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برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا
الروبوت هو تطبيق برمجي مصمم لأتمتة أو تنفيذ المهام للبرامج أو المستخدمين الآخرين. تعمل روبوتات الإنتاجية كوظائف إضافية لأدوات البرامج، مما يعززها بميزات إضافية أو تنظيم أو أتمتة تتجاوز القدرات الأساسية للمنتج. من خلال دمج الروبوت مع منصة برمجية، يتم زيادة فائدة الأداة الحالية بشكل كبير للفريق. في حين أنه يمكن دمج روبوتات الإنتاجية في أنواع مختلفة من البرامج، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في أدوات التعاون الجماعي.
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Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Mem
mem.ai
أسرع طريقة لالتقاط المعلومات وتوصيلها.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
Unito
unito.io
قم بتوصيل الأدوات التي تستخدمها بالفعل من خلال عمليات التكامل العميقة ثنائية الاتجاه وتحسين سير العمل لـ Asana وJira وTrello وGoogle Sheets والمزيد.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
ركز على إكمال المهام الخاصة بك بينما يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ BeforeSunset بالتخطيط للجدول الزمني المثالي لك. التخطيط اليومي لم يكن أسهل من أي وقت مضى.
Glasp
glasp.co
Glasp عبارة عن أداة تمييز على شبكة الإنترنت الاجتماعية حيث يمكن للأشخاص تسليط الضوء على الاقتباسات والأفكار وتنظيمها من الويب، والوصول إلى تعلم الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Integrately
integrately.com
غير فني؟ دمج تطبيقاتك بنقرة واحدة. كل ما عليك فعله هو تفعيل الأتمتة. أكثر من 10,000 عميل. دعم الدردشة الحية. 18x-33x أقل تكلفة. ابدأ مجانًا.
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander هو قاعدة معارف الوصول الفوري الخاصة بك للاتصالات الصادرة. شارك النصوص والصور من قاعدة المعرفة الخاصة بك في أي مكان يمكنك الكتابة فيه.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot يجلب لك راحة البال! - حافظ على مزامنة فريقك. ابحث عن الانسجام في يومك حيث يتم تشغيل المواقف والاجتماعات والاستعراضات الاستعادية والاستطلاعات على الطيار الآلي. - إنجاز المزيد. استمتع بحرية فريق الإدارة الذاتية حيث توفر مسارات العمل المبسطة وقتًا ثمينًا. - مساعدة فناني الأداء، أداء. قم ببناء ...
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
SalesboxAI
salesbox.ai
يساعدك Salesbox على اكتشاف النية وإشراكها وتحويلها إلى إيرادات. قم بتسريع نمو خطوط الأنابيب والإيرادات باستخدام منصة وبرامج ABM للمحادثة القائمة على النوايا من Salesbox.
Workast
workast.com
Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.
DailyBot
dailybot.com
رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
Polly
polly.ai
قم بإشراك فريقك وتمكينه ومواءمته أينما يتم العمل. تمكين التعاون مع استطلاعات الرأي والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وصناديق الاقتراحات وبناء الفريق والمزيد!
APILayer
apilayer.com
سوق API خالي من المتاعب عزز قدرات تطبيقك دون القلق بشأن قابلية التوسع والاستقرار.
Instabot
instabot.io
احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.
Teamline
teamline.app
أداة إدارة المشاريع البسيطة لـ Slack. حوّل المحادثات إلى إجراءات بنقرة زر واحدة - قم بإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها في Slack.
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والصعب...
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمية تستخدم ...
Tability
tability.app
احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.
SupBot
supbot.com
يمكن لـ Sup تسهيل عقد اجتماع احتياطي أو اجتماع بأثر رجعي أو اجتماعات أخرى بشكل غير متزامن لفريقك باستخدام إما واجهة قائمة على الدردشة أو نافذة حوار. الميزات الأساسية: 1. إجراء الاستعدادات اليومية 2. تتبع العطلات / الإجازة / الإجازات 3. إجراء استطلاعات واستطلاعات سريعة 4. مراقبة مزاج الفريق.
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...
HeyTaco
heytaco.chat
عزز المشاركة باستخدام أداة بناء الفريق الممتعة والفريدة من نوعها للتعرف على الأقران والمكافآت واستطلاعات الرأي.
Freedom
freedom.to
شركتنا هي شركة صغيرة الحجم (ما يصل إلى 50 موظفًا) يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، ونحن فريق عمل عن بعد يعمل عبر ثلاث قارات. نحن نبني أفضل حل في العالم لإدارة عوامل التشتيت عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تحظر Freedom مواقع الويب والتطبيقات التي تشتت انتباهك، حتى تتمكن من التركي...
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
PosherVA
posherva.com
قم بتسريع مبيعاتك باستخدام قوة المساعد الشخصي بأقل من دولار واحد في اليوم. يمكنك توفير الوقت وتحقيق المزيد من المبيعات باستخدام مساعد افتراضي آلي يعمل على أتمتة مهامك اليومية على Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai هو مساعد بيانات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات وتحليلها وتصورها من قواعد البيانات وملفات CSV وExcel بسهولة من خلال الدردشة باللغة الإنجليزية. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال الدردشة داخل التطبيق وSlack وروبوتات الدردشة وما إلى ذلك. واكتساب رؤى فورية.
Suptask
suptask.com
الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack،...
