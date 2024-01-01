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برامج الطباعة حسب الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - جبل طارق
يمكّن برنامج الطباعة حسب الطلب (POD) شركات التجارة الإلكترونية من تقديم منتجات مخصصة، مثل القمصان والأكواب وحقائب اليد، التي يتم إنتاجها تلقائيًا عند الشراء. يلغي هذا النظام الحاجة إلى الحد الأدنى من كميات الطلب، مما يسمح للشركات بتحمل التكاليف فقط بعد قيام العميل بالشراء، مما يجعله مناسبًا تمامًا لشركات B2B. يتم تصنيع كل منتج وتلبيته وشحنه بواسطة المزود، مما يؤدي إلى تبسيط العملية وتوفير الوقت والمال للبائع. يتكامل برنامج POD بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إنشاء سوق أمامي للبائعين لإدارة طلبات العملاء. في حين أن حلول POD تشترك في أوجه التشابه مع برامج الشحن السريع وتنفيذ الطباعة، إلا أنها تتميز بقدرتها على إنتاج وتلبية المنتجات المخصصة تلقائيًا على نطاق واسع.
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Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخ...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99de...
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت و...
CafePress
cafepress.com
احتفل بالهوية والعواطف الفريدة لكل شخص من خلال القمصان والملصقات والملصقات وأكواب القهوة المخصصة والمزيد. الجميع موضع ترحيب.
Gelato
gelato.com
Gelato هي أكبر منصة في العالم للإنتاج المحلي للسلع المخصصة حسب الطلب نيابة عن بائعي التجارة الإلكترونية العالميين. مهمتنا هي تمكين اقتصاد المبدعين سريع النمو من خلال الإنتاج المحلي والتسليم بين عشية وضحاها لأي عنصر مخصص لأي مستهلك على هذا الكوكب. تعمل منصة Gelato على تمكين رواد الأعمال والمبدعين في ...
Moo
moo.com
MOO هي شركة طباعة عبر الإنترنت حائزة على جوائز ولديها شغف بالتصميم الرائع والفرق الذي يمكن أن تحدثه لعملائها والعالم. تهدف MOO، التي تم إطلاقها في عام 2006، إلى إحداث تغيير جذري في صناعة الطباعة العالمية التي تبلغ قيمتها 640 مليار دولار من خلال الجمع بين قيم التصميم الاحترافي وإمكانية الوصول إلى شبك...
ShineOn
shineon.com
تسوق مجوهرات فريدة مصنوعة حسب الطلب، مصنوعة من الفضة الإسترليني باستخدام طرق المجوهرات التقليدية. بيع منتجات سريعة الانتشار وعالية الهامش ومخصصة مع إمكانات ربح غير محدودة.
TPOP
tpop.com
التجارة الإلكترونية المسؤولة بيئيًا للمنتجات المخصصة. افتح متجر TPOP الخاص بك، إنه مجاني. التكامل بين Shopify وEtsy وWooCommerce.
Printway
printway.io
موقع PRINTWAY الإلكتروني: https://www.printway.io كونها واحدة من منصات الطباعة الرائدة عند الطلب في صناعة التجارة الإلكترونية، تقدم Printway بكل فخر خدمة الطباعة عند الطلب عالميًا مع أكثر من 500 منتج وأكثر من 1000+ SKU في جميع أنحاء العالم . بفضل قوتنا وميزتنا الرئيسية في خبرة التصنيع، تقوم شركة Pri...
CustomCat
customcat.com
قم بإنشاء وبيع منتجات مخصصة، وقم ببناء علامتك التجارية، واكسب خطوطك مع CustomCat!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com هي واجهة برمجة تطبيقات الطباعة الرائدة لموفري Web2Print ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات والناشرين والعلامات التجارية العالمية والشركات الأخرى حول العالم. تقع مكاتب Cloudprinter.com في هولندا والدنمارك وأوكرانيا. يواصل موقع Cloudprinter.com توسيع شبكته العالمية التي تتكون بالفعل...
Printcart
printcart.com
تتضمن Printcart وحدات ستساعدك على الترويج لأعمال الطباعة الخاصة بك وبيع خدمات التصميم والطباعة عبر الإنترنت.
Brandly
brandly.com
حل طباعة بطاقات العمل عبر الإنترنت الذي يوفر بوابة مجانية للعلامة التجارية لإدارة بطاقات العمل وتحريرها وطلبها لعدة موظفين، مع سير عمل مبسط وشحن مجاني لكل طلب.
Dastomize
dastomize.com
Dastomize عبارة عن منصة سحابية موثوقة للتخصيص التفاعلي وإدارة تسريع النمو (PGAM) لـ WooCommerce وShopify ومنصات التجارة الإلكترونية المخصصة الأخرى، مع التركيز على مساعدة شركات التجارة الإلكترونية والطباعة عند الطلب في إدارة سير عمل المنتجات وأتمتة التسويق، أوامر المبيعات، والتخصيص على نطاق واسع. بمع...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint هي شركة طباعة عبر الإنترنت لنماذج الأعمال والمجلدات عالية الجودة والقرطاسية وبطاقات العمل والملصقات والملصقات والنشرات الإعلانية والمزيد. خدمات طباعة شخصية عبر الإنترنت - طباعة مخصصة.
instantprintuk
instantprint.co.uk
نحن الطباعة الفورية. نحن شركة الطباعة عبر الإنترنت الوحيدة التي تحقق عملك حقًا. هذا لأننا مجموعة ودودة من الأفراد الموهوبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك في إنشاء مطبوعات رائعة. نحن ندرك أنك تريد الوصول إلى عملائك بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، بدءًا من طباعة النشرات السريعة وحتى تصميمات بطاقات العمل...
Gooten
gooten.com
تدير Gooten سلسلة توريد ذكية لشركات التجارة الإلكترونية. سواء كانت علامة تجارية معروفة تدير الآلاف من المتاجر أو شركة ناشئة عالية النمو مستعدة للتوسع، فإننا نغطيها. تشيد علاماتنا التجارية بالكفاءات التي نقدمها. نحن نقدم تصنيعًا متسقًا وعالي الجودة حسب الطلب في منصة واحدة باستخدام واجهة برمجة التطبيق...
Merchsmith
merchsmith.com
التصميم على الانترنت! قم بتخصيص البضائع التي تحمل علامتك التجارية وتصورها وتحقيقها في مكان واحد. الأسعار الفورية وتاريخ التسليم. المنتجات الترويجية من Merchsmith.