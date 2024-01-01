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برامج إدارة المشاريع - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة
يشمل برنامج إدارة المشاريع مجموعة من الأدوات الرقمية المصممة لتبسيط وتعزيز تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته. توفر هذه التطبيقات منصات مركزية للتعاون وإدارة المهام وتخصيص الموارد، وتقدم ميزات مثل مخططات جانت والجدولة والتواصل في الوقت الفعلي. يعد برنامج إدارة المشاريع مثاليًا للفرق والمؤسسات من جميع الأحجام، حيث يعمل على تحسين سير عمل المشروع وتعزيز التعاون وضمان التنسيق الفعال، مما يساهم في النهاية في تحقيق نتائج المشروع الناجحة.
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ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.
Zoho Projects
zoho.com
إدارة المشاريع، بقدر ما هي فعالة. Zoho Projects هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تساعدك على تخطيط عملك وتتبعه بكفاءة والتعاون مع فريقك أينما كانوا.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Paymo
paymoapp.com
برنامج إدارة العمل عبر الإنترنت كامل المواصفات: تتبع الوقت، وتخطيط الموارد، ومخططات جانت، والتقارير، ولوحات كانبان، والفواتير، والمصروفات.
Task2Bill
task2bill.com
Task2Bill هي الأداة الوحيدة التي تشتمل على وظائف شاملة لتبسيط مهام مشروعك من خلال خطوات مرنة وتقليل الحاجة إلى أنظمة متعددة لإدارة أعمالك.
TeamGantt
teamgantt.com
جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab هو برنامج لإدارة المشاريع يمنحك التحكم الكامل في عملك - جميع المهام والاتصالات وأعضاء الفريق والملفات.
Height
height.app
إدارة المشاريع لفرق البرمجيات. تعاون بشكل أسرع في المهام والدردشة وسير العمل المرن. السباقات السريعة، والمعالم الرئيسية، والإصدارات، والأولويات، والإبلاغ عن الأخطاء، وخريطة الطريق، وسجل التغيير والمزيد.
Scoro
scoro.com
Scoro هو الحل الأكثر شمولاً لبرنامج إدارة العمل الذي تستخدمه الخدمات المهنية والإبداعية. أسرع طريقة لإدارة وقتك، وتتبع مشاريعك، ورؤية عملك يزدهر.
Planless
planless.io
افعل المزيد، وخطط أقل. Planless هو مستقبل منصات إدارة العمل، حيث يستخدم الذكاء للتخطيط تلقائيًا لفريقك، مما يتيح لك المزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي تحبها. التوقف عن التخمين والتخطيط للخير.
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Podio
podio.com
توفر Podio منصة على شبكة الإنترنت لتنظيم اتصالات الفريق والعمليات التجارية والبيانات والمحتوى في مساحات عمل إدارة المشروع وفقًا لاحتياجات المشروع.
Nifty
nifty.pm
إدارة المشاريع، وليس الأدوات. توقف عن التبديل بين أدوات الدردشات والمهام والمستندات والتقويم والاجتماعات - اجمع فريقك وعملائك معًا في تطبيق واحد بسيط ولكنه قوي.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamleader
teamleader.eu
المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.
OpenProject
openproject.org
برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر. إدارة مشروعات كلاسيكية أو مرنة أو مختلطة تتسم بالكفاءة في بيئة آمنة.
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan هي أداة لإدارة الفريق تحتوي على تقويم أسبوعي للفريق، مما يمكّن المديرين من تخطيط المشاريع والاستجابة للتغييرات بسهولة.
Project Central
projectcentral.com
يعد Project Central حلاً مبسطًا لإدارة المشاريع مصممًا لمساعدتك على التعاون بسهولة وفعالية مع فريقك. من خلال التكامل بسلاسة مع Microsoft Office 365، فإن واجهاته النظيفة والخالية من المتاعب تجعل إدارة المشروع أمرًا سهلاً، مما يعزز الأداء وإعداد التقارير والنتائج.
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
Project.co
project.co
إدارة المشاريع للفرق الإبداعية. قم بإدارة جميع مشاريعك في مكان واحد حتى يكون لديك رؤية كاملة لعمل فريقك. يوفر الأشخاص الذين يستخدمون Project.co ما متوسطه ساعتين يوميًا في العمل غير المنتج.
ProjectManager
projectmanager.com
برنامج إدارة المشاريع الحائز على جوائز مصمم للفرق للتخطيط والتتبع والتعاون عبر الإنترنت. ابدأ بإدارة المشاريع اليوم مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.
Celoxis
celoxis.com
برنامج إدارة المشاريع الكل في واحد. احصل على ميزات على مستوى المؤسسات ولوحات معلومات ديناميكية والعديد من التخصيصات في حل اقتصادي واحد.
Gouti
gouti.net
أكثر بكثير من مجرد أداة لإدارة المشاريع. Gouti هي أداة لإدارة المشاريع، وأداة PPM، وحل تعاوني، ومنهجية للمؤسسات، وأداة لرصد الوقت والتوافر: نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لإدارة المشاريع
AceProject
aceproject.com
أداة قائمة على الويب لإدارة المشاريع وتنظيمها، وإدارة المهام، وتتبع الوقت، ومخططات جانت، وإعداد التقارير.
