برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا

Yalla

yalla.team

لا تحتاج إلى الدفع مقابل 10 تطبيقات مختلفة ثم محاولة جعلها تعمل معًا. Yalla هو برنامج إدارة الفريق والتعاون الأكثر سهولة في الاستخدام، والذي صممه أشخاص مهووسون بالعمل الجماعي. تساعد Yalla الفرق المتنامية، سواء عن بعد أو في مقر العمل، على الحفاظ على كل شيء معًا من خلال تقليل كمية الأشياء التي تفلت من...