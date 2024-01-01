متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الاقتراح - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
تم تصميم برنامج العرض لتبسيط وأتمتة عمليات العرض وطلب العرض (RFP) ضمن عمليات المبيعات. يستفيد متخصصو المبيعات من إمكانات برامج العروض، بما في ذلك الإنشاء السريع للمستندات بتنسيقات ملفات مختلفة، ومشاركة المستندات بسلاسة عبر قنوات متعددة، والتتبع الدقيق لتأثير طلب تقديم العروض ومستندات العروض على نجاح المبيعات. من خلال إدراك العروض كخطوات أولية محورية في العلاقات التجارية، تستخدم فرق المبيعات برامج العروض لضمان تضمين محتوى قيم ومصمم خصيصًا يتماشى مع ملفات تعريف العملاء واحتياجاتهم. تُستخدم هذه الأدوات عادةً في سياقات المبيعات أو الشراكة، مما يؤدي إلى عمليات تكامل مشتركة مع برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج CPQ، وبرامج التوقيع الإلكتروني، وبرامج المحاسبة.
إرسال تطبيق جديد
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. كما تسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerP...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
يساعد Dropbox DocSend محترفي الأعمال مثلك على مشاركة المحتوى والتحكم فيه بشكل آمن، مما يدفع أعمالك إلى الأمام. يعمل نظام Dropbox DocSend القوي القائم على الارتباط على تسهيل تعيين تفضيلات الأمان لكل صاحب مصلحة، وتلقي الإشعارات في كل مرة يقوم فيها شخص ما بعرض ملفك، وتحليل أداء المحتوى على أساس كل صفحة...
Better Proposals
betterproposals.io
تعمل الاقتراحات الأفضل على تبسيط عملية المبيعات بأكملها من خلال المستندات الرقمية الحديثة الخاصة بالعلامة التجارية. انسَ استخدام منصات متعددة بفضل عمليات التكامل والتتبع والتحليلات والتوقيعات الرقمية الملزمة قانونًا. مع أكثر من 200 قالب مكتوب مسبقًا ومصمم مسبقًا للمقترحات والعقود والتوقيعات والكتيبا...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي أداة الفيديو المصممة للبيع الافتراضي. فهو يجعل من السهل تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو التي تضيف لمسة شخصية في جميع مراحل دورة المبيعات - بدءًا من التنقيب وحتى العروض. مدعومة بتحليلات وتكاملات فيديو قوية، تحظى Vidyard بثقة الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية في جميع أنحاء العالم لمساعد...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالهم. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير ا...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. اقتباس إلى منصة نقدية تساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وزيادة الإيرادات. قم بترقية عملية عرض الأسعار إلى النقد اليوم. أرسل عروض أسعار المبيعات الفائزة في دقائق. Quoter هو برنامج اقتباس عبر الإنترنت لفرق المبيعات. من...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء ...
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Scaido.io
scaido.io
خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot
Minoa
minoa.io
Minoa هي عبارة عن منصة لتمكين القيمة مقرها سان فرانسيسكو تساعد فرق المبيعات على بناء حالات عمل تؤدي إلى زيادة كفاءة المبيعات وصفقات أكبر. في الأوقات التي تقوم فيها فرق المشتريات والتمويل بفحص المزيد من الصفقات، يصبح تقديم عائد الاستثمار ودراسة الجدوى التجارية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تستخدم ...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Apropo
apropo.io
Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.
uman.ai
uman.ai
ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
WBudget
wbudget.io
WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.
Nusii
nusii.com
برنامج اقتراح للوكالات الإبداعية والشركات عبر الإنترنت. توقف عن القتال مع Word وGoogle Docs وملفات PDF الجامحة. Nusii هي أسرع طريقة لإغلاق صفقتك القادمة. من خلال قوالب العروض الاحترافية، ونظام الإشعارات، وتتبع العروض، والتوقيع عبر الإنترنت، نعلم أنه يمكننا مساعدة أعمالك على النمو.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف وإنشاء المقترحات ومزامنة CRM.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Loopio
loopio.com
تساعد Loopio الشركات على تعزيز عملية الاستجابة الخاصة بها وتوسيع نطاقها لطلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات واستبيانات الأمان والمزيد، مما يساعد على أتمتة وتبسيط هذه العملية اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. يبدأ كل شيء بنهجنا في إدارة المحتوى، والذي يمنح فريقك إمكانية الوصول عند الطلب إلى المعلوما...
Ansarada
ansarada.com
مزيد من النظام، ومخاطر أقل بكثير. برنامج Ansarada Board هو بوابة مجلس إدارة آمنة عبر الإنترنت لتنظيم وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة. ما عليك سوى تعيين جداول الأعمال وإنشاء حزم اللوحة والتصويت وتسجيل المحاضر وتعيين الإجراءات وتخزين الملفات. حافظ على الامتثال وخفف المخاطر وعزز الكفاءة حتى تتمكن من اتخاذ...
Quick FPA
quickfpa.com
ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.
Storydoc
storydoc.com
Storydoc هو البديل الرائد لملفات PDF الثابتة والعروض التقديمية لمحترفي الأعمال. بدءًا من العروض الترويجية والعروض التقديمية الفردية وحتى التقارير والمقترحات الطويلة، يسهّل Storydoc إنشاء مجموعات جميلة وجذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. من خلال عمليات التكامل القوية مع أدوات المبيعات والتسويق الخاصة ب...
Clientary
clientary.com
Clientary هو تطبيق متكامل لفريقك لإدارة المشاريع وساعات العمل والمقترحات والعملاء المتوقعين والفواتير والمدفوعات والموظفين والعملاء. توقف عن الصراع مع ملفات المستندات والقوالب والتطبيقات غير المتصلة لمرة واحدة. يساعدك Clientary على تبسيط دورات حياة العميل بدءًا من المقترحات والتقديرات وحتى تتبع الوق...
Propoze
propoze.app
Propoze هو برنامج لإدارة العروض سهل الاستخدام يتيح للمستخدمين إنشاء عروض المبيعات ومشاركتها بسرعة. ويتميز بين منافسيه بسبب بساطته وسهولة استخدامه. تساعد أداة إنشاء مقترحات السحب والإفلات المستخدمين على إنشاء مقترحات في دقائق معدودة فقط - ويبدو كل اقتراح مذهلًا بصريًا بشكل افتراضي. تم تصميم Propoze ف...
Tilkee
tilkee.com
تعمل Tilkee على تغذية أعمالك من خلال تمكين فرق المبيعات والتسويق لديك من خلال بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. تعمل Tilkee على زيادة كفاءة فرق المبيعات والتسويق وتوليد البيانات للمؤسسات من أجل التفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين والعملاء. باستخدام أدوات التتبع المبتكرة، وتحليلات المشاركة المدعومة با...
Ombud
ombud.com
بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...
Zomentum
zomentum.com
قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق الم...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال...
Jiga
jiga.io
يعد الحصول على الأجزاء المصنعة عملية يدوية للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع التواصل المستمر مع الموردين عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، تصبح سلاسل التوريد غير فعالة وبطيئة وعرضة للأخطاء. تعمل شركة Jiga على جعل عملية تحديد مصادر الأجزاء سريعة وخالية من المتاعب. باستخدام Jiga يمكنك: - الع...
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink عبارة عن أداة ديناميكية لإدارة المقترحات قائمة على السحابة تجمع بين ستة تطبيقات أعمال أساسية في برنامج واحد لمساعدة فرق المقترحات الصغيرة والشركات على أتمتة عملية المقترح. Zbizlink شامل كليًا. إنها أكثر من مجرد أداة لإدارة المقترحات، فقد تم تصميمها لتسهيل المقترحات الحكومية والتجارية ودعم د...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful هو الحل الأمثل لإرسال العروض والعقود وتتبع متى يفتحها العملاء ويغلق المبيعات بشكل أسرع من خلال التوقيع الإلكتروني.
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCanon و...
RevOps
revops.io
RevOps عبارة عن منصة Deal Desk حديثة ذات مهمة بسيطة: تمكين الشركات من إنشاء عملية Deal Desk قابلة للتطوير تساعد مؤسسات المبيعات الخاصة بها على إغلاق المزيد من الصفقات بشكل أسرع، وتوحيد العلامات التجارية، وتقليل أخطاء العقود، وتوفير مستودع اتفاقيات مركزي. *** التعاون والسعر والاقتباس *** أنشئ صفقات ب...
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد ...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء والفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة الدنيوية. يتكامل Ignition أيضًا مع...
DocSales
docsales.com
إغلاق المبيعات على الطيار الآلي: DocSales عبارة عن منصة SaaS B2B حائزة على جوائز تتيح لك إنشاء العروض والعقود من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره بدون نقرات (بدون جهد). تساعد منصة التوقيع الإلكتروني المدمجة لدينا مندوبي المبيعات على إتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال معالجة المدفوعات عن...
Oneflow
oneflow.com
Oneflow عبارة عن منصة تعمل على أتمتة عملية العقد بأكملها من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد. تحويل العقود الثابتة والثابتة إلى عقود رقمية مفيدة حقًا تبدو وكأنها سحرية. العمليات أسرع، والقرارات أفضل، والصفقات أسرع. إنها طريقة أسهل وأكثر سلاسة وذكاءً للفرق من جميع الأشكال والأحجام للتعامل مع ...
Proposable
proposable.com
يُمكّن تطبيق Proposable شركتك من إنشاء جميع مقترحاتك وتتبعها والتوقيع عليها دون أي متاعب. بدءًا من إنشاء وإرسال مقترحات قابلة للتتبع على شبكة الإنترنت وحتى إتمام الصفقة باستخدام التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، يعمل تطبيق Proposable على أتمتة عملية الاقتراح بأكملها.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (المعروفة سابقًا باسم Diligend) هي شركة تقدم برمجيات حائزة على جوائز تساعد المستثمرين المؤسسيين ومستشاري الاستثمار ومديري الاستثمار على تلبية المتطلبات الصارمة لجمع البيانات وتحليلها وتبادلها وإعداد التقارير والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستثمار. يتيح Dasseti Collect للمخصصين تب...
Pitch Power
pitchpower.ai
قم بإنشاء مقترحات خدمات الأعمال واكتشف العملاء المحتملين لشركتك المستقلة أو وكالتك أو مؤسستك باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة من Pitch Power. توفير الوقت. زيادة الحجم. تحويل المزيد. استرجع وقتك.
Estii
estii.com
برامج تقدير لمقدمي الحلول. تساعد Estii شركات الخدمات على تقدير وتسعير وكسب المزيد من الأعمال المربحة. يمكن لفرق المبيعات والحلول والتسليم التعاون في التقديرات في الوقت الفعلي، وتكرار النطاق والجدول الزمني وتصدير المقترحات التجارية عالية الجودة في لحظة.
Bidhive
bidhive.com
قم بتخطيط وإدارة وتتبع نشاط إدارة العطاءات الخاص بشركتك، كل ذلك في مكان واحد. تم تطوير Bidhive خصيصًا لمساعدة المؤسسات على توحيد فرق المبيعات والعقود المسبقة وفرق العطاءات لجعل عملية تقديم العطاءات الحساسة للوقت أسرع وأكثر كفاءة. نحن نخطو خطوة أبعد ونزود المديرين التنفيذيين بمصدر واحد للرؤى المهمة ح...
Tango
tangoagreements.com
برامج مشاركة العملاء للوكالات الإبداعية. يمكنك تبسيط عملية الموافقة على الاقتراحات، وأتمتة عملية إعداد الفواتير والدفع، وتبسيط عملية شراء الخدمات الإضافية.
RFP360
rfp360.com
يعمل RFP360 على تمكين فرق التوريد والمشتريات من مركزية عملية إصدار RFx الخاصة بهم - جمع الرؤى وتقييم العروض والعمل مع الزملاء والبائعين في مساحة عمل رقمية واحدة. بالإضافة إلى اتخاذ خيارات شراء أكثر ذكاءً، يعمل العملاء على تحسين الكفاءة وتخفيف المخاطر وزيادة المشاركة عند إصدار طلبات تقديم العروض وطلب...
ProPricer
propricer.com
ProPricer هو برنامج تسعير مقترح مصمم لإنتاج حلول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في تطوير وتقديم وتقييم والتفاوض ومراجعة تسعير المقترحات. بدءًا من تخزين بيانات العروض التاريخية وحتى سهولة إنشاء التقارير المختلفة، يعمل ProPricer على تمكين المقاولين الحكوميين من إنشاء مقترحات مخصصة بسرعة وسهولة، وإج...