Troopr Reports
troopr.ai
توفر Troopr Reports للمستخدمين القدرة على مناقشة تقارير Jira والتصرف بناءً عليها بشكل خاص باستخدام قنوات Slack. مع أكثر من 20 نموذجًا للتقارير مصممة مسبقًا، بما في ذلك مخطط Jira المحترق ومخطط السرعة، تسهل Troopr Reports تكوين تقارير Jira وإعدادها داخل Slack. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تقار...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Katch
gokatch.ai
قل وداعًا لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ومشاكل الجدولة Katch هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتني بجدولة اجتماعاتك، مباشرة من بريدك الإلكتروني.
Jell
jell.com
اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.
Actioner
actioner.com
Actioner هو مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للعمل بسلاسة داخل Slack. تم تصميمه كطيار مساعد ديناميكي للأعمال، وهو موجه لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتبسيط إدارة المهام متعددة المنصات. مع مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات المهنية، بدءًا من إدارة...
MyCheckins
mycheckins.io
يساعد MyCheckins الفرق على تقليل الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات. تعتبر الاجتماعات فرصًا للتعاون مع فريقك، والتأكد من توافق الفريق مع الأهداف، واستكشاف أفكار جديدة والقيام بعمل أفضل كفريق واحد. وبدلاً من ذلك، ينتهي الأمر بالكثير من الاجتماعات إلى تخصيص الوقت لمناقشة تحديثات الحالة والتأكد من أن أعضاء...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify عبارة عن منصة تكامل SaaS بسيطة للغاية للفرق الحديثة. منصة واحدة لجميع احتياجات الأتمتة الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - وهو نموك. قم بضبط عمليات التشغيل الآلي وتمرير البيانات بين التطبيقات في دقائق. استخدم منشئ سير العمل المرئي الجديد (iPaaS) - أضف الاتصالات والمرشحات والم...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يتيح لك توصيل تطبيقات وخدمات مختلفة لإنشاء مهام سير عمل تؤدي إلى إجراءات محددة بناءً على سلوك المستخدم أو معايير أخرى. إنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة، مما يسمح لك بأتمتة المهام وتوفير الوقت. باستخدام SureTriggers، يمكنك تبسيط سير العمل وت...
Locoia
locoia.com
توفر Locoia حلول برامج التحليل والأتمتة للشركات الموجهة نحو النمو والتكنولوجيا. بالإضافة إلى لوحات معلومات التحليلات الشاملة التي يمكن دمجها مع مصادر البيانات الخاصة بك، فإننا نقدم منطق أتمتة جاهز للاستخدام تم تكوينه مسبقًا للمبيعات والتسويق والذي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمتك.
Prospr
prospr.work
يعمل Prospr على تحويل إدارة الموظفين باعتباره التطبيق الوحيد الذي يحل محلهم جميعًا لتحقيق نجاح فرق الخطوط الأمامية. يتم تقديم الحلول المنطقية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يحبه الموظفون، فنحن مستقبل العمل. توفر Prospr اتصالات قوية في الوقت الفعلي، والتعلم والتطوير، والجدولة، وإدارة الورديات، وحج...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals هو تطبيق Microsoft Teams يجمع الأفراد معًا في اجتماعات القهوة الافتراضية لزيادة مشاركة الموظفين وبدء حوارات جديدة وتطوير اتصالات أعمق. يجمع هذا التطبيق زملاء العمل معًا بشكل منتظم، من خلال دردشة فيديو وفنجان من القهوة، لعقد لقاء فردي. يقوم CoffeePals بإعداد مباريات بين الفرق المختلفة لتعز...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io هو نظام الهاتف الذي يوحد جميع اتصالاتك في مكان واحد يحبه فريقك بالفعل - Slack! لا حاجة لبرامج إضافية. استخدم رقم هاتفك الخاص أو احصل على رقم جديد في أكثر من 100 دولة.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz عبارة عن منصة للإدارة والأتمتة خارج المكتب (OOO) تمكن الشركات من تصميم وإدارة تجربة OOO التي سيحبها عملاؤها وموظفوها. من خلال أتمتة سير عمل OOO بالكامل من خلال عمليات التكامل القوية، يمكن لـ Snoooz تقليل التأخير في الإعداد، ومعالجة تصعيدات العملاء، وتحسين تجربة العملاء الشاملة مما يؤدي إلى زي...
Rattle
gorattle.com
تجعل Rattle عمليات المبيعات المعقدة سهلة المتابعة. تمتلك فرق الإيرادات عمليات مبيعات مفصلة ومهمة للمتابعة - إنها الصيغة الفائزة لتأمين أعمال جديدة وتقديم تجربة متسقة للعملاء. ولكننا نعلم أنه على الرغم من أن بناء هذه العمليات لم يكن سهلاً، إلا أنه من الأصعب جعل الفرق تتبعها باستمرار. يعالج Rattle هذه...
Conclude
conclude.io
يساعد الختام الشركات على تعزيز التعاون وتبسيط سير العمل. استخدم Conclude Link لتوصيل Slack وMicrosoft Teams للدردشة ثنائية الاتجاه، أو استخدم Conclude Workflows لإدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث والمزيد في Slack. 👉 اختتام الرابط: قم بتوصيل Slack وMicrosoft Teams لتحسين التعاون بين الفرق. بفضل ا...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي مدعم بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة يوميًا من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخد...