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برامج إدارة ما قبل البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
يتم تحديد العوامل المؤثرة الأساسية على رضا المستخدم في منتجات إدارة ما قبل البيع على أنها "جودة الدعم" و"سهولة الاستخدام". يتم تقييم هذه العوامل الرئيسية من خلال خوارزمية تختار بعناية السمات التي تعتبر الأكثر تنبؤًا برضا المستخدم ضمن فئة المنتج هذه.
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Vivun
vivun.com
يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بميزة المبيعات بفضل الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير سير عمل م...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
PreSkale
preskale.com
تساعد PreSkale المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة البيئية للمنتجات لتبسيط تجارب التقييم وتتبع رؤى سوق المنتجات لتحقيق مكاسب فنية مؤثرة. 1/ العمل بشكل متزامن مع المنتج والمبيعات والعملاء لتحديد الممارسات الفائزة 2/ تتبع الجهود والحلول الفائزة والفجوات المهمة في ...