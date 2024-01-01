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برامج العلاقات العامة (PR). - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور
تشير "برامج العلاقات العامة (PR)" إلى فئة من الأدوات البرمجية والمنصات المصممة لمساعدة الشركات ومحترفي العلاقات العامة على إدارة وتبسيط جهود العلاقات العامة الخاصة بهم. تُستخدم هذه الأدوات لتخطيط حملات العلاقات العامة وتنفيذها ومراقبتها، بالإضافة إلى تتبع التغطية الإعلامية وإدارة العلاقات الإعلامية وتحليل أداء العلاقات العامة.
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Feedly
feedly.com
مرحبًا بك في Feedly - المنصة التي تظل فيها الشركات والعقول الفضولية في صدارة المنحنى! نحن متحمسون لمساعدة الفرق على تتبع المنافسين واكتشاف الاتجاهات الجديدة والبحث عن التهديدات الأمنية الناشئة. Feedly AI عبارة عن مجموعة من نماذج التعلم الآلي التي تقوم تلقائيًا بجمع وتحليل وتحديد أولويات الرؤى القاب...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل ا...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 ...
Critical Mention
criticalmention.com
منصة العلاقات العامة والوسائط المكتسبة الأسرع والأكثر موثوقية والتي تتميز بمراقبة الوسائط العالمية وقاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط والتحليلات القوية. يتم تحليل نتائج البحث بسهولة، وتحويلها إلى بيانات قابلة للتنفيذ ومشاركتها باستخدام مجموعة الوسائط المكتسبة الشاملة من Critical Mention. دعم العملاء 2...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Cision
cision.com
Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الاندماج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.
Awario
awario.com
Awario هي أداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والويب ستساعدك على تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية، ومراقبة المنافسين، والعثور على فرص المبيعات والمؤثرين، والتفاعل مع جمهورك عبر الإنترنت.
Sourcery
sourcery.ai
الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
JustReachOut
justreachout.io
برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من تقديم العروض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستر...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 هي واحدة من أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تقدمًا مع تقارير ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام Brand24 لتحديد وتحليل المحادثات عبر الإنترنت حول علاماتها التجارية ومنتجاتها ومنافسيها عبر الويب. تعمل Brand24 على تمكين مستخدميها من البقاء على...
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
Business Wire
businesswire.com
تقدم "بزنيس واير"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توزيع النشرات الإخبارية وخدمات الإفصاح التنظيمي، مجموعة شاملة من حلول العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. ومن خلال التركيز القوي على مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال توزيع الأخبار، يستفيد فريق Business Wire من الخبرة الواسعة وتوجيهات الخبراء ...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
Mention
mention.com
Mention هو حل تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكّن العلامات التجارية والوكالات من فهم تصور الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والويب مع توفير القدرة أيضًا على تنظيم حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Mention، يمكنك بسهولة مراقبة ما يقال عبر الإنترنت حول علامة تجارية أو منتج ما، والحصو...
Dataminr
dataminr.com
يستخدم Dataminr الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة في الوقت الفعلي لصالح عملائنا، مما يؤدي إلى إنشاء تنبيهات ذات صلة وقابلة للتنفيذ للشركات العالمية ووكالات القطاع العام وغرف الأخبار والمنظمات غير الحكومية. تكتشف منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في Dataminr الإشارات المبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاط...
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قا...
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
SentiOne
sentione.com
SentiOne عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بمراقبة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، والبوابات، والمنتديات، والمدونات) عالميًا باستخدام خوارزميات خاصة، وتجمع الإشارات العامة، وتحللها تلقائيًا للحصول على رؤى المستهلك. تسمح وحدة التفاعل المتكاملة لفرق خدمة العملاء ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
Prezly
prezly.com
Prezly هي أداة شاملة لسرد القصص لفرق ووكالات العلاقات العامة الداخلية الحديثة. مع Prezly، يمكنك توفير الوقت في التعامل مع العديد من الأدوات القديمة مثل مستندات Word، والبريد الإلكتروني ذي النص العادي مع المرفقات الثقيلة، وجداول بيانات Excel التي تزداد طولًا. انشر البيانات الصحفية في غرف الأخبار ذات ...
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج C...
Muck Rack
muckrack.com
يساعد Muck Rack المؤسسات على بناء الثقة وسرد القصص وإظهار قيمة الوسائط المكتسبة. نقوم بذلك من خلال برنامج إدارة العلاقات العامة الذي يجمع بين قاعدة بيانات الوسائط والترويج والمراقبة وإعداد التقارير لإنشاء تغطية صحفية وحماية سمعة العلامة التجارية وتعزيز أداء العلاقات العامة والتعاون. نحن نعمل مع أكثر...
