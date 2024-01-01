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برامج تحليل المنتجات - التطبيقات الأكثر شعبية - البوسنة والهرسك
يعمل برنامج تحليل المنتج على تمكين الشركات من الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم من خلال مراقبة وتحليل تفاعلاتهم مع المنتج. الهدف الأساسي هو فهم سلوك العملاء وتفاعلهم مع المنتج من خلال فحص الزيارات والتفاعلات الرقمية والأحداث. وباستخدام هذه الأفكار، يمكن للشركات تحسين منتجاتها وتعزيز المشاركة وتقليل تقلبات العملاء. من خلال لوحات المعلومات والتقارير، تحدد أدوات تحليل المنتج الجوانب الفعالة وغير الفعالة للمنتج، مما يساعد الفرق في تحسين تجربة المستخدم الشاملة.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
flowpoint.ai
flowpoint.ai
التحليلات صعبة. نحن نجعل الأمر سهلا. استفد من الذكاء الاصطناعي لتحسين التحويلات، وتحديد أولويات الحلول المؤثرة، وتعزيز عائد الاستثمار من خلال القرارات المستندة إلى البيانات. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لإطلاق العنان لإمكانات موقع الويب الخاص بك.
Stormly
stormly.com
حوّل بياناتك إلى رؤى بنقرة واحدة 🤯. أنشئ لوحة المعلومات الخاصة بك واكتشف الأنماط في بيانات منتجك على الفور.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Woopra
woopra.com
قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
June
june.so
يونيو عبارة عن تحليلات منتج خفيفة الوزن لـ B2B SaaS. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مصممة خصيصًا في ثوانٍ، وليس ساعات.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Keen
keen.io
Keen عبارة عن منصة بث أحداث مُدارة بالكامل ومبنية على Apache Kafka. ابدأ البث خلال دقائق مع 30 يومًا مجانًا.
Usermaven
usermaven.com
تم إجراء تحليلات موقع الويب والمنتجات بشكل صحيح - أخيرًا! يلتقط تتبع Spotless™ من Usermaven جميع الأحداث تلقائيًا، مما يزيل الاعتماد على المطورين ويجعله أداة التحليل الأسهل للمسوقين وأفراد المنتج.
Snowplow
snowplow.io
يمنح Snowplow الفرق مرونة كاملة وتحكمًا في كيفية جمع البيانات السلوكية وتنظيمها ومعالجتها وتصميمها وتخزينها.
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها وا...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...
Toonimo
toonimo.com
تجربة المستخدم أصبحت سهلة للجميع. Toonimo هي منصة اعتماد رقمية رائدة للمؤسسات التي تعمل على تبسيط الجهود المبذولة لتدريب الموظفين الداخليين ومبادرات تأهيل العملاء. بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في المساعدة في تعزيز اعتماد المستخدم لحلول البرامج الجديدة أو المستخدمة حاليًا، ولكن لا ترغب في إجبار الموظفي...
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. مع Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. ا...
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...
Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Sprig
sprig.com
Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.
Gainsight PX
aptrinsic.com
تحليلات المستخدم الأكثر تركيزًا على العملاء ومنصة مشاركة المنتج. يمكّنك Gainsight PX من الفهم العميق لما يفعله المستخدمون في منتجك، وجمع التعليقات، وإنشاء تفاعلات داخل التطبيق مثل الإرشادات التفصيلية والأدلة لتحفيز عملية الإعداد والاعتماد.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO هي الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تعليقات العملاء ومحادثاتهم. توفر منصة 360 Feedback Analytics المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 40 عملية تكامل وتكشف في الوقت الفعلي عن المشاعر والموضوعات والبيانات التي تهم فرق تجربة العملاء والتسويق ودعم العملاء.
APTANIA
aptania.com
توفر منصة بيانات العملاء (CDP) الخاصة بنا نهجًا مركزيًا لإدارة بياناتك من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية. مدعومًا بنموذج بيانات يسمح بتخزين بيانات الأعمال الأساسية مرة واحدة فقط، مما يمنع الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة عبر العديد من الأنظمة أو المنتجات المختلفة. نقوم بتخزين بيانات إدارة علاقات الع...
cux.io
cux.io
نحن نترجم تجارب زوار موقعك إلى أرقام، ونتعرف على أنماط سلوكهم طوال رحلة العميل ونقدم رؤى فورية قابلة للتنفيذ. لا مزيد من البيانات غير المرغوب فيها
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
Indicative
indicative.com
Indicative هي منصة رائدة لتحليلات المنتجات توفر لفرق المنتج والنمو رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين مشاركة العملاء وزيادة التحويل وتحسين الاحتفاظ بهم.
SessionStack
sessionstack.com
ما هو سيشن ستاك؟ SessionStack عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنية تسجيل الجلسات الأفضل في فئتها والتي تسمح لشركات التجارة الإلكترونية بتحديد الأماكن التي يتعثر فيها العملاء ويتوقفون عن العمل، وفرص التحويل التي يتم تفويتها. تعمل الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة ا...
Narrative BI
narrative.bi
تحويل بياناتك إلى روايات ذات معنى. احصل على رؤى قيمة من بياناتك التسويقية والإعلانية تلقائيًا. ربط كافة مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. الترميز صفر.