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برامج الروبوتات الإنتاجية - التطبيقات الأكثر شعبية

الروبوت هو تطبيق برمجي مصمم لأتمتة أو تنفيذ المهام للبرامج أو المستخدمين الآخرين. تعمل روبوتات الإنتاجية كوظائف إضافية لأدوات البرامج، مما يعززها بميزات إضافية أو تنظيم أو أتمتة تتجاوز القدرات الأساسية للمنتج. من خلال دمج الروبوت مع منصة برمجية، يتم زيادة فائدة الأداة الحالية بشكل كبير للفريق. في حين أنه يمكن دمج روبوتات الإنتاجية في أنواع مختلفة من البرامج، إلا أنها تستخدم بشكل شائع في أدوات التعاون الجماعي.

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Trello

Trello

trello.com

Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية

Any.do

Any.do

any.do

انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.

Cloze

Cloze

cloze.com

تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.

Mem

Mem

mem.ai

أسرع طريقة لالتقاط المعلومات وتوصيلها.

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.

Unito

Unito

unito.io

قم بتوصيل الأدوات التي تستخدمها بالفعل من خلال عمليات التكامل العميقة ثنائية الاتجاه وتحسين سير العمل لـ Asana وJira وTrello وGoogle Sheets والمزيد.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .

Range

Range

range.co

وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.

Integrately

Integrately

integrately.com

غير فني؟ دمج تطبيقاتك بنقرة واحدة. كل ما عليك فعله هو تفعيل الأتمتة. أكثر من 10,000 عميل. دعم الدردشة الحية. 18x-33x أقل تكلفة. ابدأ مجانًا.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

ركز على إكمال المهام الخاصة بك بينما يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ BeforeSunset بالتخطيط للجدول الزمني المثالي لك. التخطيط اليومي لم يكن أسهل من أي وقت مضى.

Glasp

Glasp

glasp.co

Glasp عبارة عن أداة تمييز على شبكة الإنترنت الاجتماعية حيث يمكن للأشخاص تسليط الضوء على الاقتباسات والأفكار وتنظيمها من الويب، والوصول إلى تعلم الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.

TextExpander

TextExpander

textexpander.com

TextExpander هو قاعدة معارف الوصول الفوري الخاصة بك للاتصالات الصادرة. شارك النصوص والصور من قاعدة المعرفة الخاصة بك في أي مكان يمكنك الكتابة فيه.

Geekbot

Geekbot

geekbot.com

Geekbot يجلب لك راحة البال! - حافظ على مزامنة فريقك. ابحث عن الانسجام في يومك حيث يتم تشغيل المواقف والاجتماعات والاستعراضات الاستعادية والاستطلاعات على الطيار الآلي. - إنجاز المزيد. استمتع بحرية فريق الإدارة الذاتية حيث توفر مسارات العمل المبسطة وقتًا ثمينًا. - مساعدة فناني الأداء، أداء. قم ببناء ...

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.

Momentum

Momentum

momentum.io

أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.

Workast

Workast

workast.com

Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.

Troops

Troops

troops.ai

لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.

Seismic

Seismic

seismic.com

تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.

Polly

Polly

polly.ai

قم بإشراك فريقك وتمكينه ومواءمته أينما يتم العمل. تمكين التعاون مع استطلاعات الرأي والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وصناديق الاقتراحات وبناء الفريق والمزيد!

APILayer

APILayer

apilayer.com

سوق API خالي من المتاعب عزز قدرات تطبيقك دون القلق بشأن قابلية التوسع والاستقرار.

Instabot

Instabot

instabot.io

احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.

Teamline

Teamline

teamline.app

أداة إدارة المشاريع البسيطة لـ Slack. حوّل المحادثات إلى إجراءات بنقرة زر واحدة - قم بإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها في Slack.

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمية تستخدم ...

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...

Tability

Tability

tability.app

احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

عزز المشاركة باستخدام أداة بناء الفريق الممتعة والفريدة من نوعها للتعرف على الأقران والمكافآت واستطلاعات الرأي.

Magical

Magical

getmagical.com

Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والصعب...

SupBot

SupBot

supbot.com

Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.

Suptask

Suptask

suptask.com

الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack،...

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.

Katch

Katch

gokatch.ai

قل وداعًا لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ومشاكل الجدولة Katch هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتني بجدولة اجتماعاتك، مباشرة من بريدك الإلكتروني.

Jell

Jell

jell.com

اجتماعات الوقوف اليومية لتوحيد الفرق. إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية (OKRs). يتكامل مع Slack وMS Teams وJira وGithub وTrello والمزيد. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا.

Actioner

Actioner

actioner.com

Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...

PosherVA

PosherVA

posherva.com

Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.

Quills AI

Quills AI

quills.ai

Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.

MyCheckins

MyCheckins

mycheckins.io

MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...

Konnectify

Konnectify

konnectify.co

Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...

SureTriggers

SureTriggers

suretriggers.com

SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...

Locoia

Locoia

locoia.com

Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...

Prospr

Prospr

prospr.work

Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...

CoffeePals

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...

Freedom

Freedom

freedom.to

Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...

Yodel.io

Yodel.io

yodel.io

Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.

Snoooz AI

Snoooz AI

snoooz.ai

Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...

Rattle

Rattle

gorattle.com

Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...

Conclude

Conclude

conclude.io

يساعد الختام الشركات على تعزيز التعاون وتبسيط سير العمل. استخدم Conclude Link لتوصيل Slack وMicrosoft Teams للدردشة ثنائية الاتجاه، أو استخدم Conclude Workflows لإدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث والمزيد في Slack. 👉 اختتام الرابط: قم بتوصيل Slack وMicrosoft Teams لتحسين التعاون بين الفرق. بفضل ا...

FlyMSG

FlyMSG

vengreso.com

FlyMSG هو تطبيق إنتاجي مدعم بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة يوميًا من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخد...

Troopr Reports

Troopr Reports

troopr.ai

توفر Troopr Reports للمستخدمين القدرة على مناقشة تقارير Jira والتصرف بناءً عليها بشكل خاص باستخدام قنوات Slack. مع أكثر من 20 نموذجًا للتقارير مصممة مسبقًا، بما في ذلك مخطط Jira المحترق ومخطط السرعة، تسهل Troopr Reports تكوين تقارير Jira وإعدادها داخل Slack. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تقار...

Spinach.io

Spinach.io

spinach.io

تساعد Spinach.io فرق التطوير على بناء عادات اجتماعات صحية، بدءًا من وقوفهم اليومي. - الإعداد غير المتزامن للوضع الاحتياطي - تقديم تحديثات أكثر وضوحًا - تحسين المستمعين - إرسال الملاحظات التلقائية إلى Slack - استعادة الوقت كل يوم!

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