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برامج الطباعة حسب الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي

يمكّن برنامج الطباعة حسب الطلب (POD) شركات التجارة الإلكترونية من تقديم منتجات مخصصة، مثل القمصان والأكواب وحقائب اليد، التي يتم إنتاجها تلقائيًا عند الشراء. يلغي هذا النظام الحاجة إلى الحد الأدنى لكميات الطلب، مما يسمح للشركات بتحمل التكاليف فقط بعد قيام العميل بالشراء، مما يجعله مناسبًا تمامًا لشركات B2B. يتم تصنيع كل منتج وتلبيته وشحنه بواسطة المزود، مما يؤدي إلى تبسيط العملية وتوفير الوقت والمال للبائع. يتكامل برنامج POD بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إنشاء سوق أمامي للبائعين لإدارة طلبات العملاء. في حين أن حلول POD تشترك في أوجه التشابه مع برامج الشحن السريع وتنفيذ الطباعة، إلا أنها تتميز بقدرتها على إنتاج وتلبية المنتجات المخصصة تلقائيًا على نطاق واسع.

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Printify

Printify

printify.com

قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.

Printful

Printful

printful.com

إنشاء وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت. حول أفكارك إلى منتجات متميزة تترك انطباعًا دائمًا

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

VistaPrint هو الشريك التسويقي للشركات الصغيرة حول العالم، حيث يعمل على تمكينها من تحقيق أحلامها. لأكثر من 20 عامًا، ساعدنا الشركات الصغيرة في الظهور والشعور بالمصداقية من خلال منتجات التصميم والتسويق عالية الجودة.

Spocket

Spocket

spocket.co

يتيح لك Spocket البدء بسهولة في دروبشيبينغ أفضل المنتجات من موردي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ابدأ مجانًا واكتشف سبب حصول Spocket على 5 نجوم باستمرار.

CafePress

CafePress

cafepress.com

احتفل بالهوية والعواطف الفريدة لكل شخص من خلال القمصان والملصقات والملصقات وأكواب القهوة المخصصة والمزيد. الجميع مرحب به.

Gelato

Gelato

gelato.com

أنشأت شركة Gelato أكبر شبكة في العالم للإنتاج المحلي وتوزيع المنتجات المخصصة. معًا نجلب الإبداع إلى الحياة - وفي الأعمال التجارية.

Moo

Moo

moo.com

تقدم MOO تصميمًا وطباعة رائعة للعملاء في جميع أنحاء العالم. تصميم وطباعة المنتجات للاستخدام التسويقي و/أو الترويجي.

ShineOn

ShineOn

shineon.com

تسوق مجوهرات فريدة مصنوعة حسب الطلب، مصنوعة من الفضة الإسترليني باستخدام طرق المجوهرات التقليدية. بيع منتجات سريعة الانتشار وعالية الهامش ومخصصة مع إمكانات ربح غير محدودة.

TPOP

TPOP

tpop.com

التجارة الإلكترونية المسؤولة بيئيًا للمنتجات المخصصة. افتح متجر TPOP الخاص بك، إنه مجاني. التكامل بين Shopify وEtsy وWooCommerce.

CustomCat

CustomCat

customcat.com

قم بإنشاء وبيع منتجات مخصصة، وقم ببناء علامتك التجارية، واكسب خطوطك مع CustomCat!

Cloudprinter.com

Cloudprinter.com

cloudprinter.com

Cloudprinter.com هي واجهة برمجة تطبيقات الطباعة الرائدة لموفري Web2Print ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات والناشرين والعلامات التجارية العالمية والشركات الأخرى حول العالم. تقع مكاتب Cloudprinter.com في هولندا والدنمارك وأوكرانيا. يواصل موقع Cloudprinter.com توسيع شبكته العالمية التي تتكون بالفعل...

Printway

Printway

printway.io

موقع PRINTWAY الإلكتروني: https://www.printway.io كونها واحدة من منصات تنفيذ الطباعة حسب الطلب الرائدة في صناعة التجارة الإلكترونية، تقدم Printway بفخر خدمة الطباعة عند الطلب على مستوى العالم مع أكثر من 500 منتج وأكثر من 1000+ SKU في جميع أنحاء العالم . بفضل قوتنا وميزتنا الرئيسية في تجربة التصنيع، ...

Printcart

Printcart

printcart.com

تتضمن Printcart وحدات ستساعدك على الترويج لأعمال الطباعة الخاصة بك وبيع خدمات التصميم والطباعة عبر الإنترنت.

Brandly

Brandly

brandly.com

حل طباعة بطاقات العمل عبر الإنترنت الذي يوفر بوابة مجانية للعلامة التجارية لإدارة بطاقات العمل وتحريرها وطلبها لعدة موظفين، مع سير عمل مبسط وشحن مجاني لكل طلب.

Gooten

Gooten

gooten.com

توسيع نطاق التجارة الإلكترونية بثقة. حل طباعة حسب الطلب أكثر موثوقية مصمم للشركات مع وضع احتياجات علامتك التجارية في الاعتبار.

Dastomize

Dastomize

dastomize.com

منصة إدارة تسريع النمو والتخصيص التفاعلية الكل في واحد (PGAM) للتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك وشركات الشحن والطباعة حسب الطلب على نطاق واسع. أصبح النمو الرقمي سهلاً!

Merchsmith

Merchsmith

merchsmith.com

التصميم على الانترنت! قم بتخصيص البضائع التي تحمل علامتك التجارية وتصورها وتحقيقها في مكان واحد. الأسعار الفورية وتاريخ التسليم. المنتجات الترويجية من Merchsmith.

DesignsnPrint

DesignsnPrint

designsnprint.com

DesignsnPrint هي شركة طباعة عبر الإنترنت لنماذج الأعمال والمجلدات عالية الجودة والقرطاسية وبطاقات العمل والملصقات والملصقات والنشرات الإعلانية والمزيد. خدمات طباعة شخصية عبر الإنترنت - طباعة مخصصة.

instantprintuk

instantprintuk

instantprint.co.uk

نحن الطباعة الفورية. نحن شركة الطباعة عبر الإنترنت الوحيدة التي تحقق عملك حقًا. هذا لأننا مجموعة ودودة من الأفراد الموهوبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك في إنشاء مطبوعات رائعة. نحن ندرك أنك تريد الوصول إلى عملائك بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، بدءًا من طباعة النشرات السريعة وحتى تصميمات بطاقات العمل...

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