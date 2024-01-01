متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج الإعلان عن الوظائف البرنامجي - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
يعمل برنامج الإعلان عن الوظائف الآلي على تبسيط وتعزيز تخصيص نفقات إعلانات الوظائف الرقمية. وهي تساعد الشركات في العثور على مرشحين من الدرجة الأولى لشغل الوظائف الشاغرة من خلال التوزيع الاستراتيجي لإعلانات الوظائف لاستهداف الجمهور الأكثر ملاءمة. علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على تحسين عملية شراء الإعلانات للاستفادة بكفاءة من ميزانية التوظيف في الشركة. غالبًا ما يستخدم القائمون على التوظيف، سواء كانوا داخليين أو من وكالات التوظيف، برامج الإعلان عن الوظائف الآلية لجذب المتقدمين للوظائف بشكل فعال. يؤدي إقران حلول الإعلان عن الوظائف الآلية مع برامج التشغيل الآلي للتوظيف إلى تعزيز القدرة على تحديد المرشحين المناسبين وتعزيز احتمالية التقدم لفرص العمل المتاحة.
إرسال تطبيق جديد
Adway
adway.ai
طريقة أبسط. بطريقة أكثر ذكاءً. المزيد من المواهب. الوصول إلى القوى العاملة بأكملها من خلال تسويق التوظيف الاجتماعي الآلي. نحن نقوم بأتمتة عملية جذب المواهب، وأنت ترحب بهم على متن الطائرة.
Appcast
appcast.io
Appcast هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا وخدمات تسويق التوظيف. في يوليو 2023، استحوذت Appcast على شركة Bayard Advertising، وهي شركة رائدة في مجال تسويق التوظيف. بفضل التكنولوجيا المتقدمة وبيانات السوق التي لا مثيل لها وفريق من أفضل مسوقي التوظيف في الصناعة، تعمل تكنولوجيا وخدمات Appcast ع...
Talroo
talroo.com
Talroo هي عبارة عن منصة مطابقة المواهب حائزة على جوائز تعمل على تمكين أصحاب العمل من خلال الأدوات المستندة إلى البيانات لتوفير الموارد بكفاءة للعاملين في الخطوط الأمامية والأساسيين والعاملين بالساعة على نطاق واسع. يقوم محركنا بتشغيل الملايين من عمليات البحث عن الوظائف عبر آلاف المواقع عبر الإنترنت ي...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
DirectApply
directlyapply.com
نقوم بنشر وظائفك برمجيًا عبر المئات من لوحات الوظائف والمواقع الإلكترونية المتخصصة والمنصات الاجتماعية لاستهداف المرشحين المناسبين لوظيفتك. ما عليك سوى تحديد ميزانيتك والدفع فقط مقابل الطلبات التي تتلقاها.
AcquireROI
acquireroi.com
AcquireROI عبارة عن منصة إعلانية عن الوظائف تساعد الشركات في العثور على المزيد من المواهب المؤهلة مع إنفاق أقل بكثير للقيام بذلك. لقد أحدثت تقنيتنا ثورة في المساحة البرمجية من خلال تقليل التكاليف ووقت التوظيف وتمكين عمليات التكامل السهلة. الآن، يمكن لعملائنا الوصول إلى مجموعة التكنولوجيا الأكثر فعال...
Talent Nexus
talentnexus.com
Talent Nexus هي وكالة إعلامية برمجية للتوظيف. نحن نجلس بين مسؤولي التوظيف وفي جميع الأماكن التي يمكنك من خلالها الإعلان عن الأدوار عبر الإنترنت، مما يساعد على تحسين النتائج. من خلال العمل مع Talent Nexus، يمكن لجهات التوظيف الوصول إلى المرشحين بشكل أسرع وأكثر فعالية، بالإضافة إلى إضافة قدر أكبر من ا...
Wonderkind
wonderkind.com
تساعدك تقنية جذب المواهب من Wonderkind على الوصول إلى 5 أضعاف المرشحين للوحات الوظائف الخاصة بك من خلال إعلانات Facebook وInstagram وGoogle المؤتمتة بالكامل. اجذب المزيد من زيارات المرشحين إلى وظائفك، من خلال الإعلانات التي تفهم كيف ومتى وأين يمكنك الوصول إلى المرشح المناسب. أعد التفاعل مع المواهب ا...
SmartDreamers
smartdreamers.com
توفر SmartDreamers للمؤسسات أفضل برامج أتمتة تسويق التوظيف في فئتها، مما يوفر حلاً متكاملاً يعمل على دمج وتسريع الأنظمة البيئية المجزأة للغاية لاكتساب المواهب في منصة أعمال موحدة.