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برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا

يشمل برنامج إدارة المشاريع مجموعة من الأدوات الرقمية المصممة لتبسيط وتعزيز تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته. توفر هذه التطبيقات منصات مركزية للتعاون وإدارة المهام وتخصيص الموارد، وتقدم ميزات مثل مخططات جانت والجدولة والتواصل في الوقت الفعلي. يعد برنامج إدارة المشاريع مثاليًا للفرق والمؤسسات من جميع الأحجام، حيث يعمل على تحسين سير عمل المشروع وتعزيز التعاون وضمان التنسيق الفعال، مما يساهم في النهاية في تحقيق نتائج المشروع الناجحة.

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Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.

Trello

Trello

trello.com

Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

إدارة المشاريع، بقدر ما هي فعالة. Zoho Projects هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تساعدك على تخطيط عملك وتتبعه بكفاءة والتعاون مع فريقك أينما كانوا.

Coda

Coda

coda.io

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...

Function Point

Function Point

functionpoint.com

يعد Function Point برنامجًا شاملاً لإدارة المشاريع للوكالات الإبداعية وأقسام التسويق الداخلية التي تتطلع إلى تبسيط أعمالها. قم بإدارة مشاريعك وموارد الموظفين وتتبع الوقت وإنشاء التقديرات والفواتير والتكامل مع Quickbooks، كل ذلك في نظام واحد قائم على السحابة. يساعد حلنا الوكالات على تحسين إنتاجيتها و...

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ قم بالتسجيل مجانًا وإنشاء مخططات جانت في برنامج مخططات جانت عبر الإنترنت GanttPRO. تخطيط وإنشاء وإدارة المهام والجداول الزمنية في دقائق. تسجيل سريع.

Linear

Linear

linear.app

يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.

Project Central

Project Central

projectcentral.com

يعد Project Central حلاً مبسطًا لإدارة المشاريع مصممًا لمساعدتك على التعاون بسهولة وفعالية مع فريقك. من خلال التكامل بسلاسة مع Microsoft Office 365، فإن واجهاته النظيفة والخالية من المتاعب تجعل إدارة المشروع أمرًا سهلاً، مما يعزز الأداء وإعداد التقارير والنتائج.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

يمكنك تتبع الجداول الزمنية عبر الإنترنت بسهولة وتبسيط إدارة المشروع والبقاء على اطلاع بالتقديرات والفواتير وكل التفاصيل بينهما. تم تصميم FunctionFox بذكاء ليناسب الطريقة التي تعمل بها الفرق الإبداعية. سهل الإعداد وسهل الاستخدام وموثوق به من قبل المحترفين المبدعين حول العالم.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...

Float

Float

float.com

تم تصنيفه كأفضل برنامج لإدارة الموارد على G2. موثوق به من قبل أكثر من 3000 من أفضل الفرق في العالم لتخطيط مشاريعهم وجدولة وقت فريقهم. 30 يوما تجربة مجانية.

BigTime

BigTime

bigtime.net

حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهه المستخدم.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

برنامج إدارة العمل عبر الإنترنت كامل المواصفات: تتبع الوقت، وتخطيط الموارد، ومخططات جانت، والتقارير، ولوحات كانبان، والفواتير، والمصروفات.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

OpenProject

OpenProject

openproject.org

برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر. إدارة مشروعات كلاسيكية أو مرنة أو مختلطة تتسم بالكفاءة في بيئة آمنة.

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

إدارة العمل. بنيت للمؤسسة. يمكنك الاتصال والتعاون والتنفيذ في مهام سير العمل المعقدة — من أي مكان.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub هو برنامج لتخطيط المشاريع مزود بكل الأدوات التي يحتاجها فريقك لإنجاز العمل بشكل أسرع معًا. لا توجد رسوم لكل مستخدم. تجربة مجانية. لا منحنى التعلم.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

برنامج تتبع الوقت هو أداة تلقائية تتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام أو المشاريع إلى جانب الوقت والأداء الإنتاجي.

SmartTask

SmartTask

smarttask.io

SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق

GoodDay

GoodDay

goodday.work

لقد تغيرت الطريقة التي نعمل بها، وكذلك أدواتك. GoodDay عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع أفضل الأدوات للتخطيط عالي المستوى وإدارة المشاريع والمنتجات وتنظيم المهام ونمو الإنتاجية على أساس الشفافية وخفة الحركة والتحفيز.

Monograph

Monograph

monograph.com

تحويل الوقت إلى إيرادات بكل سهولة. تعد دراسة أكثر من مجرد إدارة مشاريع للهندسة المعمارية وهندسة المناظر الطبيعية والشركات الهندسية. إنها منصة عمليات التدريب. باستخدام Monograph، يمكنك تصور قيمة وقتك عبر المراحل وميزانيات المشروع وأعضاء الفريق والعملاء في الوقت الفعلي. توليد رؤى من الوقت الذي تستثمر ...

Avaza

Avaza

avaza.com

برنامج جميل الكل في واحد لإدارة أعمالك توقف عن التوفيق بين التطبيقات والاشتراكات وجداول البيانات المتعددة. Avaza عبارة عن منصة سلسة ومنتجة تستخدمها فرق العمل للتعاون في المشاريع وجدولة الموارد وتتبع الوقت وإدارة النفقات وإصدار فواتير العملاء.

