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برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
يشمل برنامج إدارة المشاريع مجموعة من الأدوات الرقمية المصممة لتبسيط وتعزيز تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته. توفر هذه التطبيقات منصات مركزية للتعاون وإدارة المهام وتخصيص الموارد، وتقدم ميزات مثل مخططات جانت والجدولة والتواصل في الوقت الفعلي. يعد برنامج إدارة المشاريع مثاليًا للفرق والمؤسسات من جميع الأحجام، حيث يعمل على تحسين سير عمل المشروع وتعزيز التعاون وضمان التنسيق الفعال، مما يساهم في النهاية في تحقيق نتائج المشروع الناجحة.
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Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة ويعمل به أكثر من 200000 عميل حول العالم. يساعدك على تخطيط مشاريعك وتنفيذها بإتقان. باستخدام المشاريع، يمكنك تعيين المهام بسهولة، والتواصل بشكل فعال مع كل من فريقك وعملائك، والاطلاع على جميع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير مفصلة عن تقدم الع...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Bordio
bordio.com
Bordio هو برنامج لإدارة العمل للفرق في جميع الصناعات. هنا يمكنك إضافة فرق ودعوة زملائك في الفريق وإنشاء المشاريع وإدارة المهام والأحداث وتنظيم العمل الجماعي الخاص بك. سواء كنت تعمل مع أشخاص داخل فريقك أو تجلب شركاء وعملاء خارجيين، فإن Bordio توفر لك كل ما تحتاجه. لقد تم تصميمه للتعامل مع كل شيء بدءً...
Toggle Plan
toggl.com
تعمل خطة Toggl على إنشاء فرق سعيدة وخالية من التوتر ومربحة. حتى عند التوفيق بين مشاريع متعددة. باستخدام Toggl Plan، يمكنك إنشاء جداول زمنية مرمزة بالألوان للتوفر والمشاريع والمواعيد النهائية. إذا تغيرت الخطط؟ ما عليك سوى السحب والإفلات ومتابعة يومك. تساعدك الجداول الزمنية للعمل على فهم مدى انشغال فر...
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاء...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Stackby
stackby.com
يجمع Stackby أفضل جداول البيانات والجداول وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للأعمال في نظام أساسي واحد قابل للتخصيص. التعاون الجماعي في الوقت الحقيقي. 6 طرق عرض فريدة لتصور البيانات - كانبان والتقويم والمعرض والنماذج والمزيد. أكثر من 30 عملية تكامل لواجهة برمجة التطبيقات على مستوى العمود مع Go...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
TimeLog
timelog.com
هل تبحث عن حل لإدارة المشاريع يوفر رؤى رائعة في الوقت الفعلي للبيانات المالية لمشروعك؟ TimeLog هو الحل الرائد لإدارة المشاريع المالية للشركات ذات التوجه الاستشاري. الجمع بين تتبع الوقت والنفقات الأكثر سهولة في الاستخدام مع إدارة المشاريع الحديثة والفواتير وإدارة الموارد وإعداد التقارير المقاومة للرص...
Yalla
yalla.team
لا تحتاج إلى الدفع مقابل 10 تطبيقات مختلفة ثم محاولة جعلها تعمل معًا. Yalla هو برنامج إدارة الفريق والتعاون الأكثر سهولة في الاستخدام، والذي صممه أشخاص مهووسون بالعمل الجماعي. تساعد Yalla الفرق المتنامية، سواء عن بعد أو في مقر العمل، على الحفاظ على كل شيء معًا من خلال تقليل كمية الأشياء التي تفلت من...
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتمكين أي شخص من إحداث تغيير هادف. تستخدم المؤسسات بجميع أحجامها Smartsheet لإدارة المشاريع وأتمتة العمليات والحصول على رؤية للبرامج والحافظات على نطاق واسع - كل ذلك على نظام أساسي مركزي واحد في الوقت الفعلي، يمكن ال...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Podio
podio.com
Podio هي قاعدة بيانات تعاونية مرنة ومخصصة تمكنك من تسريع وتبسيط عملك. حل شامل لتسريع الإنتاجية ورقمنة العمليات الأساسية وتبسيط جمع البيانات وأتمتة سير عمل المستندات في أداة واحدة آمنة. يمكن لـ Podio أتمتة عمليات الأعمال والمستندات المهمة وتشغيلها وتأمينها مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. ق...
