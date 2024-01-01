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أنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
تعمل أنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM) على مركزية وإدارة معلومات المنتج الخاصة بشركة التجارة الإلكترونية، مما يضمن عرضًا واحدًا ودقيقًا لبيانات المنتج. تساعد هذه الأدوات في الحفاظ على بيانات منتج متسقة وعالية الجودة. يستخدم مديرو المنتجات وفرق البيانات أنظمة PIM لجمع البيانات من مصادر مختلفة ومعالجة مشكلات البيانات، بينما تستخدمها فرق التسويق لتوزيع بيانات المنتج عبر جميع القنوات المطلوبة. إدارة تجربة المنتج (PXM) هي شكل متقدم من PIM الذي يعزز تجربة المشتري من خلال الاستفادة من بيانات المنتج والأصول الرقمية. على الرغم من أن PXM يتضمن عادةً ميزات لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، إلا أن حلول PIM تتكامل أيضًا مع أدوات DAM لتحسين بيانات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل برنامج PIM مع منصات التجارة الإلكترونية لتوفير بيانات المنتج للمتاجر عبر الإنترنت ومع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو برنامج إدارة بيانات المنتج (PDM) لالتقاط المواصفات الفنية للمنتج.
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Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفض...
Apimio
apimio.com
APIMIO هي أداة لإدارة معلومات المنتج (PIM) تمكن الشركات المصنعة من تبسيط خلاصات بيانات المنتج لبائعي التجزئة. لا داعي للاحتفاظ بجداول البيانات أو ملفات PDF أو ملفات Word، فباستخدام APIMIO يمكنك جمع المعلومات وتحميلها في مستودع مركزي ومزامنتها عبر شركاء البيع بالتجزئة لديك بنقرة زر واحدة. تساعد APIMI...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce عبارة عن منصة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد تجار الجملة والموزعين والمصنعين في مجال B2B على رقمنة مبيعاتهم الشاملة؛ بدءًا من تسجيل عملاء محتملين جدد وحتى تلقي الطلبات والمدفوعات والمزيد! يمكن للمستخدمين تلقي الطلبات في المعارض التجارية أو عبر الإنترنت أو في الميدان؛ ابحث عن فرص زياد...
Surefront
surefront.com
Surefront عبارة عن منصة 3 في 1 لإدارة دورة حياة المنتج (PLM) وإدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة علاقات العملاء بالجملة (CRM) تعمل على تبسيط عملية تطوير المنتج والترويج لتجار التجزئة والموردين. يحل Surefront محل الأدوات القديمة مثل رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات. إنه يحرر فرق تطوير المنتجات ...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM هي أول منصة SaaS PIM معتمدة من MACH. يعد هذا الحل مرنًا للغاية لأنه يسمح بالاتصال ومشاركة معلومات منتجك مع البرامج أو الأسواق أو الأنظمة الأساسية الأخرى. لدى Bluestone PIM مكاتب في النرويج وتايلاند وبولندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية. باستخدام Bluestone PIM، يمكنك: - إن...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks هو حل شامل لإدارة معلومات المنتج (PIM) يساعد مركزيًا في إدارة جميع معلومات وبيانات منتجك. إلى جانب إدارة بيانات المنتج، يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت إدارة الأصول الرقمية بسهولة، ودمج بيانات المنتج الدقيقة بسلاسة إلى قنوات متعددة، وتحسين محتوى المنتج المتوافق مع معايير ...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
Jasper PIM
jasperpim.com
نظام إدارة معلومات المنتج، أو PIM، هو برنامج كخدمة (SaaS) يعمل كمستودع أساسي لجميع معلومات المنتج، مما يوفر أداة واحدة لمركزة بيانات المنتج وتسويقها ومزامنتها في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذه البيانات لتغذية مواقع التجارة الإلكترونية، وطباعة الكتالوجات، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والشر...
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo هي شركة تجربة المنتج (PX) والرائدة عالميًا في إدارة معلومات المنتج (PIM)؛ خلق عالم حيث كل تفاعل مع المنتج هو تجربة توجه المستهلكين والمهنيين إلى أفضل عملية شراء، في أي وقت وفي أي مكان. يعمل Akeneo على تمكين قادة الأعمال من خلال البرامج والتعليم ومجتمع مشارك يركز جميعه على ممارسة إدارة تجربة ا...
