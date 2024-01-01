برامج إدارة ما قبل البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتم تحديد العوامل المؤثرة الأساسية على رضا المستخدم في منتجات إدارة ما قبل البيع على أنها "جودة الدعم" و"سهولة الاستخدام". يتم تقييم هذه العوامل الرئيسية من خلال خوارزمية تختار بعناية السمات التي تعتبر الأكثر تنبؤًا برضا المستخدم ضمن فئة المنتج هذه.