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برامج تحليل المنتجات - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
يعمل برنامج تحليل المنتج على تمكين الشركات من الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم من خلال مراقبة وتحليل تفاعلاتهم مع المنتج. الهدف الأساسي هو فهم سلوك العملاء وتفاعلهم مع المنتج من خلال فحص الزيارات والتفاعلات الرقمية والأحداث. وباستخدام هذه الأفكار، يمكن للشركات تحسين منتجاتها وتعزيز المشاركة وتقليل تقلبات العملاء. من خلال لوحات المعلومات والتقارير، تحدد أدوات تحليل المنتج الجوانب الفعالة وغير الفعالة للمنتج، مما يساعد الفرق في تحسين تجربة المستخدم الشاملة.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى ...
Pendo
pendo.io
يساعدك Pendo على تقديم تجارب برمجية أفضل للمستخدمين والموظفين الأكثر سعادة وإنتاجية. يساعد Pendo فرق المنتجات على طرح أسئلة مثل: ما هي الميزات التي يتفاعل معها العملاء أو الموظفون؟ أيهما يتجاهلون؟ ما هي أجزاء المنتج التي تثير البهجة أو الإحباط؟ ومن خلال هذه الرؤى نفسها، يمكنك بسهولة إعداد أدلة داخل ...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدم...
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Lucky Orange
luckyorange.com
يمكن أن يساعدك Lucky Orange في فهم سبب حصول موقعك على الويب على حركة مرور لا تتحول إلى مبيعات أو عملاء محتملين. لقد حظيت أدوات تحسين معدل التحويل الخاصة بنا بثقة أكثر من 450.000 موقع ويب حول العالم للحصول على نظرة ثاقبة لما يفعله الأشخاص على مواقعهم على الويب. قم بزيادة مبيعاتك ومعرفة المزيد عن زوار...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
Stormly
stormly.com
يشبه Stormly وجود فريق منتج كامل في متناول يدك، مدعوم بالذكاء الاصطناعي وGPT-4. لا مزيد من قضاء ساعات في محاولة معرفة الأسئلة التي يجب طرحها. سوف تقترح تقنيتنا مجالات التركيز وتنشئ لوحات معلومات مخصصة بناءً على أسئلتك. الآن، لن تحصل على رؤى قوية حول سلوك المستخدمين فحسب، بل ستحصل أيضًا على نصائح مخص...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
flowpoint.ai
flowpoint.ai
في العصر الرقمي، يعد فهم سلوك المستخدم على مواقع الويب أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تجارب المستخدم وزيادة معدلات التحويل. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه Flowpoint.ai، لإحداث ثورة في الطريقة التي تحلل بها الشركات حركة المرور على موقع الويب. من خلال تحليلاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Flowpoint.ai ن...
Contentsquare
contentsquare.com
ينتقل Contentsquare إلى ما هو أبعد من التحليلات التقليدية لتمكين فهم غير مسبوق لتجربة العملاء التي تحول عملك. باستخدام التكنولوجيا البديهية التي تكشف سلوك أي مستخدم ونواياه وموقفه، فإننا نمكن الشركات من تقديم المزيد من التجارب الإنسانية بسرعة، مع ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول. وينتج عن ذلك نمو أسرع ...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق ل...
Heap
heap.io
Heap هي منصة الرؤى الرقمية الوحيدة التي تمنحك فهمًا كاملاً للرحلات الرقمية لعملائك، حتى تتمكن بسرعة من تحسين التحويل والاحتفاظ وإسعاد العملاء. - تحسين تجربة العملاء: حدد بالضبط الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون صعوبات وقم بإجراء تحسينات سريعة على تجربة العملاء، مما يضمن تجربة مستخدم بديهية وممتعة. ...
Woopra
woopra.com
Woopra هو أحد حلول تحليلات رحلة العملاء الذي يعيد تعريف كيفية فهم الشركات لعملائها وتحليلها وإشراكهم والاحتفاظ بهم. تم تصميم النظام الأساسي لدعم التحسين والنمو طوال دورة حياة العميل بأكملها. الاستفادة من البيانات على المستوى الفردي لتجميع تقارير التحليلات للحصول على رؤى دورة الحياة الكاملة التي تسد ...
Flywheel
getflywheel.com
تساعد Flywheel المبدعين على إنجاز أفضل أعمالهم من خلال سلسلة من المنتجات والموارد المصممة جيدًا، بما في ذلك منتجها الذي يحمل الاسم نفسه، ومنصة استضافة Wordpress المبهجة، وتطبيق Local by Flywheel، وهو تطبيق تطوير محلي خالٍ من المتاعب. تركز الشركة على صياغة أدوات أنيقة وبسيطة تسمح للمستخدمين ببناء وإط...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • معرفة ما يحدث بين نقرات الزوار من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجم...