Plytix
plytix.com
يعد Plytix PIM برنامجًا رائدًا لإدارة معلومات المنتج للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام ونقطة السعر المنخفضة ونهج القفازات البيضاء في الإعداد ودعم العملاء. تساعد Plytix PIM الشركات على تبسيط عمليات إدارة معلومات المنتج الخاصة بها من خلال توفير مصدر مركزي للحق...
Amber Engine
amberengine.com
تم تصميم برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM) من الجيل التالي من Amber Engine لجعل تنظيم بيانات المنتج وتحسينها ومشاركتها - بما في ذلك صور المنتج ومقاطع الفيديو - أمرًا بسيطًا قدر الإمكان. استخدم ميزات مثل التحرير المجمع ونقاط جودة البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة البيانات إلى جزء صغير مما تتطلب...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force هي المنصة الرائدة لإدارة إنتاج المحتوى لإنتاج محتوى التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. نحن نمكّن أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة والاستوديوهات التجارية من تقديم تجارة إلكترونية وصور تحريرية وفيديو ونسخ عالية الجودة ومتسقة بكميات كبيرة. توفر منصة SaaS الخاصة بنا مصدرًا واحدًا للحق...
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® هي الشركة الرائدة في تنسيق محتوى المنتج، حيث تمكن أكثر من 14000 شركة في أكثر من 60 دولة من تبسيط إنشاء وتوزيع محتوى مؤثر دقيق ومتسق وذو صلة في كل مكان تحدث فيه التجارة. من خلال منصتها التكنولوجية وخدماتها المتخصصة، تعمل 1WorldSync على حل تحديات محتوى المنتج التي تؤثر على الإيرادات والتي ...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer عبارة عن منصة PIM (إدارة معلومات المنتج) رائدة عالميًا تساعد الشركات على أتمتة عمليات B2B المعقدة وربط منتجاتها بأي منصة أو أداة مبيعات مؤسسية داخل المؤسسة أو خارجها عبر سلسلة التوريد بأكملها. من خلال الإعداد الفردي المصمم خصيصًا لشركتك إلى جانب الإعداد الأسرع في الصناعة (متوسط 6 أسابي...
Contentserv
contentserv.com
من خلال سحابة تجربة المنتج، تهدف Contentserv إلى إنشاء حل سحابي شامل يمكّن الشركات من تقديم تجربة شراء سلسة ومخصصة للقنوات ومخصصة للغاية. ومن خلال أتمتة محتوى المنتج ودمجه في موقع مركزي واحد، فإنه يهدف إلى تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على البيانات ومشاركة المعلومات ذات الصلة والهادفة...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot هو حل متعدد القنوات قائم على السحابة ومبتكر للمحلات التجارية والوكالات والعلامات التجارية عبر الإنترنت. يتم وضع المنتجات تلقائيًا على آلاف المنصات عبر الإنترنت على مستوى العالم. تضمن الإمكانيات المتنوعة للتحليل والتحسين الحصول على أفضل جودة لبيانات المنتج. وهذا بدوره يزيد من حجم مبيعاتك...
Image Relay
imagerelay.com
ترحيل الصورة. جميع الأصول الرقمية الخاصة بك. جميع معلومات المنتج الخاص بك. كل ذلك في مكان واحد. تعرف على تسليم التسويق: أول حل تسويقي متكامل تمامًا في العالم. وأخيرًا، جميع أصولك الرقمية ومعلومات المنتج في مكان واحد من أجل الإنشاء والتسليم السريع والسلس. لا مزيد من الفوضى. فقط قصصك ومنتجاتك والنمو ا...
Crystallize
crystallize.com
تجارة بدون رأس فائقة السرعة للعلامات التجارية والوكالات المهووسة بالمنتجات. صمم تجارب منتجات فريدة لا تُنسى وقم ببيع منتجاتك على أي قناة، وعلى أي نطاق، وبأي طريقة تحلم بها.
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت، وتوسيع النطاق بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم...