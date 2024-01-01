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برنامج توزيع البيانات الصحفية - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
تقوم منصة برامج توزيع البيانات الصحفية بنشر البيانات الصحفية والإعلانات المماثلة لوسائل الإعلام المتنوعة مثل الصحفيين والمدونين ووكالات الأنباء. تستخدم شركات العلاقات العامة وفرق العلاقات العامة الداخلية هذا البرنامج لتوزيع أخبار الشركة على القنوات الإخبارية ذات الصلة، بهدف تأمين التغطية الإعلامية. تستخدم أقسام التسويق هذه الأدوات لتقييم تأثير البيانات الصحفية على حملاتها وجهود تحسين محركات البحث (SEO). في حين أن بعض برامج توزيع البيانات الصحفية تقدم خدمة نشر الأخبار الخاصة بها، إلا أن المشهد يتكون في المقام الأول من خدمات مستقلة تقدم الأخبار إلى مجموعة من المنصات. تعمل بعض حلول التوزيع أيضًا على تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص مركز إخباري ذو علامة تجارية عبر الإنترنت لاستضافة النشرات الصحفية وتوزيعها. يشتمل جزء كبير من برامج توزيع البيانات الصحفية على وظائف برامج مراقبة الوسائط و/أو أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين.
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MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
PRWeb
prweb.com
يساعدك توزيع البيانات الصحفية على إنشاء مشاركة، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وزيادة حركة المرور على موقع الويب.
Zex PR Wire
zexprwire.com
لقد قامت Zexprwire بتشكيل صناعة خدمات توزيع العلاقات العامة بشكل إيجابي من خلال التزامها الملحوظ بدعم العملاء. نحن نقدم المزيد من الوصول ورؤية أكبر حتى تتمكن من الحصول على عوائد أفضل على إنفاق اتصالاتك. قم بتوسيع الوعي بعلامتك التجارية عبر الإنترنت وساعد في التأثير على الأشخاص الرئيسيين في مجال عملك...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite عبارة عن منشور إعلامي تقني يركز على تثقيف جمهورنا حول التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير والألعاب والإبلاغ عن آخر الأخبار من صناعة التكنولوجيا.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net هو برنامج لتوزيع العلاقات العامة والبيانات الصحفية، يستخدم يوميًا من قبل مئات وسائل الإعلام من مختلف البلدان. باستخدام Publifix.net، يمكن لفرق العلاقات العامة والتسويق مشاركة محتواها بسهولة مع الآلاف من الصحفيين التابعين لها ببضع نقرات فقط. لضمان نتائج التوزيع الأمثل، يسمح موقع Publifix...
PRShots
prshots.com
تعد مكتبة الصور/الفيديو والنشرات الصحفية عبر الإنترنت PRShots وسيلة رائعة للسماح للصحافة وأصحاب النفوذ بالوصول إلى الصور والفيديو والنشرات الصحفية عالية الدقة. إذا اخترت PRshots لاستضافة صورك وبياناتك الصحفية، فستحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى مجتمع يضم أكثر من 30000 من وسائل الإعلام العالمية الت...
Press Hook
presshook.com
Press Hook هو سوق علاقات عامة مدعوم بالتكنولوجيا يربط العلامات التجارية بوسائل الإعلام. أنشئ ملفك الشخصي، وأرسل عينات إلى الصحفيين المعنيين، واذكر علامتك التجارية في منشورات رفيعة المستوى مثل Forbes وEsquire وGood Housekeeping وToday وغيرها الكثير.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile هو وكالة الأخبار الخاصة بالعميل أولاً وفريق حفظ الملفات التنظيمي الذي يقدم الخدمة والدعم الذي لن تجده في أي مكان آخر في الصناعة. تقوم دوائرنا الشاملة بتوزيع الأخبار على جمهور عالمي من المستثمرين والمحللين والمؤسسات مع ضمان الامتثال لجميع البورصات من خلال الوصول إلى محطات الوساطة الرئيسية وق...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng هو ناشر الأخبار والترفيه رقم 1 في نيجيريا من حيث الجمهور، حيث يلبي الاحتياجات الإخبارية لأكثر من 20 مليون قارئ فريد شهريًا عبر موقعنا الإلكتروني. ننشر مختلف الأخبار والمحتويات التحريرية، بما في ذلك الترفيه والأعمال والسياسة والشؤون الجارية والقصص التي تهم الإنسان.
JournoLink
journolink.com
الطريقة الأسرع والأسهل لنشر أعمالك في الصحافة، JournoLink هو برنامج دعاية سهل الاستخدام وسهل التعلم لمساعدة أعمالك الصغيرة على التواصل مع جماهير ضخمة. توزيع البيانات الصحفية والنشر عبر الإنترنت وطلبات وسائل الإعلام وغرفة الصحافة. يقدم JournoLink موارد الدعم والتعلم لأي شخص جديد في مجال العلاقات العا...
PR Fire
prfire.com
استخدم PR Fire لتوزيع الأخبار وجذب الانتباه! احصل على مرتبة أعلى على Google، زيادة المبيعات، بناء علامتك التجارية، رفع ملفك الشخصي، الحصول على مزيد من التعرض، تصبح السلطة
3BL Media
3blmedia.com
توفر 3BL Media اتصالات موجهة نحو الأغراض للشركات الرائدة في العالم. إن منصات التوزيع والقيادة والتحرير التي لا مثيل لها لدينا تلهم وتدعم الأعمال المستدامة العالمية، حيث تصل إلى أكثر من 10 ملايين من صانعي التغيير.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
يوفر Faselis Growth للشركات الصغيرة طريقة سهلة لإرسال البيانات الصحفية مباشرة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بسرعة. على عكس العديد من الخدمات الأخرى في هذه الفئة، تقدم Faselis Growth قوائم وسائط مجزأة يمكن اكتشافها بسهولة، ونموذج بيان صحفي يسهل ملؤه كما هو الحال في التحرير، وتقارير تسليم الإصدار...
PressPog
presspog.com
PressPog هي خدمة نشرات صحفية تم تحسينها لتحسين محركات البحث (SEO) لضمان التوزيع الرائع وسهولة الاستخدام. عندما نظرنا إلى الأسعار في السوق، كان من الصعب جدًا تحملها في كثير من الأحيان. أراد فريقنا جعل النشرات الصحفية ميسورة التكلفة، وتوفير الوقت من خلال تضمين كتابة المقالات لك والحصول على المزيد من ا...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire هي عبارة عن منصة مشاركة إخبارية لشركات التمويل والتكنولوجيا المالية. باستخدام نهج شديد الاستهداف، تستخدم الشركات FinanceWire لبث الأخبار على وسائل الإعلام الرائدة في عالم التمويل.
eReleases
ereleases.com
توزيع البيان الصحفي على الصحفيين الذين يريدون ذلك. نتائج قابلة للقياس بالإضافة إلى PR Newswire. عملاء الأعمال التجارية الصغيرة يقيموننا بشكل أفضل.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
بيان صحفي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع Newswire هي خدمة توزيع بيانات صحفية للشركات التي تتطلع إلى نشر أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار التقليدية للوصول إلى جمهورك وإدارة الزوار والمبيعات والوعي بالعلامة التجارية.
PR.com
pr.com
PR.com هو موقع ويب يمكنك من خلاله الترويج لشركتك من خلال دليل الشركات والمنتجات والخدمات، وتوزيع البيانات الصحفية، والمزيد، PR.com هو سوق تجاري شامل.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire هي شركة نشرات صحفية تساعد الشركات على الوصول إلى وكالات الأنباء الدولية والنشر على وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك APNews وMarketWatch وYahoo! الأخبار، وAsiaOne، وأكثر من 500 نقطة نهاية للوسائط. بفضل قوة التكنولوجيا والتزامها بإسعاد العملاء، توفر MarketersMEDIA تج...
PRnews.io
prnews.io
توفر PRNEWS.IO موضعًا مضمونًا للمحتوى المدعوم في الوسائط عبر الإنترنت حول العالم. ستساعدك المنصة على زيادة الوعي بين الشركاء والمستثمرين المحتملين، وتعزيز مبيعاتك، والحصول على عصير الروابط. لا داعي للقلق بشأن البحث في مئات المنصات لمشاركة أخبارك أو قصتك. في العالم الرقمي، يمكن لأي شخص أن يتم ملاحظته...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire هي خدمة مشاركة إخبارية لصناعة العملات المشفرة و blockchain. تم تصميم Chainwire لمشاريع العملات المشفرة وشركات blockchain والبورصات وشركات الاستثمار ووكالات العلاقات العامة، وهو يسمح بنشر البيانات الصحفية في وقت واحد عبر منافذ وسائط التشفير شديدة الاستهداف. من نحن؟ تم تطوير Chainwire بواسطة...
ACCESSWIRE
accesswire.com
توفر منصة التوزيع عبر الإنترنت ACCESSWIRE® لمحترفي الاتصالات سير عمل أبسط وأكثر كفاءة لأنشطتهم اليومية. أصبح لدى متخصصي الاتصالات الآن مصدر واحد يمكنهم اللجوء إليه حيث يمكنهم توزيع البيانات الصحفية وإنشاء غرفة الأخبار والتخطيط لأحداثهم بضغطة زر واحدة فقط.
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.