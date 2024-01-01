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برامج التسعير - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا
تستفيد الشركات من حلول التسعير لصياغة استراتيجيات التسعير المثالية لمنتجاتها وخدماتها والإشراف عليها وتقييمها. على الرغم من أن الأسعار الأولية للمنتجات والخدمات يتم تحديدها عادةً في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن برامج التسعير تقدم وظائف مرنة تمكن فرق المبيعات من تخصيص الأسعار بناءً على احتياجات العملاء الفردية، إلى جانب خيارات الخصومات والحسومات. يتضمن هذا البرنامج أدوات قوية لتحليل البيانات، مما يتيح تتبع تأثيرات استراتيجية التسعير على ربحية المبيعات. تساعد هذه الرؤية التحليلية الشركات في تحسين معدلات الفوز وتعظيم الهوامش في معاملاتها. يمكن أن تساعد حلول التسعير في تطوير قوائم الأسعار الأولية أو تقديم أسعار ديناميكية لممثلي المبيعات مصممة خصيصًا لسيناريوهات بيع محددة. تتكامل هذه الحلول بسلاسة مع أنظمة CRM وERP والتجارة الإلكترونية وCPQ، مع التركيز بشكل أساسي على التكامل مع ERP أو CRM كمستودعات مركزية لبيانات التسعير. يسهل هذا التكامل مشاركة معلومات التسعير بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عملية التفاوض على المبيعات.
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Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. اقتباس إلى منصة نقدية تساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وزيادة الإيرادات. قم بترقية عملية عرض الأسعار إلى النقد اليوم. أرسل عروض أسعار المبيعات الفائزة في دقائق. Quoter هو برنامج اقتباس عبر الإنترنت لفرق المبيعات. من...
Togai
togai.com
إطلاق نماذج تسعير قائمة على الاستخدام من خلال منصة القياس والفوترة الموثوقة من Togai. بنية أساسية للفوترة قائمة على الاستخدام مصممة للتعامل مع أي حجم.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديد...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
Pricer24
pricer24.com
Pricer24 هو حل Enterprise SaaS BI لمديري فئات العلامات التجارية والمتاجر عبر الإنترنت. توفر الشركة للعملاء منصة شاملة تقدم رؤى حول الأسعار والحالة الترويجية ومراجعات المنتجات حيث يمكنهم تنظيم مجموعات بيانات كبيرة لمقارنة العروض الخاصة بهم ومقارنتها وقياس موضع منتجاتهم والتأكد من وضعها التنافسي. موقع...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency عبارة عن نظام أساسي لأتمتة المبيعات والتسعير لنظام تخطيط موارد مؤسستك (ERP). Recurrency عبارة عن منصة التشغيل الآلي لـ ERPs المصممة للسرعة - بدءًا من سير العمل المبسط وحتى أوقات التحميل السريعة في كل صفحة. توقف عن ممارسة تمارين التنفس أثناء انتظار قيام نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك ب...
PriceAgent
priceagent.com
تحسين الأسعار مع برنامجنا. يجيب المستخدم على الأسئلة، ونقوم بإنشاء استطلاعات وجمع البيانات. تضمن الخوارزمية لدينا الجودة وتعرض الأفكار في الرسوم البيانية. قارن التركيبة السكانية والتفضيلات. تتوفر المشاريع للرؤى المخصصة، بسعر يتراوح بين 2000 دولار إلى 4000 دولار.
Stigg
stigg.io
Stigg عبارة عن منصة سهلة التنفيذ وقابلة للتكيف لإدارة التسعير والتعبئة والتغليف. نحن نتخلص من التعقيدات غير الضرورية والتفاصيل الدخيلة، حتى تتمكن من تنفيذ أي خطة تسعير في بضع دقائق فقط. لقد اهتممنا بجميع عمليات التجريد والتكامل الصحيحة، لذلك لا تحتاج إلى قضاء الوقت في البناء والصيانة.
ProductEngine
productengine.app
شارك قائمة الأسعار الخاصة بك في الوقت الفعلي مع جميع أصحاب المصلحة. استخدم ProductEngine لتوحيد أسعارك والبدء في رحلة أتمتة أعمالك!
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
QuickLizard
quicklizard.com
تساعد منصة تحسين التسعير بالذكاء الاصطناعي من Quicklizard تجار التجزئة متعددي القنوات على أتمتة وتحسين أسعارهم وعروضهم الترويجية. مع Quicklizard – يعرف تجار التجزئة أن أسعارهم تتوافق دائمًا مع أهداف أعمالهم. السعر المناسب لكل SKU. على كل قناة. طوال الوقت.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...
Spresso
spresso.com
حلول SaaS المعيارية من Spresso، تم إنشاؤها بواسطة تجار التجزئة استجابة لتحديات العالم الحقيقي المتعلقة بالتسعير، وخصوصية البيانات، والقيمة الدائمة للعملاء، والتغيير. تعمل رؤى Spresso على إطلاق العنان للربح من بياناتك من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
ParityDeals
paritydeals.com
قم بتبسيط أسعار منتجاتك والعروض الترويجية باستخدام ParityDeals API توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة بياناتنا الشاملة للتسعير حسب الموقع والمهرجانات وغير ذلك الكثير، مما يسهل عليك تحسين وظائف منتجك ويوفر للمستخدمين تجربة سلسة.
Competitoor
competitoor.com
Competitoor هي خدمة معلوماتية عن الأسعار. نحن نتتبع أسعار منافسيك ونساعدك على تحديد استراتيجية الأسعار الخاصة بك.
Boardfy
boardfy.com
أسرع منصة لتتبع الأسعار والتسعير الديناميكي في العالم يسمح لك Boardfy بتتبع المنافسين أو الموزعين، وإجراء تغييرات تلقائية في الأسعار، وتحسين حملات Google Shopping الخاصة بك، وغير ذلك الكثير!
Minderest
minderest.com
Minderest، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال معلومات الأسعار والكتالوجات، ولديها أكثر من 400 عميل في أكثر من 40 دولة. تأسست شركة Minderest في عام 2012 وكانت من بين أولى شركات Price Intelligence في السوق. تعمل شركة Minderest مع تجار التجزئة الذين يحتاجون إلى أسعار منافسيهم، ومع الشركات المصنعة التي تر...
ProPricer
propricer.com
ProPricer هو برنامج تسعير مقترح مصمم لإنتاج حلول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في تطوير وتقديم وتقييم والتفاوض ومراجعة تسعير المقترحات. بدءًا من تخزين بيانات العروض التاريخية وحتى سهولة إنشاء التقارير المختلفة، يعمل ProPricer على تمكين المقاولين الحكوميين من إنشاء مقترحات مخصصة بسرعة وسهولة، وإج...
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge هو برنامج لتحسين الأسعار وإدارتها يستخدم لتحديد الأسعار المتقدمة في مختلف الصناعات. تساعدك الأداة في العثور على فرص تحسين الأسعار، وقياس فعالية السعر، وتوفر نظرة عامة واضحة على تأثير التسعير بمرور الوقت من خلال تقاريرها المدمجة أو المخصصة. الفوائد: - يمكن تنفيذها بسرعة. - موثقة بالكامل؛ - ...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve هو المقر الرئيسي لتسعير التجارة الإلكترونية. نحن نساعد شركات التجارة الإلكترونية على فهم منافسيها، واستخدام السعر لتحسين أداء المبيعات. يثق عملاؤنا في BlackCurve لتتبع أسعار المنافسين ومعلومات الأسعار والتسعير الديناميكي.
tgndata
tgndata.com
تحليل الأسعار التنافسية من tgndata عبارة عن مجموعة متكاملة متميزة وشاملة تغطي جميع المحاور الأربعة الرئيسية للمنافسة عبر الإنترنت، ومراقبة سوق التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي والمنافسين/الموزعين لدى كل شركة. قم بتقسيم بيانات منافسيك إلى مخططات تفصيلية باستخدام حل معلومات التسعير الخاص بنا وحدد م...
TrackStreet
trackstreet.com
يقوم TrackStreet™ بمراقبة ما يحدث لعلامتك التجارية عبر الإنترنت ويقدم معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ لحماية علامتك التجارية وتنميتها. تعتبر TrackStreet شريكًا حقيقيًا للعلامة التجارية. نحن نستفيد من الخبرة الصناعية العميقة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة تطبيق سياسة MAP (الحد الأدنى للسعر المعلن) ...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor هي منصة التحسين والاستخبارات "AI-first" للعلامات التجارية والبائعين على Amazon وWalmart والأسواق الإلكترونية. توفر منصة Feedvisor وفريق الخبراء أفضل تحسين للحملات الإعلانية، وتقنية التسعير الحاصلة على براءة اختراع، وإدارة العلامة التجارية والمحتوى، والذكاء المدعم بالبيانات. تعمل هذه الميزا...
Prisync
prisync.com
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة Fortune 500 على بيانات Prisync لاستخلاص تحليل مفصل على المستوى التنفيذي وتنفيذ لعبة A الخاصة بها لزيادة نمو المبيعات وهوامش الربح لأكثر من 20% في المتوسط مقابل أقل من أسبوع من أموال القهوة. فريق دعم العملاء عبر الإنترنت ذو الخمس نجوم والذي يعمل على ...
Salesbricks
salesbricks.com
طريقة أفضل لإدارة عرض الأسعار إلى النقد لمؤسستك، والمبيعات الداخلية، وحركات الذهاب إلى السوق ذات الخدمة الذاتية
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRa...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. In Mind Cloud هي منصة مبيعات رقمية قابلة للتطوير مصممة للمصنعين. يعمل برنامج المبيعات الشامل الخاص بنا على مواءمة أهداف عملائك بشكل لا تشوبه شائبة مع قدراتك الإنتاجية ويوحد جميع عمليات المبيعات الخاصة بك على منصة واحدة. تستخدم منصة المبيعات الرقمية In Mind Cloud ...