برامج العلاقات العامة (PR). - التطبيقات الأكثر شعبية - كوراساو

CoverageBook

coveragebook.com

تم تصميم CoverageBook لمحترفي العلاقات العامة المشغولين، بحيث يمكنك بذل جهد أقل في إعداد التقارير عن التغطية ووضع طاقتك في الأجزاء الأكثر أهمية في العلاقات العامة. إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. موثوق به من قبل أكثر من 13000 وكالة ومتخصص في العلاقات العامة داخل الشركة في أكثر من 40 دولة. يعد Covera...