LiquidPlanner

LiquidPlanner

liquidplanner.com

LiquidPlanner هو برنامج لإدارة المشاريع للفرق الذكية. الجدولة التلقائية. التقدير الذكي. دقة الموعد النهائي 98%.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

WorkOtter

WorkOtter

workotter.com

بالنسبة للفرق المكونة من 10 أفراد أو أكثر، كان WorkOtter هو الحل السحابي رقم 1 في التصنيف والأسرع نموًا في عام 2020 (Gartner وGetApp). WorkOtter هو حل سهل الاستخدام لـ PMOs الخاصة بالمنتجات/الهندسة/تكنولوجيا المعلومات/الابتكار الجاهزة للانتقال من جداول البيانات إلى مشروع SaaS البسيط والموارد والمحفظ...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!

Podio

Podio

podio.com

توفر Podio منصة على شبكة الإنترنت لتنظيم اتصالات الفريق والعمليات التجارية والبيانات والمحتوى في مساحات عمل إدارة المشروع وفقًا لاحتياجات المشروع.

Nifty

Nifty

nifty.pm

إدارة المشاريع، وليس الأدوات. توقف عن التبديل بين أدوات الدردشات والمهام والمستندات والتقويم والاجتماعات - اجمع فريقك وعملائك معًا في تطبيق واحد بسيط ولكنه قوي.

Taiga

Taiga

taiga.io

Taiga عبارة عن منصة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة والمطورين والمصممين الذين يريدون أداة بسيطة وجميلة تجعل العمل ممتعًا حقًا.

Wrike

Wrike

wrike.com

منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.

Bordio

Bordio

bordio.com

إدارة جميع المهام والأحداث الخاصة بك على لوحة واحدة. Bordio هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الوقت بشكل فعال وتخطيط الأسبوع وتتبع المهام والجدولة.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...

ActiveCollab

ActiveCollab

activecollab.com

ActiveCollab هو برنامج لإدارة المشاريع يمنحك التحكم الكامل في عملك - جميع المهام والاتصالات وأعضاء الفريق والملفات.

Project.co

Project.co

project.co

إدارة المشاريع للفرق الإبداعية. قم بإدارة جميع مشاريعك في مكان واحد حتى يكون لديك رؤية كاملة لعمل فريقك. يوفر الأشخاص الذين يستخدمون Project.co ما متوسطه ساعتين يوميًا في العمل غير المنتج.

Height

Height

height.app

إدارة المشاريع لفرق البرمجيات. تعاون بشكل أسرع في المهام والدردشة وسير العمل المرن. السباقات السريعة، والمعالم الرئيسية، والإصدارات، والأولويات، والإبلاغ عن الأخطاء، وخريطة الطريق، وسجل التغيير والمزيد.

Roadmunk

Roadmunk

roadmunk.com

قم بمواءمة مؤسستك بأكملها مع خريطة طريق موجهة نحو العملاء. أداة رسم خرائط الطريق الشاملة. التقاط تعليقات العملاء. إعطاء الأولوية لما يجب بناءه بعد ذلك. واستخدم خرائط الطريق الجاهزة لاجتماعات مجلس الإدارة لتوصيل إستراتيجيتك.

Coretal

Coretal

coretal.co

مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر...

Rocketlane

Rocketlane

rocketlane.com

Rocketlane هو برنامج تأهيل للعملاء يتيح لك التعاون مع العملاء وتحقيق أهداف الإعداد باستمرار وتسريع الوقت لتحقيق القيمة. جرب الآن.

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy هي أداة لإدارة المشاريع تعاونية وبديهية. خطط لمهامك بسهولة ونظم وقتك لتحول مشاريعك إلى حقيقة.

PlanHammer

PlanHammer

planhammer.io

حل قائم على الويب وهو عبارة عن مزيج من أدوات إدارة المشاريع الكلاسيكية والمرنة.

Planisware

Planisware

planisware.com

Planisware هو محرر برنامج إدارة مشاريع المشاريع (EPPM) Planisware V6 (المعروف سابقًا باسم OPX2) الذي يستهدف العديد من الصناعات - بما في ذلك الطاقة والأجهزة الطبية والتكنولوجيا الفائقة والفضاء والدفاع والمواد الكيميائية والحكومة والأدوية والسيارات. على مدى السنوات الخمس الماضية، تمت مراجعة Planiswar...

AceProject

AceProject

aceproject.com

أداة قائمة على الويب لإدارة المشاريع وتنظيمها، وإدارة المهام، وتتبع الوقت، ومخططات جانت، وإعداد التقارير.

BloomUp

BloomUp

bloomup.io

الأساسيات لتنظيم العمل الجماعي الخاص بك. يجمع Bloomup في مكان واحد الأساسيات لتنظيم مهامك ومعرفتك وعملياتك. لا حاجة للمزيد، ولا حاجة للأقل.

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.

Clientary

Clientary

clientary.com

Clientary هو تطبيق متكامل لفريقك لإدارة المشاريع وساعات العمل والمقترحات والعملاء المتوقعين والفواتير والمدفوعات والموظفين والعملاء. توقف عن الصراع مع ملفات المستندات والقوالب والتطبيقات غير المتصلة لمرة واحدة. يساعدك Clientary على تبسيط دورات حياة العميل بدءًا من المقترحات والتقديرات وحتى تتبع الوق...

Ombud

Ombud

ombud.com

بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.

Stackby

Stackby

stackby.com

يجمع Stackby أفضل جداول البيانات والجداول وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للأعمال في نظام أساسي واحد قابل للتخصيص. التعاون الجماعي في الوقت الحقيقي. 6 طرق عرض فريدة لتصور البيانات - كانبان والتقويم والمعرض والنماذج والمزيد. أكثر من 30 عملية تكامل لواجهة برمجة التطبيقات على مستوى العمود مع Go...

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