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين ج...
OpenProject
openproject.org
OpenProject هو البرنامج الرائد المجاني والمفتوح المصدر لإدارة المشاريع. وباعتباره حلاً قائمًا على الويب، فإنه يمنح جميع أعضاء الفريق إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع من أي مكان وفي أي وقت. يدعم OpenProject مشاريعك طوال دورة الحياة بأكملها باستخدام أي منهجية مختارة لإدارة المشروع -...
Float
float.com
Float هو برنامج إدارة الموارد الذي يحافظ على مزامنة الفرق المكونة من 5 إلى 500 فرد. قم بجدولة المهام بسرعة من خلال عرض التوفر في الوقت الفعلي، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية. اطلع على قدرة فريقك واستخدامه في لمحة واحدة لتحسين العمل المعين. تواصل مع إدارة المشروع والتقويم وسير عمل الاتصالات عبر...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront هو الرائد في إدارة العمل التعاوني. تعمل Workfront على ربط الإستراتيجية بالتسليم، ودمج الأشخاص والبيانات عبر المؤسسة، وإدارة العمل من البداية إلى النهاية لمساعدة الفرق على تحقيق نتائج قابلة للقياس. في كل مرحلة من مراحل تخطيط العمل وتنفيذه، تعمل Workfront على تمكين القدرات التجارية الت...
Taiga
taiga.io
Taiga هي أداة سهلة وبديهية لكنها قوية لإدارة المشاريع لفرق العمل متعددة الوظائف. - متوفر في Scrum وKanban - يسمح Backlog بالتخطيط السهل للسباق بناءً على تقديرات محددة للأدوار - لوحة مهام Sprint الأفضل في فئتها - إمكانية التبديل إلى Scrum والعكس - متوفر بأكثر من 20 لغة مختلفة. Taiga هي أداة سريعة وسه...
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات وال...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. يمكنك بسهولة الحفاظ على مشاريعك مربحة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، و...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة لإدارة المهام والمشاريع قائمة على الويب، وهي مثالية لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة. الواجهة المصممة بشكل جميل والوظائف البديهية والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى تجعلها خيارًا منطقيًا لفرق المشروع. تقدم MeisterTask خطة أساسية مجانية (ما يصل إلى 3 مشاريع)، مع اشتراكات مدفوعة تبدأ من ...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Ad...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO هو برنامج مخطط جانت بديهي عبر الإنترنت لإدارة قوية للمشروعات. تلبي الأداة احتياجات مديري المشاريع والمنتجات والمحفظة من مختلف المجالات. يقدم GanttPRO إدارة المهام والموعد النهائي والتكلفة والموارد والمحافظ وتعاون الفريق وتسجيل الوقت وخطوط الأساس وميزات التصدير والمشاركة المتقدمة. يسمح الاست...
GoodDay
goodday.work
لقد تغيرت الطريقة التي نعمل بها، وكذلك أدواتك. GoodDay عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع أفضل الأدوات للتخطيط عالي المستوى وإدارة المشاريع والمنتجات وتنظيم المهام ونمو الإنتاجية على أساس الشفافية وخفة الحركة والتحفيز.
