برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر

Avaza

avaza.com

توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. وهذا يشمل إدارة المشاريع والتعاون، والدردشة الجماعية، وجدولة الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة النفقات، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الأعمال. تعد Avaza مفيدة بشكل...