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Propel PRM
propelmypr.com
تقوم Propel PRM بإعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلامية ...
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للنشرات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك ...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Press Kite
presskite.com
قم بإنشاء مجموعة أدوات صحفية جميلة واضغط بسهولة باستخدام Press Kite.
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
تحليلات العلامة التجارية هي نظام لرصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. * الحصول على البيانات من جميع المصادر، وهي مواقع الشبكات الاجتماعية واستضافة الفيديو وخدمات الخرائط والقنوات العامة ومحادثات المراسلة ومراجعة مواقع الويب والمنتديات والمدونات والأسواق ووسائل الإعلام عبر الإنترنت والصحف والمجلات و...
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. لقد أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى...
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد AI مصمم للعلاقات العامة. فهو يقرأ لك الأخبار، ويكتب العروض الإعلامية، ويحدد الصحفيين المستهدفين.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Storiad
storiad.com
يساعد Storiad المؤلفين في تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.
Press Hook
presshook.com
Press Hook هي أداة مجانية لإنشاء البيانات الصحفية تساعد الشركات على إنشاء بيانات صحفية عالية الجودة ببضع نقرات فقط. تحتوي الأداة على واجهة مستخدم بسيطة وبديهية، مما يسمح للمستخدمين بإدخال معلومات البيان الصحفي الخاصة بهم بسرعة وإنشاء بيان صحفي ذو مظهر احترافي على الفور. بمجرد إنشاء البيان الصحفي، ي...
JournoLink
journolink.com
الطريقة الأسرع والأسهل لنشر أعمالك في الصحافة، JournoLink هو برنامج دعاية سهل الاستخدام وسهل التعلم لمساعدة أعمالك الصغيرة على التواصل مع جماهير ضخمة. توزيع البيانات الصحفية والنشر عبر الإنترنت وطلبات وسائل الإعلام وغرفة الصحافة. يقدم JournoLink موارد الدعم والتعلم لأي شخص جديد في مجال العلاقات العا...
eReleases
ereleases.com
توزيع البيان الصحفي على الصحفيين الذين يريدون ذلك. نتائج قابلة للقياس بالإضافة إلى PR Newswire. عملاء الأعمال التجارية الصغيرة يقيموننا بشكل أفضل.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
بيان صحفي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع Newswire هي خدمة توزيع بيانات صحفية للشركات التي تتطلع إلى نشر أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار التقليدية للوصول إلى جمهورك وإدارة الزوار والمبيعات والوعي بالعلامة التجارية.
PR.com
pr.com
PR.com هو موقع ويب يمكنك من خلاله الترويج لشركتك من خلال دليل الشركات والمنتجات والخدمات، وتوزيع البيانات الصحفية، والمزيد، PR.com هو سوق تجاري شامل.
Chainwire
chainwire.org
Chainwire هي خدمة مشاركة إخبارية لصناعة العملات المشفرة و blockchain. تم تصميم Chainwire لمشاريع العملات المشفرة وشركات blockchain والبورصات وشركات الاستثمار ووكالات العلاقات العامة، وهو يسمح بنشر البيانات الصحفية في وقت واحد عبر منافذ وسائط التشفير شديدة الاستهداف. من نحن؟ تم تطوير Chainwire بواسطة...
Screeners.com
screeners.com
يمنح القائمون على الفحص المراجعين ما يطلبونه: وجهة فريدة وآمنة وخالية من المتاعب لمعاينة محتوى الإصدار التجريبي. يقوم القائمون على الفرز بتحرير فرق العلاقات العامة للقيام بما يجيدون القيام به - وهو خلق ضجة كبيرة وتأمين التغطية القاتلة. اقضِ وقتك في بناء علاقات مع المراجعين بدلاً من البحث عن كلمات ال...
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Uptime
uptime.com
حاول مجانا. تحقق من وقت التشغيل باستخدام أدوات مراقبة موقع الويب الحائزة على جوائز واحصل على إشعارات على الفور.
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الأولية لبيانات الويب.
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics عبارة عن منصة ذكية متكاملة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يمكّنك من تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية أو منتجك أو منافسيك على الويب بالكامل (المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات وأي موقع ويب آخر) والعديد من قنوات التواصل الاجتماعي، مثل TikTok وTwitter وInstagram وFacebook وRedd...
IGLeads.io
igleads.io
اكتشف فرصًا تجارية جديدة وتمكن من الوصول إلى كل مشتري على وجه الأرض باستخدام قاعدة بيانات Google العامة التي تكون في متناول يدك. استهدف العملاء المحتملين باستخدام علامات التصنيف والكلمات الرئيسية، وأبرم المزيد من الصفقات