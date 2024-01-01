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برنامج العرض - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
برنامج العروض التقديمية هو أداة رقمية مصممة لإنشاء العروض التقديمية المرئية وتنظيمها وتقديمها. فهو يمكّن المستخدمين من الجمع بين النصوص والصور والرسومات وعناصر الوسائط المتعددة بتنسيق منظم وجذاب. تُستخدم برامج العروض التقديمية بشكل شائع في اجتماعات العمل والمحاضرات الأكاديمية والخطابة، وتسمح لمقدمي العروض بنقل المعلومات بشكل فعال وتعزيز مشاركة الجمهور وتسهيل التواصل من خلال عروض الشرائح أو العروض التقديمية التفاعلية.
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Google Slides
google.com
Google Slides هو برنامج عرض تقديمي تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا مستندات Google وجداول بيانات Google ومعالج النصوص وجداول البيانات على التوالي. Google Slides متاح كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindow...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint. حفظ العروض التقديمية في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft PowerPoint هو برنامج عروض تقديمية، أنشأه روبرت جاسكينز ودينيس أوستن في شركة برمجيات تدعى Forethought, Inc. وتم إصداره في 20 أبريل 1987، في البداية...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط ...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote هو تطبيق برمجي للعروض التقديمية تم تطويره كجزء من مجموعة إنتاجية iWork بواسطة شركة Apple Inc. وتم إصدار الإصدار 10 من Keynote لنظام التشغيل Mac، وهو آخر تحديث رئيسي، في مارس 2020. في 27 يناير 2010، أعلنت Apple عن إصدار جديد من Keynote لأجهزة iPad مع واجهة لمس جديدة تمامًا.
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...
Zoho Show
zoho.com
الشرائح والقصص والأفكار للإلهام. يتيح لك Zoho Show إنشاء العروض التقديمية والتعاون فيها وتقديمها وبثها ونشرها بطريقة أكثر ذكاءً.