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برامج ما قبل البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
تعمل برامج ما قبل البيع كحليف استراتيجي لفرق المبيعات، حيث تزودهم بالموارد اللازمة للتواصل بشكل فعال مع العملاء المحتملين، وفهم احتياجاتهم، وتصميم الحلول لتلبية تلك الاحتياجات. وهو يشمل مجموعة من الوظائف التي تهدف إلى تحسين عملية ما قبل البيع، بدءًا من تأهيل العملاء المحتملين والتنقيب وحتى عروض المنتجات وإنشاء المقترحات. الميزات الرئيسية: * إدارة العملاء المحتملين: يتيح برنامج ما قبل البيع لفرق المبيعات إدارة العملاء المحتملين وتتبعهم بكفاءة عبر مسار المبيعات. يتضمن ذلك التقاط معلومات العملاء المحتملين، وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على مستوى اهتمامهم وقيمتهم المحتملة، ومراقبة تقدمهم خلال المراحل المختلفة. * إدارة علاقات العملاء (CRM): يتيح التكامل مع أنظمة CRM الاتصال السلس ومزامنة البيانات بين فرق ما قبل البيع وفرق المبيعات. ويضمن ذلك إمكانية الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات ذات الصلة حول العملاء المتوقعين والمحتملين، مما يسهل التفاعلات الشخصية واتخاذ القرارات المستنيرة. * عرض المنتج: غالبًا ما تتضمن برامج ما قبل البيع ميزات لإجراء عروض توضيحية افتراضية أو شخصية للمنتج. يتيح ذلك لممثلي المبيعات عرض إمكانات عروضهم، ومعالجة استفسارات العملاء، وتسليط الضوء على نقاط البيع الرئيسية لجذب الاهتمام والمشاركة. * إنشاء العروض: يتم تبسيط إنشاء العروض وعروض الأسعار المخصصة باستخدام برنامج ما قبل البيع. تعمل القوالب وكتل المحتوى المحددة مسبقًا وأدوات التشغيل الآلي على تبسيط عملية الإنشاء، مما يسمح لفرق المبيعات بتقديم مستندات ذات مظهر احترافي مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لكل عميل محتمل. * أدوات التعاون: تعمل وظائف التعاون على تسهيل التواصل والتعاون بين أعضاء فريق المبيعات، وتمكينهم من مشاركة الأفكار وتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرة الجماعية لتعظيم فرص المبيعات. * التحليلات وإعداد التقارير: يوفر برنامج ما قبل البيع رؤى قيمة حول فعالية استراتيجيات وأنشطة المبيعات. من خلال ميزات التحليلات وإعداد التقارير، يمكن لفرق المبيعات تتبع مقاييس الأداء الرئيسية وتحديد الاتجاهات واكتساب معلومات قابلة للتنفيذ لتحسين نهجهم وتحسين النتائج. فوائد: * الكفاءة المحسنة: من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل، تعمل برامج ما قبل البيع على تعزيز الكفاءة، مما يسمح لفرق المبيعات بتركيز وقتها ومواردها على الأنشطة ذات الأولوية العالية التي تؤدي إلى تحقيق النتائج. * مشاركة محسنة للعملاء: تساهم التفاعلات الشخصية والمتابعة في الوقت المناسب والعروض التقديمية الجذابة التي يسهلها برنامج ما قبل البيع في تجربة إيجابية للعملاء وتعزيز الثقة والولاء. * اتخاذ قرارات أفضل: يؤدي الوصول إلى البيانات والتحليلات الشاملة إلى تمكين فرق المبيعات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، مما يؤدي إلى استراتيجيات أكثر استنارة وزيادة معدلات النجاح. * دورات المبيعات المتسارعة: من خلال تسريع عملية ما قبل البيع وتسهيل التحولات الأكثر سلاسة إلى مرحلة المبيعات، تساعد برامج ما قبل البيع على تقصير دورات المبيعات وتسريع توليد الإيرادات. باختصار، تعد برامج ما قبل البيع حلاً متعدد الاستخدامات يمكّن فرق المبيعات من التفاعل بشكل فعال مع العملاء المحتملين، وعرض قيمة عروضهم، وفي النهاية زيادة التحويلات. ومن خلال الاستفادة من ميزاتها وقدراتها القوية، يمكن للمؤسسات أن تكتسب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم.
