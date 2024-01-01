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برامج إدارة المنتجات الترويجية - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
يعمل برنامج إدارة المنتجات الترويجية على تبسيط وتوسيع عملية الحصول على العناصر الترويجية للشركة وتخزينها والإشراف عليها وتوزيعها. إنه يمكّن الشركات من الحفاظ على توحيد العلامة التجارية مع إدارة مخزون منتجاتها الترويجية بكفاءة. يعمل هذا البرنامج كعنصر أساسي في قسم التسويق أو العلامة التجارية للشركة، مما يخفف عبء تنظيم وتنفيذ استراتيجيات المنتجات الترويجية. تخدم العناصر الترويجية، المعروفة باسم "غنيمة" الشركة، مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك هدايا المعارض التجارية، وهدايا تقدير العملاء، وحملات جذب العملاء المحتملين، ومجموعات إعداد الموظفين، وغيرها. تعمل هذه البرامج على زيادة قدرات أنظمة تنفيذ الطباعة من خلال توفير إدارة شاملة لجميع متطلبات المنتجات الترويجية ضمن نظام أساسي واحد.
إرسال تطبيق جديد
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. ت...
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.
Reachdesk
reachdesk.com
أطلق العنان لقوة الإهداء على نطاق واسع مع Reachdesk، منصة الهدايا العالمية رقم 1 للشركات في العالم والتي تم تصميمها لتحقيق النجاح في الإيرادات.
Printfection
printfection.com
قم بإنشاء غنيمة جميلة ذات علامة تجارية بسهولة وقم بتوزيعها في أي مكان في العالم من خلال منصة إدارة غنيمة لدينا. اتصل بنا أو احصل على عرض توضيحي اليوم.
SWAG.EU
swag.eu
تقوم SWAG.EU بإنشاء تجارب منتجات استثنائية تساعد في الارتقاء بعلامتك التجارية. نحن نصمم ونصدر ونصنع ونوزع منتجات شخصية عالية الجودة.... ونحن سريعون. نحن نفخر بكوننا شريكك المفضل لتلبية جميع احتياجاتك المخصصة في أوروبا. نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وموقعنا الإلكتروني يجعل من السهل ع...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy هي منصة إدارة هدايا الشركات الرائدة في الهند والتي تعمل على تبسيط متاعب التنظيم والمشتريات والطباعة والوفاء بغنائم الشركات والأحداث. حل سهل الاستخدام ومستقل عن الصناعة موثوق به من قبل أكثر من 300 شركة مؤسسية مثل Coursera وLinkedIn وAmazon وWipro وPhonePe والمزيد لزيادة رؤية العلامة التجارية...
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة المشاركة في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في ...
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.
Swag Hut
swaghut.com
تعمل تقنية SwagHut على تبسيط تجربة شراء البضائع الترويجية بالكامل. من خلال منصتنا، يمكنك إنشاء وتخصيص وإرسال غنيمة عالية الجودة إلى أي شخص في أي مكان في العالم. ما عليك سوى اختيار عناصر الغنيمة المفضلة لديك وتحميل شعارك. ستكون التصميمات المخصصة جاهزة للموافقة عليها في لوحة التحكم المخصصة الخاصة بك ف...
Museema
museema.com
متاجر غنيمة الشركة التي تجعل الحياة سهلة نقوم بإنشاء متاجر تجذب الموظفين وتوفر لك الوقت عرض مثال تعرف على المزيد موثوق به من قبل الشركات التي تعرف غنيمة لماذا متاجر غنيمة الشركة؟ يختار الموظفون الغنيمة التي تحمل العلامة التجارية للشركة التي يرغبون في ارتدائها، لا مزيد من جمع الأحجام والعناوين لفريقك...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing هي وكالة بضائع تقدم خدمات متكاملة. نحن نقوم بتبسيط وتبسيط عملية شراء وتخزين وتوزيع بضائع الشركة. تتيح منصتنا الرائدة في الصناعة للمستخدمين التحقق من مخزونهم وشحن البضائع والتكامل مع أنظمة وتطبيقات الطرف الثالث لأتمتة سير العمل. نحن نقدم متاجر بضائع واسعة النطاق، ونوافذ منبثق...
SwagUp
swagup.com
SwagUp هو النظام الأساسي الوحيد لإدارة Swag. نحن نؤمن بأن الغنيمة قوية بشكل لا يصدق، ولكنها أيضًا معقدة الاستخدام بشكل لا يصدق. يتمحور كل ما نقوم به حول جعل عملية إنشاء المنتجات وشحنها بسيطة قدر الإمكان. تمنحك منصتنا القدرة على إدارة تصميم المنتجات وإنشائها وشرائها وإدارة المخزون والتوزيع المبسط وال...
AXOMO
axomo.com
AXOMO هو حل لإدارة الغنيمة مصمم لتقديم مكافآت تترك انطباعًا دائمًا. تظهر الأبحاث أن 52% من المعدات ذات العلامات التجارية يتم إعادة إهدائها أو التخلص منها خلال 30 يومًا - يستحق شعبك (والكوكب) الأفضل. تم تصميم منصة متجر العلامات التجارية الخاصة بنا لتحسين مبادرات الاستدامة وتعزيز الإثارة من خلال منح ا...
Stadium
bystadium.com
يجعل Stadium تقديم الهدايا والمكافآت والغنائم الجماعية العالمية أمرًا بسيطًا وشخصيًا، بغض النظر عن الحجم أو المسافة. نحن نسمح للمستلمين في جميع أنحاء العالم باختيار ما يريدون ومكان إرساله، مما يزيل التخمين ويزيد من تأثير كل عملية تبادل. سواء كنت تشكر العملاء أو الموظفين الجدد، فإن Stadium هو النظام ...