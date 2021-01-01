برنامج دفع الإخطارات - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج الإشعارات الفورية على تسهيل الاتصال المباشر بين الشركات والعملاء من خلال تسليم الرسائل إلى أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. تعمل هذه الإشعارات على تنبيه المستهلكين بشأن التحديثات أو المعلومات المهمة وتهدف إلى إعادة تفاعلهم مع تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. تتيح هذه الحلول، التي تستخدمها فرق التسويق بشكل أساسي، إنشاء ونشر عبارات محددة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والتي يمكن تخصيصها ضمن خدمة الإشعارات وإرسالها مباشرة إلى المستهلكين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات سطح المكتب أو متصفحات الويب. في حين أن بعض الأنظمة الأساسية تدعم الإشعارات الفورية عبر كل من التطبيقات ومتصفحات الويب، فإن البعض الآخر متخصص في نوع واحد. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من تخصيص محتوى الرسالة بشكل كامل، بما في ذلك النصوص والصور، مباشرة داخل النظام الأساسي. علاوة على ذلك، يجب أن توفر تحليلات شاملة، مما يسمح للشركات بتتبع المقاييس مثل معدلات التسليم ونسب النقر إلى الظهور. يمكن دمج برنامج الإشعارات الفورية كميزة ضمن أدوات التسويق عبر الهاتف المحمول أو دمج الوظائف الموجودة في برنامج اختبار A/B، مما يمكّن المستخدمين من تجربة أشكال مختلفة من الرسائل وتحليل فعاليتها في إشراك العملاء.