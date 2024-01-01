برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

الروبوت هو تطبيق برمجي مصمم لأتمتة أو تنفيذ المهام للبرامج أو المستخدمين الآخرين. تعمل روبوتات الإنتاجية كوظائف إضافية لأدوات البرامج، مما يعززها بميزات إضافية أو تنظيم أو أتمتة تتجاوز القدرات الأساسية للمنتج. من خلال دمج الروبوت مع منصة برمجية، يتم زيادة فائدة الأداة الحالية بشكل كبير للفريق. في حين أنه يمكن دمج روبوتات الإنتاجية في أنواع مختلفة من البرامج، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في أدوات التعاون الجماعي.