برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا

BigTime

bigtime.net

تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام ا...