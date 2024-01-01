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برامج العرض - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
برنامج العروض التقديمية هو أداة رقمية مصممة لإنشاء العروض التقديمية المرئية وتنظيمها وتقديمها. فهو يمكّن المستخدمين من الجمع بين النصوص والصور والرسومات وعناصر الوسائط المتعددة بتنسيق منظم وجذاب. تُستخدم برامج العروض التقديمية بشكل شائع في اجتماعات العمل والمحاضرات الأكاديمية والخطابة، وتسمح لمقدمي العروض بنقل المعلومات بشكل فعال وتعزيز مشاركة الجمهور وتسهيل التواصل من خلال عروض الشرائح أو العروض التقديمية التفاعلية.
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Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصم...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint. حفظ العروض التقديمية في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft PowerPoint هو برنامج عروض تقديمية، أنشأه روبرت جاسكينز ودينيس أوستن في شركة برمجيات تدعى Forethought, Inc. وتم إصداره في 20 أبريل 1987، في البداية...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Google Slides
google.com
Google Slides هو برنامج عرض تقديمي تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا مستندات Google وجداول بيانات Google ومعالج النصوص وجداول البيانات على التوالي. Google Slides متاح كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindow...
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean عبارة عن منصة لتصميم العروض التقديمية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. يمكن أن تساعدك أدوات العرض التقديمي عبر الإنترنت لدينا في إنشاء شرائح احترافية، باستخدام برنامج عرض تقديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو مع فريق من خبراء الأعمال والمصممين.
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط ...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote هو تطبيق برمجي للعروض التقديمية تم تطويره كجزء من مجموعة إنتاجية iWork بواسطة شركة Apple Inc. وتم إصدار الإصدار 10 من Keynote لنظام التشغيل Mac، وهو آخر تحديث رئيسي، في مارس 2020. في 27 يناير 2010، أعلنت Apple عن إصدار جديد من Keynote لأجهزة iPad مع واجهة لمس جديدة تمامًا.
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai هو صانع عروض تقديمية عبر الإنترنت يجعل من السهل إنشاء عروض تقديمية مذهلة في دقائق. يحتوي على مئات من الشرائح الذكية المصممة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المستخدمون من تقديم الأفكار بطريقة مؤثرة وفعالة. تتميز المنصة بقوالب قابلة للتخصيص وملايين الصور ومقاطع الفيديو المجانية وإمكا...
Zoho Show
zoho.com
يتيح لك Zoho Show إنشاء العروض التقديمية والتعاون فيها وتقديمها وبثها ونشرها بطريقة أكثر ذكاءً. اجعل أفكارك يتردد صداها: يوفر Show تصميم واجهة نظيفًا وخاليًا من الفوضى، مما يتيح لقصصك أن تحتل مركز الصدارة. ركز على إنشاء محتوى مقنع لعروضك التقديمية بدون أي تشتيتات. تصميم قصص جذابة بصريًا: قم بتنظيم ا...
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...
Slidesgo
slidesgo.com
تم إنشاء Slidesgo، وهو فرع تابع لشركة Freepik، في عام 2019 بطموح واضح: إتاحة تصميم شرائح Google وقوالب Powerpoint القابلة للتحرير بسهولة وعالية الجودة، بصريًا وموضوعيًا، لجميع أنواع الجماهير. نحن نساعد الأشخاص على توفير الوقت باستخدام قوالب احترافية وقابلة للتخصيص. يعتمد عرض القيمة الخاص بنا على ستة...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart عبارة عن منصة اتصال مرئية بديهية وسهلة الاستخدام لتصميم العناصر المرئية وإعادة استخدام مقاطع الفيديو. يساعد مخطط المعلومات والعرض التقديمي والنشرة الإعلانية والملصقات وصانع التقارير القائمين على الاتصال على سرد القصص المهمة وإحداث فرق. قم بتوصيل وجهة نظرك من خلال العروض التقديمية المؤثرة،...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presentations - قم بإنشاء عروض تقديمية مصممة بشكل جميل في دقائق. Presentations.ai هو صانع عروض تقديمية مدعم بالذكاء الاصطناعي يسمح لك بإنشاء مجموعات من مطالبة بسيطة أو ملف Word أو PDF ومقاطع فيديو Youtube ومخططات تفصيلية والمزيد. يمكنك إنشاء عرض تقديمي في أقل من دقيقة، بتصميم وصور مذهلة....
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage هي أداة متعددة الاستخدامات تساعد في إنشاء العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول بمثابة لوحة عرض تقديمي شاملة، مصممة لتعزيز وتبسيط سير العمل. ويتميز بعرض فريد على شكل كتل تفاعلية، مما يتيح للمستخدم...
Decktopus
decktopus.com
استمتع بتجربة مستقبل العروض التقديمية مع Decktopus AI - برنامج العرض التقديمي الشامل المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة. من خلال الخطوط العريضة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومحتوى الشرائح، والصور، والأيقونات، وعناصر الشرائح، وحتى ملاحظات الشرائح والبرامج النصية، يزيل Decktopus AI ا...
Pitch
pitch.com
Pitch هو برنامج العرض التقديمي التعاوني للفرق الحديثة. من خلال التركيز على التعاون في الوقت الفعلي، وسير العمل الذكي، وميزات التصميم البديهية، يجعل برنامج Pitch الأمر سريعًا وممتعًا للفرق لإنشاء عروض تقديمية جميلة وتقديمها، ويسهل على أي شخص العثور على الإلهام من القوالب التي صممها الخبراء. لقد قامت ...
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond هي منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصن...
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Slides
slides.com
العروض التقديمية عبارة عن مجموعة من أدوات العرض التقديمي الحديثة، المتوفرة مباشرةً من متصفحك. على عكس برامج العروض التقديمية التقليدية، ليست هناك حاجة لتنزيل أي شيء. لم يكن العمل مع المتعاونين لتقديم عرض تقديمي مذهل أسهل من أي وقت مضى.
Elai.io
elai.io
Elai.io عبارة عن منصة متكاملة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلم المؤسسي. يحظى Elai بثقة أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك أفضل الشركات مثل Fujitsu وBeiersdorf وGenerali وغيرها، ويتيح لك إنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خ...
Promo
promo.com
في جوهرنا هو التفاني في تمكين عملائنا من الترويج لأي شيء باستخدام مقاطع الفيديو. نحن نؤمن بأن الشركات بكافة أحجامها يجب أن تكون قادرة على الترويج لرؤيتها بلا حدود. ولهذا السبب، نعمل بجد لتوفير جميع الأصول والأدوات الإبداعية اللازمة للترويج بفعالية. مع Promo.com، يمكنك الترويج لرؤية، أو منتج، أو عمل ...
Office Timeline
officetimeline.com
لا أحد يحب إضاعة ساعات كل أسبوع في إنشاء وتحديث الجداول الزمنية للمشروع لاجتماعات المراجعة. يعد Office Timeline تطبيقًا بسيطًا ولكنه قوي يساعدك على تحويل بيانات المشروع المعقدة إلى جداول زمنية لـ PowerPoint ومخططات جانت وخرائط طريق البرنامج في ثوانٍ. قم بتخصيصها ببضع نقرات فقط لإنشاء عروض تقديمية وا...
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمش...
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخد...
DocHipo
dochipo.com
برامج التصميم الجرافيكي المجانية. للمسوقين ومنشئي المحتوى. قم بإنشاء رسوم بيانية مذهلة ونشرات إعلانية وملصقات ولافتات ومنشورات اجتماعية في دقائق لتسويق علامتك التجارية وكسب المزيد من الأعمال.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap هي عبارة عن منصة تفاعلية تعمل على زيادة إمكانية أن تصبح الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر أدوات تعليمية استثنائية تجعل التعلم رائعًا وفعالًا. وقد تم تطويرها بالتعاون مع علماء الأعصاب وتقنيي الدورات التدريبية والمعلمين لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالمعلومات وتعزيز التعلم أثناء المحاضرات، سواء ف...
Ludus
ludus.one
Ludus هي أداة عرض تقديمي متقدمة للمحترفين المبدعين. يبدو الأمر كما لو كان لدى Sketch وKeynote طفل في السحابة.
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة ...
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck هي الطريقة السريعة والسهلة لإنشاء العروض التقديمية الجميلة ومشاركتها. يُطلق على التطبيق اسم "Instagram for pitchdecks" بواسطة Mashable، وهو يساعد حتى الأشخاص الذين يواجهون تحديات في التصميم على تقديم عروض تقديمية تتواصل مع مستمعيك، وتجميل خلاصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، وتوضيح مدونتك،...
Slidemodel
slidemodel.com
قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام قوالب PowerPoint وتصميمات الشرائح الاحترافية. استخدم قوالب PPT لإضفاء مظهر فريد على العرض التقديمي الخاص بك.
Plus
plusdocs.com
Plus AI هو صانع عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء العروض التقديمية وتحريرها وتصميمها مباشرةً في Google Slides. باستخدام Plus AI، يمكنك استخدام نفس تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل أدوات مثل ChatGPT وDuet AI لتقديم عروض تقديمية احترافية للعمل، ومشاركة الأصول والمحتوى الح...
Personate AI
personate.ai
Personate عبارة عن منصة لتوليد الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام البشر الاصطناعيين. باستخدام Personate، يمكنك إنشاء عروض تقديمية بالفيديو لمحتوى التعلم والتطوير لفرقك بدون كاميرا وجعل الإنسان يتحدث فقط عن طريق كتابة النص. وهذا يحررك من تكلفة إنتاج الفيديو الباهظة ويوفر المزيد من الوقت مقارنة...
Ceros
ceros.com
Ceros عبارة عن منصة سحابية تشتمل على لوحة رقمية تعاونية في الوقت الفعلي، حيث يقوم المصممون بإنشاء محتوى تفاعلي متحرك دون الحاجة إلى مطورين. تأسست الشركة الناشئة في عام 2012، وجمعت 3 ملايين دولار من المستثمرين وفازت بعملاء مثل ShopBazaar، وMini، وStella McCartney، وFrette، وMoncler، وUrban Outfitter...
emaze
emaze.com
تعد Emaze واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال برامج العروض التقديمية، حيث تعمل على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء قصص أفضل وأكثر جاذبية في دقائق. تسمح تقنيتنا الفريدة الحاصلة على براءة اختراع لأي مستخدم - سواء كان ماهرًا في التكنولوجيا ولديه معرفة بالتصميم أم لا - بإنشاء عروض تقديمية مذهلة احت...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT هو منشئ عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء عروض تقديمية عالية الجودة في ثوانٍ. فهو يستخدم GPT-4، وهي نماذج توليد اللغات الأكثر تقدمًا المتوفرة لدعم خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وإنشاء عروض تقديمية رائعة. تم تصميم الأداة للعمل بسلاسة مع PowerPoint وGoogle Slide...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم العروض التقديمية الفعالة للأعمال وتقديم المحتوى. يمكنك بسهولة مشاركة عروض المبيعات والعروض التوضيحية للمنتجات والتسويق والتدريب والمحتويات الأخرى والحصول على التحويلات. ما عليك سوى تحميل العرض التقديمي الخاص بك، أو إنشاء نص له بأي لغة، أو إضافة تعلي...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI عبارة عن منصة SaaS تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية فريدة واحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي في دقيقة إلى دقيقتين من النصوص الطويلة وملفات pdf وعناوين URL لمواقع الويب. تم تصميم منصتنا لتعزيز التعاون السلس والعمل الجماعي وإطلاق العنان للتألق الجماعي لمستخدمينا.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Premast
premast.com
يسمح لك Premast Plus بإنشاء تصميمات ذات علامة تجارية ويمنحك إمكانية الوصول إلى أصول علامتك التجارية داخل PowerPoint. إدارة ومشاركة واستخدام أصول علامتك التجارية وملفاتها وتصميماتها. لم يقتصر الأمر على توسيع مكتبة الأصول الخاصة بنا، وإضافة عمليات تكامل جديدة، وتحديث تجربة المستخدم الخاصة بنا فحسب، بل...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
قم بإنشاء تجربة فيديو غامرة مع صديق. تتيح لك تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى الاختيار بين وجهك أو ما تنظر إليه. باستخدام OOO، يمكنك تصوير ما هو أمامك ومشاركة رد فعلك في الوقت الفعلي على نفس الشاشة، حتى تكون في منتصف الحدث.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو رسوم متحركة سهل الاستخدام، يقوم بالسحب والإفلات للمبتدئين والمحترفين، وهو قابل للتطبيق في أي مجال أو دور وظيفي. أنشئ مقاطع فيديو رسوم متحركة بجودة احترافية تأسر جمهورك وتثقفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والتميز عن الآخرين، دون إنفاق مبالغ ...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامج PowerPoint مصممة لكل من يعمل مع التقارير أو العروض التقديمية للأعمال في PowerPoint. يمكن أن يساعدك Grunt على تحسين أربعة مجالات مهمة عند استخدام PowerPoint: → العمل بكفاءة أكبر → تحسين جودة الشرائح الخاصة بك → تحسين سير العمل وتقليل التوتر → إنشاء تأثير من خلا...
PandaSuite
pandasuite.com
الأكثر تفاعلية منشئ التعليمات البرمجية. تم تطوير PandaSuite بواسطة فريق باريسي وتم إطلاقه في عام 2015، وهي عبارة عن منصة SaaS بسيطة ومبتكرة لبناء التطبيقات والتجارب التفاعلية بدون سطر من التعليمات البرمجية. أنشئ بصريًا باستخدام PandaSuite Studio: صمم شاشاتك، والعب بأكثر من 40 مكونًا، وأنشئ رسومًا مت...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc هو البديل الرائد لملفات PDF الثابتة والعروض التقديمية لمحترفي الأعمال. بدءًا من العروض الترويجية والعروض التقديمية الفردية وحتى التقارير والمقترحات الطويلة، يسهّل Storydoc إنشاء مجموعات جميلة وجذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. من خلال عمليات التكامل القوية مع أدوات المبيعات والتسويق الخاصة ب...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
SlideSpeak
slidespeak.co
أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء العروض التقديمية - مدعومة من ChatGPT. يتيح لك SlideSpeak إنشاء عروض تقديمية وتلخيص العروض التقديمية وغير ذلك الكثير.
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai عبارة عن منصة عرض تقديمي شاملة مصممة للمدربين والمدربين والمسوقين لإنشاء محتوى احترافي. سواء كنت بحاجة إلى شرائح أو منشورات أو مقاطع فيديو تحتوي على صور رمزية، فإن ChatSlide.ai يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى دقيق من أي مصدر في 5 ثوانٍ فقط
encaptiv
encaptiv.com
تعمل منصة العروض التقديمية والمبيعات والتسويق الشاملة من encaptiv على سد الفجوة بين العروض التقديمية وأهداف العمل - مما يؤدي إلى تحسين المشاركة والإنتاجية والنتائج من خلال الأتمتة الذكية.
SlideMagic
get.slidemagic.com
SlideMagic هي أداة قائمة على الويب لتقديم العروض التقديمية للأعمال.
Symu
symu.co
Symu هي أداة سهلة الاستخدام لمصممي الويب. بمساعدة نظامنا، يمكنك تقديم مشاريعك في المتصفح. كل شيء سهل للغاية! يمكن لعملائك إضافة تعليقات في أي مكان على المشروع، ويصبح كل تعليق مضاف مهمة لتسريع سير العمل!
Slideform
slideform.co
يضع Slideform عروضك التقديمية في وضع التشغيل التلقائي. هل سئمت من نسخ ولصق البيانات في الشرائح؟ يقوم Slideform بتوصيل المحتوى والبيانات والرسومات والمخططات بشرائح العرض التقديمي. باستخدام Slideform، يمكن للشركات إنشاء مجموعات شرائح مخصصة ومكثفة البيانات في جزء صغير من الوقت مع فرض إرشادات العلامة ال...
SlideCamp
slidecamp.io
يمكّن SlideCamp فريقك بأكمله من تقليل عدم الكفاءة وإنجاز المزيد من خلال القضاء على إحباط العرض التقديمي.