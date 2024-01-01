برنامج توزيع البيانات الصحفية - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تقوم منصة برامج توزيع البيانات الصحفية بنشر البيانات الصحفية والإعلانات المماثلة لوسائل الإعلام المتنوعة مثل الصحفيين والمدونين ووكالات الأنباء. تستخدم شركات العلاقات العامة وفرق العلاقات العامة الداخلية هذا البرنامج لتوزيع أخبار الشركة على القنوات الإخبارية ذات الصلة، بهدف تأمين التغطية الإعلامية. تستخدم أقسام التسويق هذه الأدوات لتقييم تأثير البيانات الصحفية على حملاتها وجهود تحسين محركات البحث (SEO). في حين أن بعض برامج توزيع البيانات الصحفية تقدم خدمة نشر الأخبار الخاصة بها، إلا أن المشهد يتكون في المقام الأول من خدمات مستقلة تقدم الأخبار إلى مجموعة من المنصات. تعمل بعض حلول التوزيع أيضًا على تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص مركز إخباري ذو علامة تجارية عبر الإنترنت لاستضافة النشرات الصحفية وتوزيعها. يشتمل جزء كبير من برامج توزيع البيانات الصحفية على وظائف برامج مراقبة الوسائط و/أو أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين.