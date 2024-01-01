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برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر
الروبوت هو تطبيق برمجي مصمم لأتمتة أو تنفيذ المهام للبرامج أو المستخدمين الآخرين. تعمل روبوتات الإنتاجية كوظائف إضافية لأدوات البرامج، مما يعززها بميزات إضافية أو تنظيم أو أتمتة تتجاوز القدرات الأساسية للمنتج. من خلال دمج الروبوت مع منصة برمجية، يتم زيادة فائدة الأداة الحالية بشكل كبير للفريق. في حين أنه يمكن دمج روبوتات الإنتاجية في أنواع مختلفة من البرامج، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في أدوات التعاون الجماعي.
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Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Mem
mem.ai
Mem هو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. في جوهره، تم تصميمه للحفاظ على تنظيم المهنيين المشغولين، وخاصة أولئك الذين يقومون بإنشاء وإدارة كمية كبيرة من المعلومات. يتجاوز تطبيق Mem مجرد تدوين الملاحظات: فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء "عقل ممتد" لكل مستخدم. وباستخدام مكونات الذكاء ال...
Unito
unito.io
تحافظ Unito على مزامنة مجموعتك من تطبيق إلى آخر من خلال نهج جديد أبسط للتكامل مدعوم بالمزامنة المباشرة ثنائية الاتجاه. يمكن لأي شخص في فريقك الاتصال بالبيانات ومزامنتها في دقائق معدودة بين التطبيقات والأدوات التي تستخدمها بالفعل. تحويل المهام في إحدى الأدوات إلى تذاكر في أداة أخرى؛ إرسال البيانات ال...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI هو مخطط يومي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق والمهنيين المشغولين في التخطيط اليومي وإدارة الوقت. كيف يعمل: باستخدام برنامج BeforeSunset AI Planner وبرنامج المهام، يمكنك تخطيط يومك من خلال التقويم وقائمة المهام، من خلال مراجعة إنجازات الأمس، والمهام غير المكتملة. يمكنك ال...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Glasp
glasp.co
Glasp هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من تلخيص مقاطع فيديو YouTube بسرعة وفعالية. ويستخدم أحدث التطورات في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتزويد المستخدمين بملخص موجز ودقيق للفيديو المعني. من خلال الجمع بين قوة ChatGPT وYouTube، تنتج شركة Glasp ملخصات توفر وقت المستخدمين. يمكن...
Integrately
integrately.com
Integrately هو برنامج أتمتة بنقرة واحدة يمكّنك من توصيل تطبيقات متعددة بسهولة مذهلة. باستخدام Integrately، يمكنك إنشاء مهام سير عمل بسيطة فردية أو إنشاء مهام سير عمل معقدة ببضع نقرات فقط. يمكنك أيضًا الاختيار من بين عمليات التشغيل الآلي الجاهزة للاستخدام لدينا وإعداد سير العمل الخاص بك بنقرة واحدة ف...
Range
range.co
النطاق هو المكان المناسب للفرق البعيدة والمختلطة للتواصل مع بعضها البعض، سواء بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي. قم بإجراء عمليات تسجيل وصول واجتماعات فعالة وفقًا للجدول الزمني المفضل لفريقك والذي يسمح لكم جميعًا بمعرفة: - معرفة من يعمل على ماذا، ومن يحتاج إلى المساعدة، وكيف يشعرون - أجب عن أسئلة ا...
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلا...
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander هي أداة إنتاجية للكتابة تساعد الفرق على إدارة مهام الكتابة المتكررة وإنشاء المقتطفات وتصحيح التهجئة ومشاركة المحتوى والمزيد. حافظ على تواصل فريقك بأكمله بكفاءة وبلغة متسقة. شارك مقتطفات الرسائل والتوقيعات والأوصاف مع كل من يعمل معك في المشاريع.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot يجلب لك راحة البال! - حافظ على مزامنة فريقك. ابحث عن الانسجام في يومك حيث يتم تشغيل المواقف والاجتماعات والاستعراضات الاستعادية والاستطلاعات على الطيار الآلي. - إنجاز المزيد. استمتع بحرية فريق الإدارة الذاتية حيث توفر مسارات العمل المبسطة وقتًا ثمينًا. - مساعدة فناني الأداء، أداء. قم ببناء ...
Workast
workast.com
Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.
DailyBot
dailybot.com
رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.
Seismic
seismic.com
Seismic هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التمكين، حيث تساعد المؤسسات على إشراك العملاء وتمكين الفرق وتحفيز نمو الإيرادات. تعد Seismic Enablement Cloud™ أقوى منصة تمكين موحدة تزود الفرق التي تتعامل مع العملاء بالمهارات والمحتوى والأدوات والرؤى المناسبة للنمو والفوز. من أكبر المؤسسات في العالم إلى ال...
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والص...
Troops
troops.ai
القوات عبارة عن برنامج في خدمتك، تم تصميمه مع وضع البشر في الاعتبار. إنها عبارة عن منصة اتصالات تتعلق بالإيرادات، وجهاز عصبي مركزي لفرق الذهاب إلى السوق التي تقدم المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. لا تفوت الفرق أبدًا إشارة الإيرادات، مما يسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة ومشاركة المع...
APILayer
apilayer.com
APILayer هو سوق API. APILayer هي المزود الرائد لمنتجات API الجاهزة والمستندة إلى السحابة والمصممة لمساعدة المطورين والشركات حول العالم على العمل بسرعة وفعالية. اليوم، تكافح المؤسسات من جميع الأحجام لدعم التحولات الرقمية المعقدة والطلب المتزايد على الاتصال والبيانات في الوقت الفعلي. تعالج APILayer هذ...
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء الخاص بك عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمي...
Polly
polly.ai
احصل على تعليقات فورية على Slack وMS Teams وZoom وGoogle Meet with Polly. فهو يساعد الفرق من جميع الأحجام على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات، على الفور! نحن نؤمن بعالم يتمتع فيه كل صوت بالقدرة على تغيير العمل، وهدفنا هو جعلهم مسموعين. أكثر من 40% من شركات Fortune 100 تستخدم Polly، مما يع...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة واحدة في اليوم من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح ل...
Instabot
instabot.io
Instabot عبارة عن نظام أساسي للتسويق التحادثي يسمح لك بإنشاء وإطلاق روبوتات الدردشة التي تفهم مستخدميك، ثم تنظم المعلومات وتجيب على الأسئلة وتلتقط جهات الاتصال وتحجز الاجتماعات على الفور. ثبت أن هذا يزيد التحويلات ويقلل التكاليف. قم ببناء Instabot ودمجه وتشغيله على موقع الويب الخاص بك، أو كصفحة مقصو...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Tability
tability.app
Tability عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية تتبع الأهداف وتحفيز الأداء ومساعدة المستخدمين على البقاء متوافقين مع أهدافهم الرئيسية والأهداف والنتائج الرئيسية (الأهداف والنتائج الرئيسية). ويستخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة استراتيجيات تعتمد على الأهداف، واقتراح أهداف ومهام قابلة ل...
Teamline
teamline.app
Teamline هي أداة بسيطة لإدارة المشاريع لـ Slack، تلغي Teamline الحاجة إلى برامج إدارة المشاريع القديمة والمستهلكة للوقت، فهي تمنح الجميع في فريق Slack الخاص بك رؤية كاملة للمهام المخصصة لهم، عبر العديد من المشاريع. يمكنك تتبع المهام وتعيينها مباشرة من Slack
SupBot
supbot.com
يمكن لـ Sup تسهيل عقد اجتماع احتياطي أو اجتماع بأثر رجعي أو اجتماعات أخرى بشكل غير متزامن لفريقك باستخدام إما واجهة قائمة على الدردشة أو نافذة حوار. الميزات الأساسية: 1. إجراء الاستعدادات اليومية 2. تتبع العطلات / الإجازة / الإجازات 3. إجراء استطلاعات واستطلاعات سريعة 4. مراقبة مزاج الفريق.
Freedom
freedom.to
شركتنا هي شركة صغيرة الحجم (ما يصل إلى 50 موظفًا) يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، ونحن فريق عمل عن بعد يعمل عبر ثلاث قارات. نحن نبني أفضل حل في العالم لإدارة عوامل التشتيت عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تحظر Freedom مواقع الويب والتطبيقات التي تشتت انتباهك، حتى تتمكن من التركي...
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...
HeyTaco
heytaco.chat
تخلق HeyTaco مكان عمل أكثر حيوية من خلال جمع الأشخاص معًا من خلال التقدير الاجتماعي والمكافآت. سوف تساعد عملة HeyTaco الممتعة والفريدة من نوعها (التاكو) على بناء علاقات أقوى، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة سعادة الفريق بشكل عام. الفوائد الرئيسية: - يعزز التواصل الإيجابي - يبني الصداقة الحميمة - يشجع ...
PosherVA
posherva.com
قم بتسريع مبيعاتك باستخدام قوة المساعد الشخصي بأقل من دولار واحد في اليوم. يمكنك توفير الوقت وتحقيق المزيد من المبيعات باستخدام مساعد افتراضي آلي يعمل على أتمتة مهامك اليومية على Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai هو مساعد بيانات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات وتحليلها وتصورها من قواعد البيانات وملفات CSV وExcel بسهولة من خلال الدردشة باللغة الإنجليزية. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال الدردشة داخل التطبيق وSlack وروبوتات الدردشة وما إلى ذلك. واكتساب رؤى فورية.
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals هو تطبيق Microsoft Teams يجمع الأفراد معًا في اجتماعات القهوة الافتراضية لزيادة مشاركة الموظفين وبدء حوارات جديدة وتطوير اتصالات أعمق. يجمع هذا التطبيق زملاء العمل معًا بشكل منتظم، من خلال دردشة فيديو وفنجان من القهوة، لعقد لقاء فردي. يقوم CoffeePals بإعداد مباريات بين الفرق المختلفة لتعز...
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Rattle
gorattle.com
تجعل Rattle عمليات المبيعات المعقدة سهلة المتابعة. تمتلك فرق الإيرادات عمليات مبيعات مفصلة ومهمة للمتابعة - إنها الصيغة الفائزة لتأمين أعمال جديدة وتقديم تجربة متسقة للعملاء. ولكننا نعلم أنه على الرغم من أن بناء هذه العمليات لم يكن سهلاً، إلا أنه من الأصعب جعل الفرق تتبعها باستمرار. يعالج Rattle هذه...
Suptask
suptask.com
الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack،...
Troopr Reports
troopr.ai
توفر Troopr Reports للمستخدمين القدرة على مناقشة تقارير Jira والتصرف بناءً عليها بشكل خاص باستخدام قنوات Slack. مع أكثر من 20 نموذجًا للتقارير مصممة مسبقًا، بما في ذلك مخطط Jira المحترق ومخطط السرعة، تسهل Troopr Reports تكوين تقارير Jira وإعدادها داخل Slack. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تقار...
Katch
gokatch.ai
Katch هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتني بجدولة اجتماعاتك، مباشرة من بريدك الإلكتروني. فهو يتكامل مباشرة مع بريدك الإلكتروني والتقويم، مما يزيل عناء ترتيب الاجتماعات. ما عليك سوى تكرار Katch في محادثات البريد الإلكتروني الخاصة بك، وسوف يجد الأوقات المناسبة، وينسق مع جميع الأطراف، ويرسل دعوات التقو...
Jell
jell.com
اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.
Actioner
actioner.com
Actioner هو مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للعمل بسلاسة داخل Slack. تم تصميمه كطيار مساعد ديناميكي للأعمال، وهو موجه لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتبسيط إدارة المهام متعددة المنصات. مع مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات المهنية، بدءًا من إدارة...
MyCheckins
mycheckins.io
يساعد MyCheckins الفرق على تقليل الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات. تعتبر الاجتماعات فرصًا للتعاون مع فريقك، والتأكد من أن الفريق يتماشى مع الأهداف، واستكشاف أفكار جديدة والقيام بعمل أفضل كفريق واحد. وبدلاً من ذلك، ينتهي الأمر بالكثير من الاجتماعات إلى تخصيص الوقت لمناقشة تحديثات الحالة والتأكد من أن أ...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify عبارة عن منصة تكامل SaaS فائقة البساطة للفرق الحديثة. منصة واحدة لجميع احتياجات الأتمتة الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - وهو نموك. قم بضبط عمليات التشغيل الآلي وتمرير البيانات بين التطبيقات في دقائق. استخدم منشئ سير العمل المرئي الجديد (iPaaS) - أضف الاتصالات والمرشحات وال...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يتيح لك توصيل تطبيقات وخدمات مختلفة لإنشاء مهام سير عمل تؤدي إلى إجراءات محددة بناءً على سلوك المستخدم أو معايير أخرى. إنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة، مما يسمح لك بأتمتة المهام وتوفير الوقت. باستخدام SureTriggers، يمكنك تبسيط سير العمل وت...
Locoia
locoia.com
توفر Locoia حلول برامج التحليل والأتمتة للشركات الموجهة نحو النمو والتكنولوجيا. بالإضافة إلى لوحات معلومات التحليلات الشاملة التي يمكن دمجها مع مصادر البيانات الخاصة بك، فإننا نقدم منطق أتمتة جاهز للاستخدام تم تكوينه مسبقًا للمبيعات والتسويق والذي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمتك.
Prospr
prospr.work
يعمل Prospr على تحويل إدارة الموظفين باعتباره التطبيق الوحيد الذي يحل محلهم جميعًا لتحقيق نجاح فرق الخطوط الأمامية. يتم تقديم الحلول المنطقية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يحبه الموظفون، فنحن مستقبل العمل. توفر Prospr اتصالات قوية في الوقت الفعلي، والتعلم والتطوير، والجدولة، وإدارة الورديات، وحج...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io هو نظام الهاتف الذي يوحد جميع اتصالاتك في مكان واحد يحبه فريقك بالفعل - Slack! لا حاجة لبرامج إضافية. استخدم رقم هاتفك الخاص أو احصل على رقم جديد في أكثر من 100 دولة.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz عبارة عن منصة للإدارة والأتمتة خارج المكتب (OOO) تمكن الشركات من تصميم وإدارة تجربة OOO التي سيحبها عملاؤها وموظفوها. من خلال أتمتة سير عمل OOO بالكامل من خلال عمليات التكامل القوية، يمكن لـ Snoooz تقليل التأخير في الإعداد، ومعالجة تصعيدات العملاء، وتحسين تجربة العملاء الشاملة مما يؤدي إلى زي...
Conclude
conclude.io
يساعد الختام الشركات على تعزيز التعاون وتبسيط سير العمل. استخدم Conclude Link لتوصيل Slack وMicrosoft Teams للدردشة ثنائية الاتجاه، أو استخدم Conclude Workflows لإدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث والمزيد في Slack. 👉 اختتام الرابط: قم بتوصيل Slack وMicrosoft Teams لتحسين التعاون بين الفرق. بفضل ا...