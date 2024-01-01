برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة

ActiveCollab

activecollab.com

ActiveCollab هو برنامج لإدارة المشاريع يمنحك التحكم الكامل في عملك. تم تجهيز الأداة بالمجموعة المناسبة من الميزات لمساعدتك على تنظيم عملك وإبقائك بعيدًا عن عوامل التشتيت، حتى عندما تكون بعيدًا تمامًا: إدارة عبء العمل، وتتبع الوقت، وربحية المشروع، وتبعيات المهام، والفواتير، والخيارات التعاونية، والثا...