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو برنامج لإدارة العمل لفرق صغيرة يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصًا. إنه مثالي للوكالات الرقمية والإبداعية والتسويقية والشركات الاستشارية وشركات البرمجيات والهندسة وشركات الهندسة المعمارية. فهو يسمح لك بإدارة مشاريع العميل ومهام العمل، وتتبع وقت العمل، وفواتير العملاء من مكان واحد، أينما كنت. الترك...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Quickbase
quickbase.com
الأفكار الكبيرة ليست سهلة التنفيذ. لذلك نحن هنا لمساعدتك في التعامل مع أي مشروع، مهما كان معقدًا. نحن قاعدة سريعة. يساعد Quickbase العملاء على رؤية المشاريع المعقدة والاتصال بها والتحكم فيها والتي تعيد تشكيل عالمنا. سواء كان الأمر يتعلق برفع ناطحة سحاب أو تنسيق عمليات طرح اللقاحات، تتيح منصة البرامج...
Freedcamp
freedcamp.com
التجربة الأكثر سهولة عبر الإنترنت لإدارة أي نوع من المشاريع. يحتوي على واحدة من مجموعات الميزات الأكثر شمولاً في السوق بينما يسمح لك فقط بتثبيت المجموعات التي يحتاجها فريقك حقًا. يقدم واجهات مستخدم جديدة ومبتكرة تقلل مقدار الوقت المطلوب للبقاء على اطلاع على المشاريع. مثالي للشركات والمستقلين الذين ه...
Streamtime
streamtime.net
إذا كنت مصممًا وقمت بتجريب بعض البرامج الأخرى المدرجة في هذا الموقع، فستعرف أن "النظارات الواقية - لا تفعل شيئًا". تم تصميم معظم برامج إدارة المشاريع لاستخدام الديناصورات ولكن ليس Streamtime. لقد فزنا بجائزة D&AD Pencil هذا العام لعملنا وفزنا بعدد لا يحصى من جوائز التصميم الأخرى. جرب Streamtime واكت...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab هو برنامج لإدارة المشاريع يمنحك التحكم الكامل في عملك. تم تجهيز الأداة بالمجموعة المناسبة من الميزات لمساعدتك على تنظيم عملك وإبقائك بعيدًا عن عوامل التشتيت، حتى عندما تكون بعيدًا تمامًا: إدارة عبء العمل، وتتبع الوقت، وربحية المشروع، وتبعيات المهام، والفواتير، والخيارات التعاونية، والثا...
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
WorkflowMax
workflowmax.com
WorkflowMax هو برنامج لإدارة الوظائف مصمم لشركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من تتبع الوظائف وإدارة الجداول الزمنية والمستندات، إلى إرسال الفواتير وطلبات أوامر الشراء، يوفر WorkflowMax حلاً شاملاً لإدارة سير العمل في نظام أساسي مركزي واحد. يتكامل WorkflowMax مع العشرات من أدوات سير العمل، بما ف...
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...
Project Central
projectcentral.com
يعد Project Central حلاً مبسطًا لإدارة المشاريع مصممًا لمساعدتك على التعاون بسهولة وفعالية مع فريقك. من خلال التكامل بسلاسة مع Microsoft Office 365، فإن واجهاته النظيفة والخالية من المتاعب تجعل إدارة المشروع أمرًا سهلاً، مما يعزز الأداء وإعداد التقارير والنتائج.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس متوافقًا مع DSGVO فحسب، بل يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع ال...
Priority Matrix
appfluence.com
مصفوفة الأولوية عبارة عن برنامج للبريد الإلكتروني والاجتماعات وتحديد الأولويات يعتمد على طريقة أيزنهاور لإدارة الوقت. توفر مصفوفة الأولوية رؤية واضحة للمشاريع التعاونية، حتى تتمكن الفرق من تتبع الأجزاء المتحركة من مبادرات الفريق. تم دمج Priority Matrix بعمق في Microsoft Teams وOutlook، كما أنها تتكا...
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام ا...
Function Point
functionpoint.com
يعد Function Point برنامجًا شاملاً لإدارة المشاريع للوكالات الإبداعية وأقسام التسويق الداخلية التي تتطلع إلى تبسيط أعمالها. قم بإدارة مشاريعك وموارد الموظفين وتتبع الوقت وإنشاء التقديرات والفواتير والتكامل مع Quickbooks، كل ذلك في نظام واحد قائم على السحابة. يساعد حلنا الوكالات على تحسين إنتاجيتها و...