InLoox
inloox.com
InLoox هو النظام الأساسي الحديث لإدارة المشاريع والمحافظ الذي يمكّن الفرق والأقسام في جميع أنحاء الشركة من تخطيط مشاريعهم ومراقبتها وتقييمها بشكل موثوق - وهي مريحة وبسيطة ومتكاملة في Microsoft Outlook وبيئة Microsoft 365 بأكملها. بفضل التكامل الفريد لبرنامج InLoox في Outlook، يتناسب البرنامج تمامًا ...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهه المستخدم.
Backlog
backlog.com
Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.
Taiga
taiga.io
Taiga عبارة عن منصة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة والمطورين والمصممين الذين يريدون أداة بسيطة وجميلة تجعل العمل ممتعًا حقًا.
Float
float.com
تم تصنيفه كأفضل برنامج لإدارة الموارد على G2. موثوق به من قبل أكثر من 3000 من أفضل الفرق في العالم لتخطيط مشاريعهم وجدولة وقت فريقهم. 30 يوما تجربة مجانية.
Adobe Workfront
workfront.com
إدارة العمل. بنيت للمؤسسة. يمكنك الاتصال والتعاون والتنفيذ في مهام سير العمل المعقدة — من أي مكان.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو برنامج لتخطيط المشاريع مزود بكل الأدوات التي يحتاجها فريقك لإنجاز العمل بشكل أسرع معًا. لا توجد رسوم لكل مستخدم. تجربة مجانية. لا منحنى التعلم.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ قم بالتسجيل مجانًا وإنشاء مخططات جانت في برنامج مخططات جانت عبر الإنترنت GanttPRO. تخطيط وإنشاء وإدارة المهام والجداول الزمنية في دقائق. تسجيل سريع.
Bordio
bordio.com
إدارة جميع المهام والأحداث الخاصة بك على لوحة واحدة. Bordio هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الوقت بشكل فعال وتخطيط الأسبوع وتتبع المهام والجدولة.
GoodDay
goodday.work
لقد تغيرت الطريقة التي نعمل بها، وكذلك أدواتك. GoodDay عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع أفضل الأدوات للتخطيط عالي المستوى وإدارة المشاريع والمنتجات وتنظيم المهام ونمو الإنتاجية على أساس الشفافية وخفة الحركة والتحفيز.
Quickbase
quickbase.com
أطلق العنان لإبداع فرقك لتحسين أي عملية بسرعة. تعرف على سبب ثقة الآلاف من أفضل الشركات في العالم بـ Quickbase لربط بياناتهم وعملياتهم وأفرادهم. جربها مجانا!
Stackby
stackby.com
يجمع Stackby أفضل جداول البيانات والجداول وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للأعمال في نظام أساسي واحد قابل للتخصيص. التعاون الجماعي في الوقت الحقيقي. 6 طرق عرض فريدة لتصور البيانات - كانبان والتقويم والمعرض والنماذج والمزيد. أكثر من 30 عملية تكامل لواجهة برمجة التطبيقات على مستوى العمود مع Go...
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Freedcamp
freedcamp.com
الطريقة المجانية تمامًا للتعاون بكفاءة أكبر مع مجموعات من الأشخاص.
Streamtime
streamtime.net
برنامج إدارة المشاريع للفرق والشركات الإبداعية. تخطيط الوظائف، وتتبع الوقت، وجدولة فرقك، وعرض الأسعار والفاتورة.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
WorkflowMax
workflowmax.com
أصبحت إدارة المشاريع عبر الإنترنت سهلة. قم بتشغيل مهامك عن بعد باستخدام برنامج إدارة المشاريع السحابية WorkflowMax. افعل كل ذلك في مكان واحد، ومن أي مكان - عرض الأسعار، والجدولة، وتتبع الوقت، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير. استمتع برؤية أكبر لأفرادك وأرباحك.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Priority Matrix
appfluence.com
تستخدم مصفوفة الأولوية طريقة الأرباع الأربعة لمساعدتك في التركيز على الأولويات والمشاريع القصوى. عندما تستخدم مصفوفة الأولويات، فإنك تصبح أكثر مسؤولية أمام نفسك، وتضمن أنك تقضي الوقت في الأمور الأكثر أهمية. تساعدك مصفوفة الأولوية أنت وفريقك على العمل على الشيء الصحيح في الوقت المناسب. عندما يجدف الج...
Stackfield
stackfield.com
تعاون آمن للغاية لفرق العمل. باعتبارها منصة ألمانية، فإن الأولوية القصوى لـ Stackfields هي حماية بيانات الشركات الأوروبية بأفضل التدابير الممكنة!
BigTime
bigtime.net
حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
Function Point
functionpoint.com
يعد Function Point برنامجًا شاملاً لإدارة المشاريع للوكالات الإبداعية وأقسام التسويق الداخلية التي تتطلع إلى تبسيط أعمالها. قم بإدارة مشاريعك وموارد الموظفين وتتبع الوقت وإنشاء التقديرات والفواتير والتكامل مع Quickbooks، كل ذلك في نظام واحد قائم على السحابة. يساعد حلنا الوكالات على تحسين إنتاجيتها و...
Taskworld
taskworld.com
إدارة المشاريع بسلاسة وتتبع المهام والتعاون مع فريقك عبر مشاريع متعددة؛ كل ذلك من أداة واحدة.