برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - البرازيل

Workzone

workzone.com

Workzone هو برنامج إدارة المشاريع المثالي لفرق التسويق والوكالات والعمليات التي تضم أكثر من 5 مستخدمين. إنها قوية ولكنها سهلة الاستخدام والاعتماد. العلامات التجارية مثل Wells Fargo وVerizon تثق في Workzone لتشغيل مشاريعها والحفاظ على مزامنة فرقها. تم تحسين Workzone خلال 20 عامًا من الاستخدام في العا...