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Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Demostack
demostack.com
يساعد Demostack فرق الإيرادات على عرض المنتج بأفضل صورة، دون أي متاعب. تتيح لك منصتنا إنشاء بيئة تجريبية وتخصيص القصة لكل مشتري - كل ذلك في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ليس هناك ربط بين لقطات الشاشة لإعادة إنشاء تجربة منتجك - حيث تلتقط أفضل التقنيات لدينا جميع ميزات المنتج الخاص بك تلق...
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة...
Supademo
supademo.com
يساعد Supademo الفرق على توصيل المنتجات بشكل أكثر فعالية باستخدام العروض التوضيحية التفاعلية الجميلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أكثر من 8000 مستخدم في شركات سريعة النمو في 75 دولة يستخدمون Supademo عبر مستندات الدعم والتأهيل والمبيعات والتسويق لتعزيز التبني والمشاركة. كيف يعمل: 1. التسجيل: قم بتشغي...
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساع...
Guideflow
guideflow.com
يعد Guideflow النظام الأساسي الأسهل والأكثر تقدمًا لإنشاء عروض توضيحية وأدلة تفاعلية للمنتجات في ثوانٍ. التقط التدفق الخاص بك باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا (المستند إلى لقطة الشاشة أو HTML)، وقم بتخصيص العرض التوضيحي التفاعلي الخاص بك ليناسب علامتك التجارية، وقم بتخصيصه لكل مستخدم أو عميل متوقع. شا...
Fable
sharefable.com
تساعد Fable فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض توضيحية مخصصة لكل عميل محتمل دون أي دعم هندسي. من خلال العروض التوضيحية المباشرة، وبيئات الاختبار المخصصة، وجولات المنتجات التفاعلية؛ يمكن لفرق المبيعات والتسويق زيادة تحويلاتهم وإبرام المزيد من الصفقات.
Instant Demo
instantdemo.co
العملاء المتوقعون المؤهلون ينتظرون العروض التوضيحية. قم بإنشاء عرض توضيحي تفاعلي للمنتج لتأهيل العملاء المحتملين وتحويلهم على موقع الويب الخاص بك، أو زيادة التفاعل مع المنتج من خلال المبيعات الخارجية، أو أتمتة التجربة التجريبية بالكامل.
HowdyGo
howdygo.com
العروض التوضيحية للمنتجات التفاعلية التي يتم تحويلها. أطلق العنان للحظة "Aha" الخاصة بعملائك المحتملين. قم بتسجيل SaaS الخاص بك بتنسيق HTML، واعرض لهم قصة تفاعلية باستخدام منتجك.
Floik
floik.com
يعد Floik حلاً شاملاً لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل الأدلة خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة سلسة للمشتري ومنح منتجهم الأضواء التي يستحقها. نحن نعلم أن الأمر يتطلب جيشًا كاملاً لتصور المحتوى الضروري وإنشائه وتحري...
CloudShare
cloudshare.com
أنشئ تدريبًا وعروضًا توضيحية افتراضية عالية التأثير في وقت أقل مما يستغرقه إنهاء قهوتك. يمنحك CloudShare معملًا افتراضيًا بسيطًا لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء تجارب منتجات برمجية عملية مقنعة حتى تتمكن من إبهار العملاء والمحتملين. ما الذي يرسم البسمة على وجوه عملاء CloudShare؟ 1. الإعداد السريع: قم بتد...
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيم...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Folio
folio.la
Folio - منصة تتيح لك إنشاء عروض توضيحية تفاعلية وموجهة للمنتجات في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية! بفضل تقنيتنا المتطورة، يمكنك التحكم الكامل في شكل منتجك ووظائفه، من خلال التقاط الواجهة الأمامية للبرنامج وفصلها عن الواجهة الخلفية.
Vivun
vivun.com
يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بميزة المبيعات بفضل الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير سير عمل م...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات. نحن نقوم بتمكين أفضل فرق GTM عبر الصناعات من خلال جهود PLG الخاصة بهم. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي يمكننا مساعدتك فيها: التسويق • جولات المنتج - قم بتضمين جولات تفاعلية على موقع الويب الخاص بك لتحويل الزو...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة ا...
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue هي شركة ناشئة سريعة النمو مقرها في دنفر، كولورادو. أسسها روبن سينغفي، وهو مؤسس منفرد طموح، تطورت الشركة بمرور الوقت، مدفوعة بالتعليقات الثاقبة من مجتمع المستخدمين، إلى فريق صغير ولكن شغوف ملتزم بتعزيز تجربة تمكين المبيعات. يقدم SmartCue منصة مبسطة لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية وشخصية...
PreSkale
preskale.com
تساعد PreSkale المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة البيئية للمنتجات لتبسيط تجارب التقييم وتتبع رؤى سوق المنتجات لتحقيق مكاسب فنية مؤثرة. 1/ العمل بشكل متزامن مع المنتج والمبيعات والعملاء لتحديد الممارسات الفائزة 2/ تتبع الجهود والحلول الفائزة والفجوات المهمة في ...
SnackWyze
snackwyze.com
أتمتة تجريبية بسيطة لفرق ما قبل البيع التي ترغب في إبقاء الأمر بسيطًا. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
Demoboost
demoboost.com
تجربة تجريبية تبيع! قم بإنشاء العروض التوضيحية لمنتجك ومشاركتها وتتبعها بسهولة. إضفاء الطابع الشخصي على العروض التوضيحية على نطاق واسع وبكفاءة إنشاء العروض التوضيحية بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو مساعدة من قسم التكنولوجيا لديك التخصيص لكل حالة استخدام وعميل - الشعارات والأرقام والم...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ال...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch عبارة عن منصة B2B مع مجموعة فريدة من الوظائف التي تعمل على تبسيط وتمكين فرق المبيعات والتسليم.: - تتيح TechTorch عروض مبيعات أكثر فعالية من خلال السماح للمستخدمين بتحميل وتخصيص كل عرض تقديمي وفقًا لاحتياجات العملاء. - تنشئ TechTorch عروضًا توضيحية ذكية أكثر فعالية من "الإصدارات التجريبية ا...
Lancey
getlancey.com
حول منتجك إلى عرض توضيحي تفاعلي للمنتج. استخدم منتجك كمحرك نمو قوي لتحويل المزيد من الزوار والمحتملين إلى عملاء.
TestBox
testbox.com
قم بتحرير البائعين لديك وتمكين المشترين باستخدام TestBox - البرنامج التجريبي الوحيد المباشر والمتكامل بالكامل والمؤتمت بنسبة 100%. باستخدام TestBox، يقدم مندوبو المبيعات لديك عروضًا توضيحية لا تشوبها شائبة ومصممة خصيصًا في كل مرة. اعرض منتجك المباشر الذي يعمل بكامل طاقته بكل مجده: مليئة بالبيانات ال...
Saleo
saleo.io
Saleo هي المنصة رقم 1 لتجربة العروض التوضيحية للمبيعات المباشرة، حيث تساعد شركات البرمجيات الرائدة مثل Drift وClari وTerminus وSalesloft على إنشاء عروض توضيحية مذهلة، وهي عبارة عن بيانات كاملة، مباشرة داخل منتج SaaS الخاص بها. نحن نساعد فرق الإيرادات على تقصير دورة مبيعاتها، وزيادة معدلات الفوز وإتم...