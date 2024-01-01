برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية
الروبوت هو تطبيق برمجي مصمم لأتمتة أو تنفيذ المهام للبرامج أو المستخدمين الآخرين. تعمل روبوتات الإنتاجية كوظائف إضافية لأدوات البرامج، مما يعززها بميزات إضافية أو تنظيم أو أتمتة تتجاوز القدرات الأساسية للمنتج. من خلال دمج الروبوت مع منصة برمجية، يتم زيادة فائدة الأداة الحالية بشكل كبير للفريق. في حين أنه يمكن دمج روبوتات الإنتاجية في أنواع مختلفة من البرامج، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في أدوات التعاون الجماعي.
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Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Mem
mem.ai
أسرع طريقة لالتقاط المعلومات وتوصيلها.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
Unito
unito.io
قم بتوصيل الأدوات التي تستخدمها بالفعل من خلال عمليات التكامل العميقة ثنائية الاتجاه وتحسين سير العمل لـ Asana وJira وTrello وGoogle Sheets والمزيد.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Integrately
integrately.com
غير فني؟ دمج تطبيقاتك بنقرة واحدة. كل ما عليك فعله هو تفعيل الأتمتة. أكثر من 10,000 عميل. دعم الدردشة الحية. 18x-33x أقل تكلفة. ابدأ مجانًا.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
ركز على إكمال المهام الخاصة بك بينما يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ BeforeSunset بالتخطيط للجدول الزمني المثالي لك. التخطيط اليومي لم يكن أسهل من أي وقت مضى.
Glasp
glasp.co
Glasp عبارة عن أداة تمييز على شبكة الإنترنت الاجتماعية حيث يمكن للأشخاص تسليط الضوء على الاقتباسات والأفكار وتنظيمها من الويب، والوصول إلى تعلم الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander هو قاعدة معارف الوصول الفوري الخاصة بك للاتصالات الصادرة. شارك النصوص والصور من قاعدة المعرفة الخاصة بك في أي مكان يمكنك الكتابة فيه.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot يجلب لك راحة البال! - حافظ على مزامنة فريقك. ابحث عن الانسجام في يومك حيث يتم تشغيل المواقف والاجتماعات والاستعراضات الاستعادية والاستطلاعات على الطيار الآلي. - إنجاز المزيد. استمتع بحرية فريق الإدارة الذاتية حيث توفر مسارات العمل المبسطة وقتًا ثمينًا. - مساعدة فناني الأداء، أداء. قم ببناء ...
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
Workast
workast.com
Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.
DailyBot
dailybot.com
رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
Polly
polly.ai
قم بإشراك فريقك وتمكينه ومواءمته أينما يتم العمل. تمكين التعاون مع استطلاعات الرأي والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وصناديق الاقتراحات وبناء الفريق والمزيد!
APILayer
apilayer.com
سوق API خالي من المتاعب عزز قدرات تطبيقك دون القلق بشأن قابلية التوسع والاستقرار.
Instabot
instabot.io
احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.
Teamline
teamline.app
أداة إدارة المشاريع البسيطة لـ Slack. حوّل المحادثات إلى إجراءات بنقرة زر واحدة - قم بإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها في Slack.
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمية تستخدم ...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Tability
tability.app
احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...
HeyTaco
heytaco.chat
عزز المشاركة باستخدام أداة بناء الفريق الممتعة والفريدة من نوعها للتعرف على الأقران والمكافآت واستطلاعات الرأي.
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والصعب...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack،...
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Katch
gokatch.ai
قل وداعًا لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ومشاكل الجدولة Katch هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتني بجدولة اجتماعاتك، مباشرة من بريدك الإلكتروني.
Jell
jell.com
اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.
Actioner
actioner.com
Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
posherva.com
Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
Locoia
locoia.com
Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
prospr.work
Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
freedom.to
Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
Rattle
gorattle.com
Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
يساعد الختام الشركات على تعزيز التعاون وتبسيط سير العمل. استخدم Conclude Link لتوصيل Slack وMicrosoft Teams للدردشة ثنائية الاتجاه، أو استخدم Conclude Workflows لإدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث والمزيد في Slack. 👉 اختتام الرابط: قم بتوصيل Slack وMicrosoft Teams لتحسين التعاون بين الفرق. بفضل ا...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي مدعم بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة يوميًا من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخد...
Troopr Reports
troopr.ai
توفر Troopr Reports للمستخدمين القدرة على مناقشة تقارير Jira والتصرف بناءً عليها بشكل خاص باستخدام قنوات Slack. مع أكثر من 20 نموذجًا للتقارير مصممة مسبقًا، بما في ذلك مخطط Jira المحترق ومخطط السرعة، تسهل Troopr Reports تكوين تقارير Jira وإعدادها داخل Slack. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تقار...
Spinach.io
spinach.io
تساعد Spinach.io فرق التطوير على بناء عادات اجتماعات صحية، بدءًا من وقوفهم اليومي. - الإعداد غير المتزامن للوضع الاحتياطي - تقديم تحديثات أكثر وضوحًا - تحسين المستمعين - إرسال الملاحظات التلقائية إلى Slack - استعادة الوقت كل يوم!