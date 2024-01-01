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برنامج طباعة الوفاء - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
توفر خدمات تنفيذ الطباعة، المعروفة أيضًا باسم خدمات الطباعة من الويب، حلاً شاملاً يتضمن كلاً من البرامج والخدمات لتبسيط إدارة عناصر الطباعة عبر الإنترنت وتخزينها. وهذا يستلزم مهام مثل تلقي الطلبات، وتجميع العناصر المحددة، والتعبئة، والشحن، والتحقق من الطلبات الكاملة. يساعد مثل هذا الحل الشركات على إنتاج كميات كبيرة من المواد المطبوعة المتنوعة بكفاءة، بما في ذلك ضمانات التسويق وبطاقات العمل والعناصر الفريدة التي قد لا يكون من العملي إنتاجها داخل الشركة. تتميز أدوات تنفيذ الطباعة بأنها متعددة الاستخدامات ويمكن أن تتكيف مع احتياجات العمل المختلفة. يمكن أن تعمل كحل كامل أو تركز على إدارة المشاريع المهمة أو المتخصصة. ومن خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للشركات تحسين تخصيص مواردها للجوانب المهمة الأخرى لأعمالها، مما يخفف المخاوف بشأن لوجستيات الطباعة.
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VistaPrint
vistaprint.com
Vista هي شريك التصميم والتسويق لملايين الشركات الصغيرة حول العالم. باعتبارها شركة عالمية تعمل عن بعد أولاً، تتمتع Vista ببصمة متنامية مع أعضاء فريق يعملون في أكثر من 25 دولة. منذ أكثر من 20 عامًا، نلهمنا بالشركات الصغيرة ونعمل بلا انقطاع لتقديم حلول لاحتياجاتهم المتطورة. يمثل كل من VistaCreate و99de...
CafePress
cafepress.com
احتفل بالهوية والعواطف الفريدة لكل شخص من خلال القمصان والملصقات والملصقات وأكواب القهوة المخصصة والمزيد. الجميع موضع ترحيب.
Gelato
gelato.com
Gelato هي أكبر منصة في العالم للإنتاج المحلي للسلع المخصصة حسب الطلب نيابة عن بائعي التجارة الإلكترونية العالميين. مهمتنا هي تمكين اقتصاد المبدعين سريع النمو من خلال الإنتاج المحلي والتسليم بين عشية وضحاها لأي عنصر مخصص لأي مستهلك على هذا الكوكب. تعمل منصة Gelato على تمكين رواد الأعمال والمبدعين في ...
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
Lob
lob.com
يوفر Lob واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتحقق من البريد المباشر والعنوان والتي تسمح للشركات بإرسال اتصالات تلقائية وفي الوقت المناسب ومخصصة وغير متصلة بالإنترنت إلى عملائها.
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من...
Printcart
printcart.com
تتضمن Printcart وحدات ستساعدك على الترويج لأعمال الطباعة الخاصة بك وبيع خدمات التصميم والطباعة عبر الإنترنت.
Brandly
brandly.com
حل طباعة بطاقات العمل عبر الإنترنت الذي يوفر بوابة مجانية للعلامة التجارية لإدارة بطاقات العمل وتحريرها وطلبها لعدة موظفين، مع سير عمل مبسط وشحن مجاني لكل طلب.
Packhelp
packhelp.com
في Packhelp، نجعل من السهل جدًا على أي شخص أن يطلب عبوات ذات علامة تجارية مخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والعلامات التجارية. يستغرق تصميم العبوة الخاصة بك في تطبيق الويب الخاص بنا على الإنترنت أقل من 5 دقائق. الحد الأدنى للطلب الذي نخدمه هو 30 قطعة فقط ونقوم بتسليمها خلال 14 يومًا....
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint هي شركة طباعة عبر الإنترنت لنماذج الأعمال والمجلدات عالية الجودة والقرطاسية وبطاقات العمل والملصقات والملصقات والنشرات الإعلانية والمزيد. خدمات طباعة شخصية عبر الإنترنت - طباعة مخصصة.
instantprintuk
instantprint.co.uk
نحن الطباعة الفورية. نحن شركة الطباعة عبر الإنترنت الوحيدة التي تحقق عملك حقًا. هذا لأننا مجموعة ودودة من الأفراد الموهوبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك في إنشاء مطبوعات رائعة. نحن ندرك أنك تريد الوصول إلى عملائك بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، بدءًا من طباعة النشرات السريعة وحتى تصميمات بطاقات العمل...
Primoprint
primoprint.com
Primorpint، طابعة عبر الإنترنت، متخصصة في الطباعة والتصميم والتكنولوجيا وخدمة العملاء المتميزة في الولايات المتحدة. تأسست Primoprint بهدف واحد، وهو تحسين تجربة شراء الطباعة. تسعى Primoprint جاهدة لتبسيط عملية الطلب لعملائنا، وتحسين سير عمل الإنتاج، وتزويد فريقنا بالأدوات التي يحتاجونها لضمان رضا الع...
Podbase
podbase.com
Podbase هو مزود خدمة الطباعة حسب الطلب، ويركز بشكل فريد على صنع حافظات هواتف مخصصة وملحقات تقنية مخصصة مثل حافظات Macbook وiPad وAirpods. قم بتحميل تصميماتك وشاهدها تنبض بالحياة على منصة سهلة الاستخدام، مصممة خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إضافة لمسة شخصية إلى أدواتهم. يتيح لك المولد النموذجي ثلاثي ا...
Merchsmith
merchsmith.com
التصميم على الانترنت! قم بتخصيص البضائع التي تحمل علامتك التجارية وتصورها وتحقيقها في مكان واحد. الأسعار الفورية وتاريخ التسليم. المنتجات الترويجية من Merchsmith.
Grow Mail
growmail.com
استهدف العملاء في منطقتك بخصم 50% أقل أدخل الرمز البريدي المستهدف لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً لبرنامج بريد منطقة الخصم الحصري الخاص بنا.
Direct Mail Manager
directmailmanager.com
قم بأتمتة البطاقات البريدية والرسائل المستهدفة عند الطلب على نطاق واسع واحصل عليها في تدفق البريد خلال 24 ساعة.
Propago
propago.com
تسمح منصة إدارة أصول التسويق الخاصة بـ Propago لمنتجي الطباعة والعلامات التجارية بإحضار الأصول التسويقية إلى مركز تسويق ذكي يفرض قواعد عمل متقدمة. يمكن للموظفين الوصول إلى كتالوج التسويق بالكامل (المطبوع والترويجي والملابس والرقمي)، وتخصيص منتجاتهم، والطلب من أي جهاز. ومن خلال مجموعة شاملة من أدوات ...
Ace Displays
acedisplays.com
Ace Displays هي شركة مصنعة محترفة ومتاجر تجزئة بأسعار مخفضة لمختلف المنتجات المستخدمة في المعارض التجارية. يقع موقع Ace Displays في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويضم صالة عرض كاملة ومنشأة إنتاج.
UPrinting
uprinting.com
تساعد UPrinting الشركات في منتجات الطباعة المخصصة بدءًا من بطاقات العمل والبطاقات البريدية والملصقات والملصقات واللافتات واللافتات ومواد التغليف والمزيد. تدقيق مجاني للملفات وطباعة سريعة.