرسال إشعارات دفعية غنية ومجزأة وتفاعلية ومعتمدة على الموقع إلى جمهورهم. نحن نغطي دورة حياة العميل الكاملة، ونقوم بتنشيط عدد متزايد من المستخدمين وتحويلهم والاحتفاظ بهم، وإعدادك للفوز بالمزيد من لحظات المشاركة من خلال تط...
WonderPush
wonderpush.com
الإخطارات والنوافذ المنبثقة تبدأ من 1 يورو شهريًا للويب والهاتف المحمول. WonderPush هو أسرع منصة تقدم إشعارات الدفع والنوافذ المنبثقة لنظام التشغيل iOS وAndroid ومواقع الويب. يتيح الحل القوي الذي نقدمه، والذي يتميز بسهولة الإعداد، لآلاف المطورين والمسوقين إرسال أكثر من 350000 إشعار في الثانية. تم تص...
Feedify
feedify.net
توفر Feedify لوحة تحكم بسيطة يمكن من خلالها إدارة أدوات مشاركة العملاء باستخدام الأتمتة. يسمح Feedify بإنشاء الإشعارات والملوثات العضوية الثابتة والاستطلاعات وأدوات التعليقات (ما قبل وما بعد البيع) والتي يمكن تضييق نطاقها عبر الموقع الجغرافي والمتصفح والجهاز والبلد والمنطقة الزمنية وما إلى ذلك.
AdOperator
adoperator.com
يوفر AdOperator خدمات إعلانية للمسوقين التابعين والوكالات الإعلانية والمعلنين المباشرين لاكتساب نشاط المستخدم وبناء جماهير جديدة وزيادة التحويلات عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. توفر إشعارات الدفع الخاصة بمخزون الإعلانات الرئيسي والإعلانات المدمجة في الخلاصة (قريبًا!) تحويلات مذهلة في قطاعات...
Kumulos
kumulos.com
مع Kumulos، يمكن لفرق التسويق إنشاء رحلات مخصصة يحبها المستخدمون بسرعة، وتعزيز المشاركة في تطبيقات الهاتف المحمول وإنشاء مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية مدى الحياة. نحن نعيد فريقك إلى مقعد القيادة، ونزودهم بجميع أدوات التسويق القوية التي يحتاجونها لتحقيق قدر أكبر من التحكم والنمو الأسرع وتحقيق نتائج ...
Appgain.io
appgain.io
Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتق...
Vizury
vizury.com
Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، هو أحد حلول MarTech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبي...
Truepush
truepush.com
أرسل إشعارات دفع مجانية غير محدودة واستثمر من إعلانات الدفع باستخدام أداة Truepush. أضف قناة إيرادات إضافية إلى موقع الويب الخاص بك من خلال إعلانات الدفع الخاصة بنا. وفر ما يصل إلى 1200 دولار شهريًا عند إشراك المستخدمين باستخدام أداة Truepush.
ngrow
ngrow.ai
تعزيز معدل الاحتفاظ بالبيانات باستخدام إشعارات الذكاء الاصطناعي. النظام الأساسي الوحيد لذكاء الإشعارات الذي لا يحتوي على SDK.
Leanplum
leanplum.com
قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.
Upsight
upsight.ai
يعمل Upsight على توحيد تحليلات القنوات الشاملة وأدوات التسويق المتكاملة وتحسين الإعلانات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد وتعزيز الأداء عبر محفظتك.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن المؤسسات من إسعاد العملاء بتجارب رائعة متعددة القنوات. فهو يعمل على تبسيط المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العميل من خلال توحيد قنوات الاتصال وتطبيقات المراسلة وروبوتات الدردشة. تعمل حلول Unifonic على دمج قنوات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك الرسائل النص...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI هي الطريقة الأسرع لتنفيذ الإشعارات (البريد الإلكتروني، داخل التطبيق، وما إلى ذلك) في منتجك. يأتي مزودًا بجميع عمليات التكامل الضرورية تحت الغطاء ومحررات الإشعارات المرئية ومجموعات SDK التي تتيح لك إنشاء إشعارات جديدة ودمجها في منتجك في دقائق.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush عبارة عن نظام أساسي قوي وسهل الاستخدام لإرسال الإشعارات الفورية يمكّن الشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى جمهورها وإشراكه والاحتفاظ به من خلال إشعارات الدفع المخصصة المرسلة في الوقت المناسب. تم تصميم Nashpush، المدعوم ببنية متفوقة، للتوسع في أعمالك وبناء اتصالات قوية مع العملاء من خل...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays هو حل مشاركة العملاء ذاتي الخدمة الرائد في السوق لمنصة SaaS لإشعارات الدفع مع تكامل بسيط ومريح للكود. لماذا يحب العملاء العمل معنا؟ 🔷PUSH 🔷... عرض المزيد INED 🔷PWA (تطبيقات الويب التقدمية) 🔷عرض غير نشط 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷المجموعة المستهدفة 🔷الهدف: الموقع الجغرافي/ الجهاز/نظام التشغيل/...
MaxTraffic
maxtraffic.com
يعد Max Traffic حلاً تسويقيًا كاملاً في الموقع باستخدام إشعارات الويب ونية الخروج والتراكبات الترويجية.