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتص...
Whatfix
whatfix.com
Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
June
june.so
June عبارة عن أداة لتحليل المنتجات لـ B2B SaaS، وهي سهلة الإعداد وسهلة الفهم. وهذا ممكن بفضل التقارير الجاهزة حول مقاييسك الرئيسية. لن تضطر إلى إنشاء لوحات معلومات من الصفر بعد الآن! تم تصميم شهر يونيو خصيصًا لـ B2B SaaS سريع الحركة. جميع المقاييس الرئيسية متاحة أيضًا على مستوى الشركة. قم بتشغيل الا...
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الأحداث الخاصة بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفا...
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هي أداة تحليلية صديقة للخصوصية بدون تعليمات برمجية للمسوقين وفرق المنتجات والوكالات. يحتوي على تحليلات موقع الويب، وتحليلات المنتج، ومسارات التحويل، والرحلات، والإسناد، ونظام إدارة علاقات العملاء المصغر الذي يسمى مركز الاتصالات لعرض الرحلة الفردية لكل مستخدم. يساعد Usermaven الفرق على اتخا...
Snowplow
snowplow.io
تعمل Snowplow BDP (منصة البيانات السلوكية) على إنشاء بيانات سلوكية عالية الجودة وتحكمها ونمذجةها، وتكون جاهزة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتحليلات المتقدمة. عند دمجها مع أدوات أخرى من مجموعة البيانات الحديثة، يمكن لـ Snowplow تشغيل مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المتقدمة، مم...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة التجربة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبح...
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها وا...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...
APTANIA
aptania.com
توفر منصة بيانات العملاء (CDP) الخاصة بنا نهجًا مركزيًا لإدارة بياناتك من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. مدعومًا بنموذج بيانات يسمح بتخزين بيانات الأعمال الأساسية مرة واحدة فقط، مما يمنع الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة عبر العديد من الأنظمة أو المنتجات المختلفة. نقوم بتخزين بيانات إدارة علاقات الع...
Toonimo
toonimo.com
تجربة المستخدم أصبحت سهلة للجميع. Toonimo هي منصة اعتماد رقمية رائدة للمؤسسات التي تعمل على تبسيط الجهود المبذولة لتدريب الموظفين الداخليين ومبادرات تأهيل العملاء. بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في المساعدة في تعزيز اعتماد المستخدم لحلول البرامج الجديدة أو المستخدمة حاليًا، ولكن لا ترغب في إجبار الموظفي...
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. باستخدام Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتش...
Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Sprig
sprig.com
Sprig عبارة عن منصة لرؤى المستخدم تعمل على تمكين فرق المنتج من إنشاء منتجات استثنائية برؤى مستخدم غنية وسريعة. تعمل فرق منتجات الجيل التالي مثل Dropbox وNotion وLoom على تحسين تجربة منتجاتها باستخدام مجموعة أدوات الرؤى من Sprig: 1. الاستطلاعات: استمع وتعلم من المستخدمين المستهدفين مباشرة داخل منتجك....
Gainsight PX
aptrinsic.com
تحليلات المستخدم الأكثر تركيزًا على العملاء ومنصة مشاركة المنتج. يمكّنك Gainsight PX من الفهم العميق لما يفعله المستخدمون في منتجك، وجمع التعليقات، وإنشاء تفاعلات داخل التطبيق مثل الإرشادات التفصيلية والأدلة لتحفيز عملية الإعداد والاعتماد.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO هي الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تعليقات العملاء ومحادثاتهم. توفر منصة 360 Feedback Analytics المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 40 عملية تكامل وتكشف في الوقت الفعلي عن المشاعر والموضوعات والبيانات التي تهم فرق تجربة العملاء والتسويق ودعم العملاء.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX ...
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
Indicative
indicative.com
Indicative هي منصة رائدة لتحليلات المنتجات توفر لفرق المنتج والنمو رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين مشاركة العملاء وزيادة التحويل وتحسين الاحتفاظ بهم.
SessionStack
sessionstack.com
ما هو سيشن ستاك؟ SessionStack عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنية تسجيل الجلسات الأفضل في فئتها والتي تسمح لشركات التجارة الإلكترونية بتحديد الأماكن التي يتعثر فيها العملاء ويتوقفون عن العمل، وفرص التحويل التي يتم تفويتها. تعمل الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة ا...
Narrative BI
narrative.bi
تحويل بياناتك إلى روايات ذات معنى. احصل على رؤى قيمة من بياناتك التسويقية والإعلانية تلقائيًا. ربط كافة مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. الترميز صفر.