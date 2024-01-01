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برامج العلاقات العامة (PR). - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
تشير "برامج العلاقات العامة (PR)" إلى فئة من الأدوات البرمجية والمنصات المصممة لمساعدة الشركات ومحترفي العلاقات العامة على إدارة وتبسيط جهود العلاقات العامة الخاصة بهم. تُستخدم هذه الأدوات لتخطيط حملات العلاقات العامة وتنفيذها ومراقبتها، بالإضافة إلى تتبع التغطية الإعلامية وإدارة العلاقات الإعلامية وتحليل أداء العلاقات العامة.
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Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Cision
cision.com
Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الدمج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS) ا...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Sourcery
sourcery.ai
الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
JustReachOut
justreachout.io
برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من العرض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستراتيجيات...
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Press Kite
presskite.com
قم بإنشاء مجموعة أدوات صحفية جميلة واضغط بسهولة باستخدام Press Kite.
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى عام...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...
Propel PRM
propelmypr.com
تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...
Storiad
storiad.com
يساعد Storiad المؤلفين على تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الخام لبيانات الويب.
Brand Analytics
brandanalytics.ru
تحليلات العلامة التجارية هي نظام لرصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. - الحصول على البيانات من جميع المصادر، وهي مواقع الشبكات الاجتماعية واستضافة الفيديو وخدمات الخرائط والقنوات العامة ومحادثات المراسلة ومراجعة مواقع الويب والمنتديات والمدونات والأسواق ووسائل الإعلام عبر الإنترنت والصحف والمجلات وا...
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق والعلاقات العامة. إنه يبسط البحث والتفكير وإنشاء المحتوى والترويج للوسائط. جرب Managr مجانا! managr.ai/pricing
IGLeads.io
igleads.io
اكتشف فرصًا تجارية جديدة وتمكن من الوصول إلى كل مشتري على وجه الأرض باستخدام قاعدة بيانات Google العامة التي تكون في متناول يدك. استهدف العملاء المحتملين باستخدام علامات التصنيف والكلمات الرئيسية، وأبرم المزيد من الصفقات
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
مع وجود أكثر من 130 مليون ملف شخصي في قاعدة البيانات الخاصة بنا من مواقع Instagram وTikTok وYouTube وBlogger، يعد NinjaOutreach أحد أفضل المدونين وبرامج التوعية بالتسويق المؤثر للعلامات التجارية عبر الإنترنت والمسوقين الرقميين والشركات الصغيرة المهتمة بتعزيز تواجدها عبر الإنترنت. تقدم Ninja مجموعة ك...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...
Postaga
postaga.com
يمكنك توليد المزيد من العملاء المحتملين، وبناء العلاقات، والحصول على روابط خلفية من خلال منصة فعالة وسهلة وباردة للبريد الإلكتروني والتواصل مع المبيعات.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
فهم كيفية تفاعل الجمهور مع أي موضوع. قم بتحليل وإعداد تقارير عن أكثر من 7 سنوات من بيانات المشاركة العامة عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
CoverageBook
coveragebook.com
إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Screeners.com
screeners.com
يمنح القائمون على الفحص المراجعين ما يطلبونه: وجهة فريدة وآمنة وخالية من المتاعب لمعاينة محتوى الإصدار التجريبي. يقوم القائمون على الفرز بتحرير فرق العلاقات العامة للقيام بما يجيدون القيام به - وهو خلق ضجة كبيرة وتأمين التغطية القاتلة. اقضِ وقتك في بناء علاقات مع المراجعين بدلاً من البحث عن كلمات ال...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted عبارة عن منصة مجانية تساعد الصحفيين على التواصل والتعاون مع خبراء الموضوع (والعلاقات العامة التي تمثلهم) عندما يعملون على قصة ما. ضمن شبكتنا الخاصة، يمكن للصحفيين طرح سؤال ومراجعة العديد من العروض التقديمية وكتم المحادثات عندما يكون لديك ما تحتاجه. يقوم Qwoted تلقائيًا بإنشاء مجموعة من أعمالك...
Uptime
uptime.com
حاول مجانا. تحقق من وقت التشغيل باستخدام أدوات مراقبة موقع الويب الحائزة على جوائز واحصل على إشعارات على الفور.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia هي خدمة أخبار وبيانات مؤسسية، مدعومة من Financial Times Group وNikkei Inc. ويوفر الاشتراك في ScoutAsia بيانات وأخبار وسياقًا محدثًا لأكثر من 800000 شركة في أكثر من 20 دولة في شرق آسيا وجنوبها. آسيا والآسيان. تسمح قواعد البيانات الخاصة بها للمشتركين ببناء ملفات تعريفية تفصيلية للشركة، واكتس...