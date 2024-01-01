متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الفئات

برامج إدارة ما قبل البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا

يتم تحديد العوامل المؤثرة الأساسية على رضا المستخدم في منتجات إدارة ما قبل البيع على أنها "جودة الدعم" و"سهولة الاستخدام". يتم تقييم هذه العوامل الرئيسية من خلال خوارزمية تختار بعناية السمات التي تعتبر الأكثر تنبؤًا برضا المستخدم ضمن فئة المنتج هذه.

إرسال تطبيق جديد


Vivun

Vivun

vivun.com

يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بميزة المبيعات بفضل الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير سير عمل م...

Prelay

Prelay

prelay.com

تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...

PreSkale

PreSkale

preskale.com

تساعد PreSkale المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة البيئية للمنتجات لتبسيط تجارب التقييم وتتبع رؤى سوق المنتجات لتحقيق مكاسب فنية مؤثرة. 1/ العمل بشكل متزامن مع المنتج والمبيعات والعملاء لتحديد الممارسات الفائزة 2/ تتبع الجهود والحلول الفائزة والفجوات المهمة في ...

استكشاف

Desktop

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية