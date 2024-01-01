برامج الطباعة حسب الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج الطباعة حسب الطلب (POD) شركات التجارة الإلكترونية من تقديم منتجات مخصصة، مثل القمصان والأكواب وحقائب اليد، التي يتم إنتاجها تلقائيًا عند الشراء. يلغي هذا النظام الحاجة إلى الحد الأدنى من كميات الطلب، مما يسمح للشركات بتحمل التكاليف فقط بعد قيام العميل بالشراء، مما يجعله مناسبًا تمامًا لشركات B2B. يتم تصنيع كل منتج وتلبيته وشحنه بواسطة المزود، مما يؤدي إلى تبسيط العملية وتوفير الوقت والمال للبائع. يتكامل برنامج POD بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إنشاء سوق أمامي للبائعين لإدارة طلبات العملاء. في حين أن حلول POD تشترك في أوجه التشابه مع برامج الشحن السريع وتنفيذ الطباعة، إلا أنها تتميز بقدرتها على إنتاج وتلبية المنتجات المخصصة تلقائيًا على نطاق واسع.