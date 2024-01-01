برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي

MyCheckins

mycheckins.io

يساعد MyCheckins الفرق على تقليل الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات. تعتبر الاجتماعات فرصًا للتعاون مع فريقك، والتأكد من أن الفريق يتماشى مع الأهداف، واستكشاف أفكار جديدة والقيام بعمل أفضل كفريق واحد. وبدلاً من ذلك، ينتهي الأمر بالكثير من الاجتماعات إلى تخصيص الوقت لمناقشة تحديثات الحالة والتأكد من أن أ...