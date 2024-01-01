أنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل أنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM) على مركزية وإدارة معلومات المنتج الخاصة بشركة التجارة الإلكترونية، مما يضمن عرضًا واحدًا ودقيقًا لبيانات المنتج. تساعد هذه الأدوات في الحفاظ على بيانات منتج متسقة وعالية الجودة. يستخدم مديرو المنتجات وفرق البيانات أنظمة PIM لجمع البيانات من مصادر مختلفة ومعالجة مشكلات البيانات، بينما تستخدمها فرق التسويق لتوزيع بيانات المنتج عبر جميع القنوات المطلوبة. إدارة تجربة المنتج (PXM) هي شكل متقدم من PIM الذي يعزز تجربة المشتري من خلال الاستفادة من بيانات المنتج والأصول الرقمية. على الرغم من أن PXM يتضمن عادةً ميزات لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، إلا أن حلول PIM تتكامل أيضًا مع أدوات DAM لتحسين بيانات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل برنامج PIM مع منصات التجارة الإلكترونية لتوفير بيانات المنتج للمتاجر عبر الإنترنت ومع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو برنامج إدارة بيانات المنتج (PDM) لالتقاط المواصفات الفنية للمنتج.