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برامج الاقتراح - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
تم تصميم برنامج العرض لتبسيط وأتمتة عمليات العرض وطلب العرض (RFP) ضمن عمليات المبيعات. يستفيد متخصصو المبيعات من إمكانات برامج العروض، بما في ذلك الإنشاء السريع للمستندات بتنسيقات ملفات مختلفة، ومشاركة المستندات بسلاسة عبر قنوات متعددة، والتتبع الدقيق لتأثير طلب تقديم العروض ومستندات العروض على نجاح المبيعات. من خلال إدراك العروض كخطوات أولية محورية في العلاقات التجارية، تستخدم فرق المبيعات برامج العروض لضمان تضمين محتوى قيم ومصمم خصيصًا يتماشى مع ملفات تعريف العملاء واحتياجاتهم. تُستخدم هذه الأدوات عادةً في سياقات المبيعات أو الشراكة، مما يؤدي إلى عمليات تكامل مشتركة مع برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج CPQ، وبرامج التوقيع الإلكتروني، وبرامج المحاسبة.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
Minoa
minoa.io
Minoa هي عبارة عن منصة لتمكين القيمة مقرها سان فرانسيسكو تساعد فرق المبيعات على بناء حالات عمل تؤدي إلى زيادة كفاءة المبيعات وصفقات أكبر. في الأوقات التي تقوم فيها فرق المشتريات والتمويل بفحص المزيد من الصفقات، يصبح تقديم عائد الاستثمار ودراسة الجدوى التجارية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تستخدم ...
Scaido.io
scaido.io
خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot
Apropo
apropo.io
Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.
WBudget
wbudget.io
WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...
uman.ai
uman.ai
ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. وتسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerPoin...
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Quick FPA
quickfpa.com
ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.
Clientary
clientary.com
Clientary هو تطبيق متكامل لفريقك لإدارة المشاريع وساعات العمل والمقترحات والعملاء المتوقعين والفواتير والمدفوعات والموظفين والعملاء. توقف عن الصراع مع ملفات المستندات والقوالب والتطبيقات غير المتصلة لمرة واحدة. يساعدك Clientary على تبسيط دورات حياة العميل بدءًا من المقترحات والتقديرات وحتى تتبع الوق...
Propoze
propoze.app
Propoze هو برنامج لإدارة العروض سهل الاستخدام يتيح للمستخدمين إنشاء عروض المبيعات ومشاركتها بسرعة. ويتميز بين منافسيه بسبب بساطته وسهولة استخدامه. تساعد أداة إنشاء مقترحات السحب والإفلات المستخدمين على إنشاء مقترحات في دقائق معدودة فقط - ويبدو كل اقتراح مذهلًا بصريًا بشكل افتراضي. تم تصميم Propoze ف...
Storydoc
storydoc.com
يمكنك بسهولة إنشاء تشكيلات مذهلة وتفاعلية تزيد من التفاعل. انتقل من ملفات PDF الثابتة إلى ضمانات فعالة تضفي الحيوية على قصتك.
Tilkee
tilkee.com
تعمل Tilkee على تغذية أعمالك من خلال تمكين فرق المبيعات والتسويق لديك من خلال بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. تعمل Tilkee على زيادة كفاءة فرق المبيعات والتسويق وتوليد البيانات للمؤسسات من أجل التفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين والعملاء. باستخدام أدوات التتبع المبتكرة، وتحليلات المشاركة المدعومة با...
Ombud
ombud.com
بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...
Zomentum
zomentum.com
قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق الم...
GetAccept
getaccept.com
احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink عبارة عن أداة ديناميكية لإدارة المقترحات قائمة على السحابة تجمع بين ستة تطبيقات أعمال أساسية في برنامج واحد لمساعدة فرق المقترحات الصغيرة والشركات على أتمتة عملية المقترح. Zbizlink شامل كليًا. إنها أكثر من مجرد أداة لإدارة المقترحات، فقد تم تصميمها لتسهيل المقترحات الحكومية والتجارية ودعم د...
Proposeful
proposeful.com
يعد Proposeful الحل الأمثل لإرسال العروض والعقود وتتبع متى يفتحها العملاء ويغلق المبيعات بشكل أسرع باستخدام التوقيع الإلكتروني.
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...
RevOps
revops.io
RevOps عبارة عن منصة Deal Desk حديثة ذات مهمة بسيطة: تمكين الشركات من إنشاء عملية Deal Desk قابلة للتطوير تساعد مؤسسات المبيعات الخاصة بها على إبرام المزيد من الصفقات بشكل أسرع، وتوحيد العلامات التجارية، وتقليل أخطاء العقود، وتوفير مستودع اتفاقيات مركزي. *** التعاون والسعر والاقتباس *** أنشئ صفقات ب...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء وإعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة. يتكامل Ignition أيضًا مع ال...
DocSales
docsales.com
قمت بإغلاق الصفقات. نضعهم على الطيار الآلي. يسمح لك DocSales بإنشاء المقترحات والعقود من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره دون أي نقرات أو أي جهد.
Oneflow
oneflow.com
مدير العقد أقل. المزيد من سحر العقد. كن أكثر فعالية مع عقود Oneflow الرقمية الحقيقية التي تجعل العمل أسرع والحياة أسهل.
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Proposable
proposable.com
يُمكّن تطبيق Proposable شركتك من إنشاء جميع مقترحاتك وتتبعها والتوقيع عليها دون أي متاعب. بدءًا من إنشاء وإرسال مقترحات قابلة للتتبع على شبكة الإنترنت وحتى إتمام الصفقة باستخدام التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، يعمل تطبيق Proposable على أتمتة عملية الاقتراح بأكملها.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (المعروفة سابقًا باسم Diligend) هي شركة تقدم برمجيات حائزة على جوائز تساعد المستثمرين المؤسسيين ومستشاري الاستثمار ومديري الاستثمار على تلبية المتطلبات الصارمة لجمع البيانات وتحليلها وتبادلها وإعداد التقارير والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستثمار. يتيح Dasseti Collect للمخصصين تب...
Pitch Power
pitchpower.ai
قم بإنشاء مقترحات خدمات الأعمال واكتشف العملاء المحتملين لشركتك المستقلة أو وكالتك أو مؤسستك باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة من Pitch Power. توفير الوقت. ارفع على الصوت. تحويل المزيد. استرجع وقتك.
Estii
estii.com
برامج تقدير لمقدمي الحلول. تساعد Estii شركات الخدمات على تقدير وتسعير وكسب المزيد من الأعمال المربحة. يمكن لفرق المبيعات والحلول والتسليم التعاون في التقديرات في الوقت الفعلي، وتكرار النطاق والجدول الزمني وتصدير المقترحات التجارية عالية الجودة في لحظة.
Bidhive
bidhive.com
قم بتخطيط وإدارة وتتبع نشاط إدارة العطاءات الخاص بشركتك، كل ذلك في مكان واحد. تم تطوير Bidhive خصيصًا لمساعدة المؤسسات على توحيد فرق المبيعات والعقود المسبقة وفرق العطاءات لجعل عملية تقديم العطاءات الحساسة للوقت أسرع وأكثر كفاءة. نحن نخطو خطوة أبعد ونزود المديرين التنفيذيين بمصدر واحد للرؤى المهمة ح...
Tango
tangoagreements.com
برامج مشاركة العملاء للوكالات الإبداعية. يمكنك تبسيط عملية الموافقة على الاقتراحات، وأتمتة عملية إعداد الفواتير والدفع، وتبسيط عملية شراء الخدمات الإضافية.
RFP360
rfp360.com
يعمل RFP360 على تمكين فرق التوريد والمشتريات من مركزية عملية إصدار RFx الخاصة بهم - جمع الرؤى وتقييم العروض والعمل مع الزملاء والبائعين في مساحة عمل رقمية واحدة. بالإضافة إلى اتخاذ خيارات شراء أكثر ذكاءً، يعمل العملاء على تحسين الكفاءة وتخفيف المخاطر وزيادة المشاركة عند إصدار طلبات تقديم العروض وطلب...
ProPricer
propricer.com
ProPricer هو برنامج تسعير مقترح مصمم لإنتاج حلول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في تطوير وتقديم وتقييم والتفاوض ومراجعة تسعير المقترحات. بدءًا من تخزين بيانات العروض التاريخية وحتى سهولة إنشاء التقارير المختلفة، يعمل ProPricer على تمكين المقاولين الحكوميين من إنشاء مقترحات مخصصة بسرعة وسهولة، وإج...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق SaaS قائم على الويب يمكّن الشركات من أتمتة عملية تقدير مبيعاتها باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت. يستطيع موظفو المبيعات إنشاء مقترحات المبيعات بسهولة وسرعة والتي تكون أكثر تفصيلاً ودقة وتتضمن معلومات تسويق المنتج. يستمتع مستخدمو iQuote Xpress بصورة محسنة حيث يتم تسليم الاتصالات ا...