Taskworld
taskworld.com
افعلها! Taskworld هي أول منصة متكاملة لإدارة المشاريع في العالم والتي تسهل توسيع نطاق مؤسستك. يساعدك Taskworld أنت وفريقك على التعاون عن بعد، وتعيين الجداول الزمنية، ومشاركة الملفات، وتصور الرؤى، والعمل على المهام عبر الأقسام المختلفة في وقت واحد. انتقل إلى مساحة العمل الرقمية الخاصة بك اليوم وابدأ ...
Workzone
workzone.com
Workzone هو برنامج إدارة المشاريع المثالي لفرق التسويق والوكالات والعمليات التي تضم أكثر من 5 مستخدمين. إنها قوية ولكنها سهلة الاستخدام والاعتماد. العلامات التجارية مثل Wells Fargo وVerizon تثق في Workzone لتشغيل مشاريعها والحفاظ على مزامنة فرقها. تم تحسين Workzone خلال 20 عامًا من الاستخدام في العا...
Resource Guru
resourceguruapp.com
برنامج جدولة الفريق القائم على السحابة. الطريقة السريعة والبسيطة لجدولة الأشخاص والمعدات والموارد الأخرى عبر الإنترنت... أخيرًا! إنه يستهدف مديري المشاريع أو المنتجين أو مديري الحسابات أو أي شخص يحتاج إلى معرفة ما الذي يتم حجزه للأشخاص ومتى. يعد إجراء الحجوزات ونقلها أمرًا سهلاً مثل السحب والإسقاط.
Monograph
monograph.com
تحويل الوقت إلى إيرادات بكل سهولة. تعد دراسة أكثر من مجرد إدارة مشاريع للهندسة المعمارية وهندسة المناظر الطبيعية والشركات الهندسية. إنها منصة عمليات التدريب. باستخدام Monograph، يمكنك تصور قيمة وقتك عبر المراحل وميزانيات المشروع وأعضاء الفريق والعملاء في الوقت الفعلي. توليد رؤى من الوقت الذي تستثمر ...
Avaza
avaza.com
توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. وهذا يشمل إدارة المشاريع والتعاون، والدردشة الجماعية، وجدولة الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة النفقات، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الأعمال. تعد Avaza مفيدة بشكل...
Worksection
worksection.com
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك باستخدام Worksection، وهي أداة إدارة المشاريع المثالية عبر الإنترنت والمصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون. تم تصميم واجهته البديهية خصيصًا للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتضمن أن يتمكن الجميع، بدءًا من المبتدئين في مجال التكنولوجيا وحتى المحترفين المتمرسين، من...
Project.co
project.co
Project.co هي أداة لإدارة المشاريع مصممة لتسهيل العمل مع العملاء. عندما تقوم بدعوة العملاء للعمل معك، فهذا يعني أن لديك مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع المحادثات والملفات والروابط إلى الأدوات الأخرى. يجمع Project.co بين مجموعة قوية من الأدوات وتجربة مستخدم مرئية وسهلة لتسهيل على المستخدمين لأول مرة العم...
Roadmunk
roadmunk.com
تعد Roadmunk أفضل طريقة لإنشاء خرائط طريق جذابة بصريًا لإشراك المديرين التنفيذيين والعملاء. نحن نستخدم فرق المنتجات في الشركات الرائدة في العالم. لماذا؟ نظرًا لأن Roadmunk هو الخيار الأفضل لبرنامج رسم خرائط الطريق الاستراتيجي المثير للإعجاب بصريًا وسهل الفهم والاستخدام لمؤسسة بأكملها لبناء منتجات ذا...
Height
height.app
إدارة المشاريع لفرق البرمجيات. تعاون بشكل أسرع في المهام والدردشة وسير العمل المرن. السباقات السريعة، والمعالم الرئيسية، والإصدارات، والأولويات، والإبلاغ عن الأخطاء، وخريطة الطريق، وسجل التغيير والمزيد.